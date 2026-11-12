“Tengo miedo torero” revive el amor y la resistencia del universo de Pedro Lemebel en Teatro Mori

En medio de una época dominada por el miedo, la vigilancia y la represión, una historia de amor irrumpe en la vida de la Loca del Frente. Ese encuentro es el corazón de “Tengo miedo torero”, adaptación teatral de la novela de Pedro Lemebel que se presenta en MORI Recoleta bajo la dirección de Claudia Pérez.

La obra se sitúa durante la dictadura de Augusto Pinochet y sigue el vínculo de la protagonista con un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que participa en los preparativos de un atentado contra el dictador. El relato combina la intimidad de un amor improbable con las tensiones políticas de su tiempo, y entrelaza el mundo de la Loca del Frente con las figuras del poder y sus apariencias.

La puesta en escena recupera el lenguaje poético e irreverente con que Lemebel reunió deseo, marginalidad, ternura y resistencia. La música compuesta por Manuel García acompaña este universo, donde las emociones privadas conviven con los acontecimientos que marcaron la historia reciente de Chile.

La adaptación fue desarrollada por Claudia Pérez Hernández y Rodrigo Muñoz Sáez; la dirección está a cargo de Claudia Pérez. El elenco está integrado por José Luis Aguilera Minaya, Mario Ocampo, Daniela Gala, Claudia Vergara, Otilio Castro y Claudia Pérez. La ficha de producción también incluye música de Camilo Zicavo San Martín y Emilio García Caviedes.

A 21 años de su debut teatral, este reestreno retoma una obra elaborada originalmente junto al escritor. Su regreso recuerda por qué la Loca del Frente conserva un lugar tan singular en la literatura y el teatro chilenos: por su manera de enfrentar la violencia de su contexto sin renunciar a la sensibilidad, al humor y al deseo.

COORDENADAS

• Funciones: jueves a sábado de noviembre, 20:30 horas.

• Lugar: MORI Recoleta. Entrada general: $18.000.

• Autor: Pedro Lemebel. Dirección: Claudia Pérez. Duración: 105 minutos. Recomendada para

mayores de 14 años.

• Entradas e información: www.teatromori.cl.