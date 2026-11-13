De Pulp a Antonio Flores: IN-EDIT CHILE presenta su programación completa

El 22º IN-EDIT CHILE, Festival Internacional de Cine y Documental musical, da a conocer las películas que completan su programación.

Se trata de una selección con estrenos de más de diez países, distribuidos en distintas categorías, que reúne biografías de grandes músicos, crónicas de géneros y registros históricos de Santiago y otros rincones del mundo.

Los títulos que completan la programación son:

Pulp: What Do You Do for an Encore?

Jack Johnson: SURFILMUSIC

Fugs Film!

Butthole Surfers: The Hole Truth And Nothing Butt

Flores para Antonio

La chica de Colonia

En Pulp: What Do You Do for an Encore?, en colaboración con MUBI, la banda revisa su historia entre la gran producción técnica de la gira que en julio pasado los trajo hasta Chile. Por otra parte, Jack Johnson cuenta en SURFILMUSIC sobre sus pasiones: el surf, el cine y la música. También sobre la amistad y el cuidado de la naturaleza. IN-EDIT CHILE presenta este estreno en colaboración con Lotus, como una previa al concierto que el músico realizará en Chile el 10 de febrero. Poetas estadounidenses de los sesenta y la contracultura de la época se hacen presentes también en Fugs Film! Y Butthole Surfers: The Hole Truth And Nothing Butt: cuenta la historia de esta banda de rock delirante que resistía con música a la era Reagan. Gracias a la colaboración con la Embajada de España, se estrena Flores para Antonio, un retrato familiar íntimo para la breve e intensa vida del hijo de Lola Flores desde la perspectiva de Alba, hija de Antonio y gran actriz. Y completa la programación una película de ficción. Se trata de La chica de Colonia, la fascinante historia del concierto que dio pie al disco más vendido de la historia del jazz y que fue organizado por una joven de solo 18 años.

Como en cada edición, el festival acoge estrenos nacionales e internacionales, dentro y fuera de competencia, en formato largo, corto y en desarrollo (DOCS IN PROGRESS).

Además, la sección SPLENDIT trae grandes historias para la pantalla grande con Elvis, Phil Lynott y Glen Hansard como protagonistas.

En esta edición, IN-EDIT CHILE también rinde homenaje a Álvaro Peña, con un espacio en la programación que incluye un estreno y un antiguo documental sobre un músico chileno que fue parte de la historia musical chilena, fallecido en enero pasado en Alemania.

Venta de entradas y abonos

El Abono Estrella se agotó rápidamente, pero aún sigue disponible el Abono Teatro NESCAFÉ de las Artes, que da acceso a trece películas desde el jueves 3 al domingo 6 de diciembre en esa sede, entre otros beneficios. El abono también incluye un 20% de descuento en la compra de una entrada para asistir a la gala de Fernanda Abreu del lunes 7 de diciembre. Se encuentra a la venta a través de Ticketmaster y también en la boletería del recinto.

El 18 de noviembre comienza la venta de entradas individuales para cada función del festival, con horarios definidos para cada sede.