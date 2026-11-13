Más de 600 eventos gratis: Noche de Museos 2026 reunirá más de 350 espacios culturales en todo Chile

En la Plaza Mulato Gil de Castro, en pleno barrio Lastarria, autoridades de Gobierno y representantes del mundo cultural, académico y municipal dieron a conocer los principales hitos de Noche de Museos 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que este viernes 13 de noviembre abrirá gratuitamente museos y espacios culturales de todo Chile en horario extendido.

La nueva edición registra hasta la fecha 358 espacios inscritos en 141 comunas del país y 612 actividades programadas, superando en más de 60 espacios las inscripciones de 2025 y las metas establecidas para este año. La programación contempla exposiciones, visitas guiadas, música, intervenciones lumínicas y recorridos patrimoniales, además de iniciativas destinadas a fortalecer la actividad turística y comercial en los distintos territorios.

El subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, destacó que el crecimiento de la iniciativa responde a un esfuerzo colectivo que va más allá de la apertura de museos. “A nosotros nos interesa que el museo no se entienda como escindido del resto de la ciudad o de la sociedad, sino que metido en un contexto. Y ese contexto es dinámico y tiene otras dimensiones: de seguridad pública, de transporte para poder movernos, de economía, porque los museos también activan barrios y son focos de economía local”.

La autoridad explicó que esta edición ha fortalecido la coordinación con los ministerios de Economía, Seguridad Pública y Transportes, junto con municipios, universidades, organizaciones culturales y representantes del comercio y el turismo.

“Este es un esfuerzo súper colectivo, que involucra a la sociedad civil, que involucra a las universidades, que involucra a distintos administradores de museos, a barrios completos, a la Cámara de Comercio, a las asociaciones gastronómicas y a cámaras de turismo”.

De la Cerda también destacó el aumento de la participación regional y señaló que, considerando el interés registrado durante los últimos años, existe potencial para incrementar en alrededor de 50 mil las visitas respecto de la edición anterior.

Cultura, turismo y reactivación de los barrios

Uno de los principales atractivos de esta edición será la primera Ruta Nacional Museos que Iluminan, que contempla intervenciones lumínicas en cerca de 40 recintos culturales a lo largo del país. En Santiago, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural ofrecerán experiencias que combinarán iluminación, música y espectáculos en vivo.

La programación también incorporará espacios menos tradicionales, como museos al aire libre, cementerios patrimoniales y parques de esculturas universitarios, ampliando las posibilidades de encuentro con el patrimonio.

Noche de Museos 2026 contempla además la participación de más de 200 bares, restaurantes y cafés, que se sumarán a la jornada mediante extensión de horarios y beneficios especiales para el público.

En ese contexto, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, destacó el valor de esta iniciativa para recuperar la actividad de los barrios y fortalecer el vínculo entre cultura, comercio y turismo.

“Recuperar la vida del barrio en su totalidad, recuperando el comercio, recuperar la vida nocturna en Santiago. Recuperar el sentido de barrio y el sentido de pertenencia de aquello que es nuestro, es algo fundamental. Es volver a iluminar la actividad cívica, recuperando nuestro patrimonio cultural”.

Asimismo, hizo un llamado a los distintos actores económicos a sumarse a la celebración:

“Quiero hacer una invitación a todos los comercios, una invitación a todos los restaurantes, a todos los bares, a que se integren y participen de esta Noche de Museos, porque creo que va a ser una experiencia humana, va a ser una experiencia social, singular y extraordinaria”.

Entre los sectores que se suman a la activación gastronómica destacan el barrio Lastarria en Santiago, Plaza de Armas, Quinta Normal, los centros históricos de Arica y La Serena, la Zona Típica Calle Baquedano de Iquique, el barrio Plaza Perú de Concepción, avenida Alemania en Temuco, Niebla en la Región de Los Ríos y el centro histórico de Ancud.

Una celebración que vuelve a sus orígenes

La elección del barrio Lastarria para el lanzamiento tiene un significado especial. Fue en este sector donde, en 2002, comenzó a gestarse Museos de Medianoche, iniciativa precursora de la actual Noche de Museos.

La directora ejecutiva del MAVI UC, Amelia Saavedra, recordó el vínculo histórico del museo con esta celebración y destacó su crecimiento hasta convertirse en una jornada de alcance nacional.

“Los museos son espacios vivos, abiertos y de encuentro y descubrimiento, y la cultura tiene la capacidad de reunir a las personas y dar nueva vida a nuestros barrios y espacios públicos”.

Santiago se suma con recorridos patrimoniales y actividades gratuitas

La Municipalidad de Santiago participará de Noche de Museos con la apertura de espacios históricos y recorridos por el centro de la capital.

La directora de Cultura y Patrimonio del municipio, Leslie Briones, destacó la importancia de vincular el patrimonio con la recuperación de los espacios públicos y la actividad económica local.

“Uno de los ejes fundamentales de nuestro alcalde Mario Desbordes es precisamente potenciar la cultura y el patrimonio de la comuna de Santiago, entendiéndolo como un motor de la reactivación económica, del turismo y, por supuesto, de mantener nuestra historia, nuestra memoria”.

La programación municipal incluirá la apertura de la Posada del Corregidor y el Museo de Santiago Casa Colorada, además de un recorrido patrimonial que finalizará en el Museo Chileno de Arte Precolombino. La oferta incorporará música y otras actividades gratuitas, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Movilidad y coordinación para disfrutar la ciudad de noche

Para facilitar los desplazamientos, el plan presentado contempla en Santiago un servicio especial de buses 508x, entre las 19:30 y las 23:00 horas, que conectará el sector de Quinta Normal con Plaza Italia, pasando por distintos puntos de interés cultural del centro.

En la Región de Valparaíso, se contempla un plan especial de conectividad mediante servicios de EFE y buses nocturnos, mientras que alianzas con operadores privados permitirán ofrecer alternativas de traslado para quienes participen de la jornada.

La organización también considera medidas de coordinación y patrullaje preventivo en barrios patrimoniales y circuitos culturales, especialmente en conjunto con la Municipalidad de Santiago.

Con una programación que se extiende desde Arica hasta Magallanes, Noche de Museos 2026 invita a redescubrir el patrimonio y recorrer las ciudades desde una perspectiva diferente, promoviendo el encuentro ciudadano y el acceso gratuito a la cultura.

La programación completa y los espacios participantes pueden consultarse en el canal oficial de Noche de Museos: www.nochedemuseos.cl