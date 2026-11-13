ClicAM: acusación contra Rabat, acuerdo camionero y presupuesto de Salud

Oposición acusa constitucionalmente a Rabat y la UDI anticipa el rechazo

La oposición ingresó la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con diez firmas de seis partidos. El libelo cuestiona las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y la información entregada al Congreso. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anticipó que el oficialismo conseguirá rechazarla en la Cámara. El lunes se dará cuenta del documento y se sorteará la comisión revisora. El Partido de la Gente no ha comprometido una posición conjunta sobre la acusación.

Acuerdo por combustibles divide a transportistas y persisten movilizaciones

El acuerdo del Gobierno con dirigentes camioneros no puso fin a todas las protestas. Transportistas de Temuco y Rengo, además de buses interurbanos en San Bernardo, decidieron seguir movilizados. En cambio, gremios de Valparaíso y Coquimbo retiraron sus vehículos durante la noche. El pacto contempla revertir las últimas alzas, rebajar otros cien pesos por litro de diésel y suspender incrementos hasta el 31 de marzo de 2027. Las medidas requieren aprobación legislativa. Los disidentes reclaman que el descuento adicional alcance también a otros combustibles.

Cámara aprueba Salud y Gobierno objeta aumento de recursos para la Ley Ricarte Soto

La Cámara aprobó la partida de Salud del Presupuesto 2027 por 82 votos a favor y 41 en contra. También respaldó una indicación para aumentar los recursos de la Ley Ricarte Soto, que financia diagnósticos y tratamientos de alto costo. El Gobierno formuló una reserva de constitucionalidad por las restricciones del Congreso para incrementar el gasto. Los diputados rechazaron, además, reducir a mil pesos las asignaciones de salud para pueblos indígenas. La Confusam mantiene sus reparos al congelamiento del aporte por persona para la atención primaria.

Tesorería demanda a empresa vinculada al jefe del Segundo Piso por derechos de agua

Tesorería demandó a Agrícola Chacabuco Quality Grapes, vinculada al jefe de asesores de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, por patentes de derechos de agua impagas. Un certificado de mayo de 2024 fijó la deuda en 149 millones cien mil 950 pesos. La acción fue presentada en mayo de este año. La empresa explota terrenos y recursos hídricos del Ejército en Colina, con un contrato hasta 2047. Desde el entorno de Irarrázaval señalaron que los cobros están impugnados y que dejó la administración en agosto de 2025, aunque conserva vínculos societarios indirectos.

Cuatro de cada diez encuestados aumentaron sus deudas durante los últimos seis meses

El estudio GPS Ciudadano de Datavoz indica que un 40,6 % de los encuestados aumentó sus deudas personales en los últimos seis meses. Un 44,1 % considera que la economía de su hogar empeoró y un 31,9 % declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Los ajustes también afectan necesidades básicas: un 32,4 % redujo gastos de alimentación y un 24,9 % postergó atenciones médicas, dentales o medicamentos. La investigación se realizó mediante mil 83 entrevistas web. Los resultados recogen las experiencias y percepciones declaradas por los participantes.

Julio Friedmann renuncia a Enap y dejará la gerencia general en febrero de 2027

Enap informó la renuncia voluntaria de su gerente general, Julio Friedmann, quien permanecerá en funciones hasta el 5 de febrero de 2027. El ejecutivo atribuyó la decisión a razones personales y colaborará en la transición mientras el directorio busca a su reemplazante. Friedmann encabeza la estatal desde noviembre de 2022. La empresa destacó que durante su gestión registró utilidades históricas y redujo su deuda en más de mil millones de dólares. Hasta su salida, continuará supervisando la ejecución del plan de negocios y ejerciendo plenamente sus funciones.

Detienen al superintendente de Bancos de Paraguay por el caso Ueno

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido durante un allanamiento en su vivienda en Asunción, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. Los fiscales indagan operaciones sin garantías y préstamos que excedieron los límites permitidos para empresas y personas vinculadas al grupo controlador. Insfrán había asumido el cargo en abril de 2024. El banco sufrió un colapso de solvencia y fue intervenido. Su nombre figura en una denuncia de diputados opositores que solicitaron investigar su actuación como autoridad supervisora.