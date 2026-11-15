Henry Awad: El productor chileno que ha trabajado con Karol Sevilla de Disney y Snoop Dogg

El destacado productor y compositor chileno, Henry Awad, (radicado en Estados Unidos), apareció recientemente en una sesión de estudio junto a la actriz y cantante mexicana, Karol Sevilla, conocida internacionalmente por interpretar a Luna Valente en la exitosa serie de Disney “Soy Luna”.

El encuentro tuvo lugar en los estudios de Warner Chappell Music en Los Ángeles, California, y contó además con la participación del destacado productor y compositor ítalo-mexicano Stefano Vieni, quien ha trabajado con artistas como Danna Paola, Reik, Kalimba, Paty Cantú y Armando Manzanero.

Las imágenes de la sesión fueron compartidas en redes sociales por los propios participantes, dejando registro del encuentro en uno de los principales centros de la industria musical en Estados Unidos.

“Fue una experiencia súper bonita. Stefano Vieni. Un tremendo productor con quien llevo años trabajando y a quien hoy considero un amigo. Él fue quien me invitó a esa sesión con Karol Sevilla en Los Ángeles. Karol tiene muchísimo talento, pero además es muy simpática, buena onda y abierta a escuchar las ideas de todos. Desde el primer momento nos llevamos súper bien, como si nos conociéramos de hace años, y eso hizo que todo fluyera de una manera muy natural. Terminamos creando una de las canciones más lindas que he escrito en mi carrera, y tengo muchas ganas de que la puedan escuchar. Ojalá salga pronto”, revela el chileno radicado en EE.UU., en medio de la preparación de su matrimonio, en exclusiva para El Mostrador.

De Quilicura pal’ mundo

Henry Awad nació en Santiago de Chile, pero creció en Quilicura. Viene de una familia súper musical, donde su abuelo tenía una banda y tocaba en matrimonios. Sus papás también tocan guitarra. Su mamá canta, mientras que sus tíos son todos músicos, por lo que la música siempre estuvo presente en su vida.

Fue a los siete años cuando su pastor le enseñó a tocar guitarra y desde chico empezó a tocar en la iglesia, donde también tocaba siempre con sus tíos. Cuando faltaba algún músico, Henry los reemplazaba, aunque todavía no supiera tocar bien los instrumentos. Así fue aprendiendo piano, bajo y batería.

Para profesionalizar su carrera, pensó y soñó en irse a México o a Estados Unidos. Finalmente, viajó para estudiar producción musical en Los Ángeles Recording School en EE.UU. y desde entonces tuvo la oportunidad de trabajar en distintas áreas de la industria.

Comenzó como productor y compositor para luego desarrollarse como ingeniero de grabación y ejecutivo. Hasta ahora, ha participado en más de 200 lanzamientos musicales, acumulando más de 180 millones de reproducciones digitales.

Uno de los primeros logros internacionales de Awad fue junto al productor Stefano Vieni, con la canción “Error Tras Error” de la cantante ecuatoriana Maga Córdoba, la cual estuvo posicionada número uno en la radio en Ecuador y top cinco en varios países de Latinoamérica.

“Posteriormente, también tuve la oportunidad de participar en música para televisión, donde trabajé como productor musical de la sexta temporada de la serie ‘Empire’ de Fox. Una producción que también dieron en Chile; una serie con alto éxito. Tuve una canción ahí en la sexta temporada. Fue muy especial para mí, porque fue la primera vez que mi trabajo llegaba a esos niveles de trabajar con compañías tan grandes como Fox”, revela.

“Henrico Suave”: Su relación con Danny Trejo y Snoop Dogg

Una parte muy importante en la carrera de Henry Awad es su historia con “Silent Giant”, que es una compañía estadounidense con la que ha trabajado hace muchos años. Con ellos ha participado en más de 60 lanzamientos, principalmente produciendo y grabando instrumentos para proyectos de soul y música inspirada en el Motown de los años 50’ y 60’. Algunas de esas canciones han tenido alto éxito como ‘Hello Stranger’ de Mónica Rocha y Malik Malo y ‘Oh Honey’ del grupo de Chicago The Notations.

“Con los años he tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Baby Bash, Frankie J, Paulo Londra, Ty Dolla $ign y Snoop Dogg, participando en distintas áreas, desde producción musical hasta ingeniería de grabación. También tuve la oportunidad de trabajar con Geoff Emerick, quien fue ingeniero de grabación de The Beatles, una experiencia muy especial para mí”, asegura.

Link de YouTube de Snoop Dogg feat Tubarão Baixada “TIRANDO ONDA IN LA”: https://www.youtube.com/watch?v=iRfNv7XAiUI

Añade: “A través de Silent Giant Entertainment también tuve la oportunidad de trabajar con el reconocido actor Danny Trejo, durante el lanzamiento de su sello discográfico y su primer álbum, ‘Chicano Soul Shop’. Participé como ingeniero de grabación y además mi voz terminó apareciendo en una de las transiciones del disco, donde simulaba llamar a la estación de radio de Danny Trejo. Me gustó mucho esa experiencia porque pude mencionar que era de Chile y, durante esa misma sesión, Danny terminó poniéndome el apodo de ‘Henrico Suave’”.

Lo que viene: Sueños por cumplir

Para Henry Awad su mayor sueño, en el fondo, ya se cumplió: Poder dedicarse todos los días a hacer lo que ama; Hacer música. En un futuro, espera seguir construyendo un sello que le abra puertas reales a artistas de distintos países, que puedan crecer sin perder su identidad, y en lo personal seguir aprendiendo, colaborando y dejando un catálogo del que me sienta orgulloso con el paso del tiempo.

Su experiencia como migrante casi siempre es desafiante, pero ha sido sobre todo una oportunidad maravillosa para ‘Henrico Suave’.

¿Qué le dirías a un niño o joven que sueña con vivir de la música, pero siente que es imposible desde Chile?

“No es para nada imposible. Chile siempre ha tenido grandes referentes en la música, como Los Prisioneros, La Ley, Ana Tijoux y Mon Laferte. Con la expansión del género urbano en Chile se abrieron aún más puertas, y tuve la bendición de trabajar con artistas al comienzo de ese boom, como Carlitos Jr24K, con quien tuvimos mucho éxito, y también con Ben Bulgari”, cuenta.

Concluye: “Otro ejemplo de que se puede es Benja Valencia. Cuando lo firmé tenía apenas 15 años, venía de Algarrobo, que no es una gran ciudad, y no tenía conexiones en la industria musical. No tenía nada más que pasión y talento. Yo vi eso, decidí firmarlo y comenzamos a trabajar en su desarrollo artístico. Después de muchos años, hoy Benja Valencia es uno de los grandes exponentes del reggaetón en Chile. Así que mi consejo es que mires a tu alrededor. Hay muchos ejemplos de personas que ya lo lograron y que demuestran que sí se puede”.

Link de Instagram de Henry Awad:

https://www.instagram.com/imhenricosuave/