Pablo Paredes reaparece con críticas a la Secom de Kast tras cuestionamientos a su propia gestión

El exdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Gobierno de Gabriel Boric, Pablo Paredes, reapareció públicamente con una evaluación de su paso por La Moneda, críticas a la administración del Presidente José Antonio Kast y reflexiones sobre el futuro del progresismo. En su primera entrevista tras dejar el cargo, también abordó las crisis que marcaron al Ejecutivo anterior y el escenario electoral que enfrenta la oposición.

En conversación con el diario El Mercurio, Paredes, de 44 años, cuestionó la conducción política del actual Gobierno, especialmente su respuesta ante las controversias que han afectado a distintos ministerios.

Uno de sus principales reparos apuntó al funcionamiento de la Secom bajo la administración de Kast. El exfuncionario sostuvo que la repartición debería cumplir mejor su tarea y criticó la creación de una jefatura en el Segundo Piso de La Moneda que, a su juicio, limita el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones.

También cuestionó la gestión gubernamental en materia de seguridad y el manejo de la controversia que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Lo de Rabat es un desastre político, jurídico, comunicacional y ético. Lo que corresponde, y es parte de lo que nos tocó vivir en los cuatro años del gobierno anterior, es asumir responsabilidades políticas y no encapricharse ni ser porfiado con un diseño que a todas luces hace agua”, afirmó.

Consultado sobre las dificultades que enfrenta cualquier administración durante su instalación, Paredes reconoció la complejidad de ejercer responsabilidades gubernamentales, aunque descartó que aquello justifique las decisiones del actual Ejecutivo.

“Soy consciente de la tremenda complejidad que implica el gobernar. Hay cargos en el gobierno que son para recibir golpes y si no se va a la pega con cuero de chancho, mejor no ir”, señaló.

El exdirector de la Secom también sostuvo que el Gobierno de Kast está decepcionando incluso a sectores que respaldaron su llegada a La Moneda. “Es evidente que hay un malestar social creciente y que el gobierno del Presidente Kast, por distintos motivos, no ha tenido la capacidad de desescalar esos conflictos”, planteó.

Respecto de la posibilidad de que ese escenario derive en movilizaciones similares a las del estallido social de 2019, evitó hacer proyecciones. “Es difícil hacer proyecciones de ese tipo. Yo espero que este Gobierno haga las correcciones que tenga que hacer y que se dé cuenta de que no puede estar en guerra con los derechos sociales”, indicó.

En cuanto a su experiencia durante el Gobierno de Boric, Paredes identificó la derrota de la primera propuesta constitucional como el momento más difícil para la administración. “Lo más duro fue la derrota de la primera propuesta constitucional. Yo creo que eso nos obligó a repensar muchísimos elementos en lo político y en lo comunicacional”, explicó.

Sin embargo, rechazó la idea de que ese resultado hubiese significado el término del proyecto político del expresidente, destacando que posteriormente se concretaron reformas como la de pensiones.

También reconoció que el caso Convenios continúa siendo un problema para su sector y defendió al exministro Giorgio Jackson frente a las acusaciones relacionadas con el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social. A su juicio, corresponde ofrecerle una disculpa.

Sobre el caso Monsalve, evitó profundizar en las críticas al manejo de La Moneda y apuntó a la responsabilidad del exsubsecretario. “El principal responsable de la crisis política en el caso Monsalve es, sin duda, Manuel Monsalve”, afirmó.

En el plano electoral, Paredes abordó una eventual nueva candidatura presidencial de Gabriel Boric, de quien fue cercano colaborador. “Yo creo que el expresidente Boric no tiene una ambición presidencial, pero que no tenga esa ambición no significa que no sea un activo del progresismo”, aseguró.

Aunque sostuvo que actualmente Boric no busca regresar a La Moneda, reconoció que no puede descartarse que sectores de la izquierda le soliciten competir nuevamente.

Para el futuro de la oposición, el exfuncionario planteó la necesidad de construir una coalición amplia que reúna a las distintas fuerzas progresistas. “Me gustaría que lográramos coincidir dentro de un mismo espacio, de un mismo proyecto, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”, señaló.

Asimismo, destacó la proyección de figuras como Tomás Vodanovic, Macarena Ripamonti, Carla Amtmann, Camila Nieto y Miguel Concha.

Otro de los asuntos que abordó fue la posibilidad de que Franco Parisi se fortalezca electoralmente ante un eventual fracaso del Gobierno de Kast.

Paredes sostuvo que observa en el líder del Partido de la Gente y su bancada una combinación de populismo y pinochetismo, pero distinguió esa posición de las motivaciones de sus electores.

“Es absolutamente posible hablar y encontrarnos con los votantes de Parisi y ofrecerles una alternativa. No hablo de pedir el voto, sino de entender y construir”, manifestó.

Actualmente, Paredes reside en Barcelona junto a su familia, donde retomó la escritura de guiones y dramaturgia. También desarrolla un libro basado en su experiencia en campañas políticas.

Las críticas que enfrentó Paredes en la Secom de Boric

Los cuestionamientos del exfuncionario a la conducción comunicacional del Gobierno de Kast contrastan con las críticas que recibió durante su propia gestión al frente de la Secom, algunas provenientes de sectores cercanos a la administración de Boric.

En mayo de 2023, El Mostrador publicó un reportaje sobre el complejo momento que atravesaba la repartición, luego de la derrota oficialista en las elecciones del Consejo Constitucional.

En ese contexto, distintas voces cuestionaron las dificultades del Gobierno para comunicar sus logros, entre ellos el aumento del salario mínimo, el royalty minero y medidas relacionadas con seguridad.

El académico Mauricio Morales criticó entonces el desempeño de la Secom mediante una publicación en redes sociales: “La Secom es la encargada de cacarear los huevos, pero ahí la gallina está clueca. No sirve”.

La publicación también recogió reparos sobre la experiencia política del equipo de Paredes y su capacidad para construir un relato que trascendiera a los sectores afines al Gobierno.

En contraste, sus defensores argumentaban que las dificultades comunicacionales respondían principalmente a problemas políticos y que la responsabilidad no podía atribuirse únicamente a la Secretaría de Comunicaciones.

Otro episodio se produjo en junio de 2024, cuando contenidos de la Cuenta Pública presidencial fueron publicados anticipadamente en una plataforma oficial, incluido el anuncio sobre el proyecto de aborto legal.

Según informó El Mostrador, el error derivó en la salida de Nicole Otazo, entonces jefa del Departamento Digital de la Secom, y abrió nuevos cuestionamientos sobre la coordinación de las comunicaciones de La Moneda.

Posteriormente, durante la controversia por el caso Hermosilla, el newsletter +Política de El Mostrador consignó que fuentes de Palacio atribuían al equipo de Paredes el impulso comunicacional detrás de las declaraciones del entonces Presidente Boric sobre la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, una intervención que generó críticas al Mandatario.

Estos episodios marcaron parte de la gestión comunicacional del Gobierno anterior, cuya conducción hoy vuelve al debate a partir de las críticas de Paredes al funcionamiento de la actual administración.