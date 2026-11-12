Rechazan eliminar Ministerio de Cultura: “No necesitamos enfrentar trabajadores contra trabajadores”

La Unión Nacional de Artistas manifestó su rechazo a las declaraciones del vicepresidente de la Asociación de Carga de la provincia de Palena, Jaime Asmussen que, en medio de las movilizaciones por el alza de los combustibles, propuso eliminar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio bajo el argumento de que “nadie come cultura en Chile”.

“Eliminen el Ministerio de la Cultura. Nadie come cultura en Chile y se llevan 500 millones de dólares anuales. Ahí hay un tremendo montón de plata para poder paliar esto que estamos pidiendo“, afirmó Asmussen en una entrevista con Radio Bíobio.

El paro de transportistas cumple este jueves su tercer día consecutivo con cortes parciales de carreteras, congestión y dificultades de desplazamiento en distintas regiones del país. Los gremios han calificado las medidas del Ejecutivo como “insuficientes” y mantienen las protestas, a las que se han incorporado nuevas organizaciones.

Desde la Unión Nacional de Artistas manifestaron que las declaraciones constituyen una ofensa para las miles de personas que trabajan y desarrollan su vida en el ámbito artístico y cultural.

“Son, sobre todo, una expresión de profundo desconocimiento y desprecio por aquello que nos constituye como sociedad. Es una afirmación que ofende al país, a su historia, a su memoria, a sus comunidades y a su capacidad de imaginar y construir un futuro. No aceptamos que se nos presente como un gasto inútil, como un lujo o como una actividad de la que un país podría prescindir cuando enfrenta dificultades. La cultura no es lo que queda después de resolver los problemas importantes. La cultura es parte de la respuesta a esos problemas”, sostiene el comunicado.

“Resulta particularmente preocupante que, frente a una dificultad económica que afecta legítimamente a un sector laboral como el transporte, la respuesta que se proponga sea eliminar otra actividad productiva y otro ámbito del trabajo nacional. Los problemas de un sector no se resuelven sacrificando los derechos, el trabajo y el desarrollo de otro. No necesitamos enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Necesitamos políticas públicas responsables que comprendan la complejidad de los desafíos del país”, agrega.