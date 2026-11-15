Gendarme es detenido en Antofagasta por facilitar incumplimiento de reclusión nocturna de condenados

Un funcionario de Gendarmería fue detenido este sábado en Antofagasta, acusado de facilitar que personas condenadas a penas de reclusión nocturna abandonaran el recinto penitenciario sin cumplir las disposiciones establecidas por la justicia.

La detención fue concretada por personal de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería, en el marco de una diligencia instruida por el Ministerio Público de Antofagasta. El funcionario se encontraba desempeñando labores en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, el gendarme habría permitido que los condenados salieran del recinto durante el horario en que debían permanecer privados de libertad. Para simular el cumplimiento de las resoluciones judiciales, presuntamente registraba sus ingresos a las 22:00 horas y sus respectivas salidas a las 06:00 horas, pese a que las personas no permanecían en el establecimiento durante toda la noche.

Las irregularidades fueron detectadas a través de los mecanismos de control interno de Gendarmería, que posteriormente puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público para iniciar las acciones correspondientes.

Tras la detención, el funcionario fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta. En la audiencia de control de detención, el tribunal resolvió ampliar su detención por 72 horas y ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Antofagasta, mientras continúan las diligencias investigativas.

En paralelo, Gendarmería inició un sumario administrativo y activó el procedimiento de llamado a retiro del funcionario involucrado, como parte de las medidas adoptadas frente a los hechos.

A través de un comunicado, la institución reafirmó su compromiso con los principios de probidad y transparencia, asegurando mantener una política de tolerancia cero frente a eventuales hechos de corrupción.