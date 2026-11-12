Congreso Futuro reunió a miles de niños y niñas para recorrer Chile a través de ciencia y el juego

Crear sus propias constelaciones, escalar un muro inspirado en las montañas de Chile, convertirse en DJs mezclando los sonidos del bosque, surfear las olas del océano y conocer a los animales que habitan la Antártica.

Estas fueron algunas de las experiencias que vivieron cientos de niños y niñas que participaron este jueves en “Futuristas 2026: Chile es tu Futuro”, la versión para niños y niñas de Congreso Futuro, que busca acercar la ciencia y el conocimiento desde la infancia, despertar la curiosidad y promover el aprendizaje a través de experiencias.

Futuristas es impulsado por Congreso Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro, en alianza con el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, y con la colaboración de BHP Foundation, Copec, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y el Museo Interactivo Mirador (MIM). La jornada gratuita invitó a recorrer Chile a través de cinco estaciones interactivas en el MIM, que combinaron ciencia, naturaleza, arte y tecnología. Cada participante recibió un Pasaporte Futurista, que completó con timbres a medida que superaba los distintos desafíos.

Para Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, y cofundador de Congreso Futuro, la importancia de estas experiencias está en recuperar espacios de encuentro. “Hoy en día los niños y niñas pasan cada vez más tiempo frente a pantallas y menos tiempo jugando, compartiendo y mirándose a los ojos. Con Futuristas queremos recuperar esos espacios de interacción humana, reconectarlos con la naturaleza, con su territorio y con la curiosidad. Queremos que descubran la riqueza de Chile a través de una experiencia distinta, porque estamos convencidos de que jugando se aprende más”.

Alejandra Garcés, Chile Country Director de BHP Foundation, destacó la importancia de generar oportunidades de aprendizaje desde la infancia. “Acercar la ciencia y el conocimiento a niños, niñas y jóvenes es abrirles nuevas posibilidades para comprender el mundo e imaginar su futuro. A través de experiencias como Futuristas, pueden despertar su curiosidad, explorar nuevas ideas y desarrollar habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, fundamentales para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio”.

A través de las distintas estaciones, los participantes pudieron conocer la biodiversidad del desierto, explorar los cielos de Chile, reconocer aromas de la flora nativa, descubrir especies marinas y acercarse a uno de los territorios más extremos del planeta: la Antártica.

Este año, Futuristas eligió como eje central la riqueza natural y la diversidad de los territorios de Chile, con el propósito de que niños y niñas descubran las maravillas de su país, desarrollen sentido de pertenencia y aprendan a cuidar su patrimonio natural.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó el valor de acercar a las nuevas generaciones a la diversidad geográfica del país. “Chile tiene una diversidad de paisajes maravillosa: nuestros bosques, la Antártica, el desierto y el mar. Todo eso está representado en Futuristas, una actividad muy importante porque nadie quiere lo que no conoce. Necesitamos que los niños y niñas conozcan nuestro país, aprendan a valorarlo, a recomendarlo y también a cuidarlo. Ojalá que ellos se conviertan en los principales embajadores de Chile”.

Desde el MIM, su subdirector, Simón Pérez, valoró la alianza que ha permitido desarrollar Futuristas. “Es fundamental que los niños, niñas y jóvenes conozcan la diversidad de nuestro país y se motiven por la divulgación científica. Hacer ciencia también puede comenzar recorriendo Chile, descubriendo sus paisajes y su riqueza natural. Estamos muy felices de esta nueva edición de Futuristas y esperamos que nuestra alianza con la Fundación Encuentros del Futuro perdure por muchos años más”.

La experiencia también contó con la participación de diversas organizaciones que acercaron su trabajo y conocimiento a los asistentes a través de distintos stands, entre ellas Copec, Arauco, el Observatorio Europeo Austral (ESO), el Museo Marítimo Nacional, el Instituto Antártico Chileno, el Instituto Milenio BASE, la Fundación Coalición de Jóvenes Antárticos, el Observatorio de Salares Andinos a través de Estudios Interdisciplinarios (OASIS) y la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La presencia de la FACh permitió conocer su labor en la Antártica y contribución a la ciencia. “Queremos acercar a los niños y niñas a la Antártica y mostrarles por qué cumple un rol esencial para Chile y para el mundo entero. La Fuerza Aérea está presente allí día a día, apoyando el desarrollo de la ciencia y conectando ese territorio con el resto del país”, explicó Fernando Machuca, comandante de Grupo y jefe de la División Antártica.

Aprender jugando e imaginar nuevas posibilidades

El encuentro reunió a estudiantes de distintos establecimientos educacionales, además de familias que se sumaron a la jornada.

Tras completar el recorrido, los participantes fueron invitados a responder la pregunta: ¿Cómo imaginas Chile al 2050? A través de una actividad vinculada a Proyecta Chile 2050, iniciativa de la Fundación Encuentros del Futuro que reúne a especialistas para pensar el desarrollo del país a largo plazo, los niños y niñas pudieron compartir sus ideas y aspiraciones, sumando sus voces a la construcción de una visión de futuro para Chile.

Futuristas 2026 forma parte de Ruta Futuro, un ciclo de encuentros y actividades gratuitas que busca acercar la ciencia y el conocimiento a distintas generaciones y comunidades. Su próxima parada será Congreso Futuro Nueva Longevidad, el 24 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes. Estas actividades preparan el camino hacia Congreso Futuro 2027: El Desafío de Ser Humanos, que se realizará del 11 al 16 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho.