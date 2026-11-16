Libro con historia de atropellos sufridos por rapa nui se reedita en inglés y estará en FILSA

“RONGO, la historia oculta de Isla de Pascua” de Patricia Stambuk, se reedita en inglés por Rapanui Press, y se lanza en la FILSA de Santiago, el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas.

La premiada obra de Patricia Stambuk, con el fin de llegar a más lectores, ha sido traducida al inglés por Camila Yver Morales, y editada por Rapanui Press.

El lanzamiento de esta nueva publicación se llevará a cabo en la Feria del Libro de Santiago (el 21 de noviembre a las 18.00 h).

Este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua” es una obra de investigación periodística e histórica que obtuvo en 2009 el primer lugar en el concurso Escrituras de la Memoria (en la categoría de Obra Inédita), en ese entonces otorgado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile. Fue publicado al año siguiente por editorial Pehuén. Patricia Stambuk también recibió este mismo premio en 2006 por su libro “El zarpe final, memorias de los últimos yaganes”.

Su autora es periodista y escritora oriunda de Punta Arenas; su aguda y sensible obra ha dado a conocer realidades ignoradas de los pueblos yagan y rapanui durante el siglo XX, lo que se suma a una contundente obra que la hizo merecedora del Premio Nacional de Periodismo en 2023.

La particularidad de “Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua” es que el libro se compone de testimonios orales de diversos miembros del pueblo rapanui que relatan la dura historia contemporánea que han vivido. Son treinta ancianos y líderes rapanui quienes rememoran los atropellos vividos por su comunidad desde 1888 (el año en que la isla fue anexada a Chile), hasta 1964.

“Me propuse contar la historia de Rapa Nui en el siglo XX desde el corazón de la comunidad isleña, con la emoción de los relatos de sus sobrevivientes, para revelar con desgarro lo que faltaba: la opresión, abusos, hambre y marginación con que vivieron esa etapa de sus vidas. Y lo logré. Para entender el actual sentimiento profundo del pueblo rapanui es preciso saber lo que vivieron sus padres y abuelos. ‘Usted nos ha devuelto nuestra historia’, me dijo una rapanui. Ese es el propósito de este libro”, destaca Patricia Stambuk desde Punta Arenas.

En cuanto a su traducción al inglés, la periodista afirma que esta “nos amplía el territorio y permite enseñar a otras naciones que Rapa Nui no es solo música, baile y moai; que en las personas está la explicación de su arte y de su singularidad. Cuando hablamos de memorias, hay que escuchar para después escribir. Parece simple, pero no lo es. En este libro, el pueblo habla”.

“Rongo” en la cultura rapanui significa tanto “mensaje”, como “escuchar” o “el nombre del mensajero que divulgaba las novedades”. El libro aborda varios pasajes históricos cruciales y poco conocidos de la isla, muchos de ellos sumamente dramáticos.

Cristián Moreno Pakarati, un reconocido historiador rapanui, escribió en la Revista Anales —cuando salió la versión en español— que este libro es “un aporte fundamental a la historia de Rapa Nui como fuente documental, entregando por primera vez la visión de los isleños con nombre y apellido. Es posible anticipar que será profusamente citado por otros autores en el futuro y que servirá incluso entre la misma comunidad isleña como una ventana a esa memoria histórica cada vez más necesaria, y que cobra cada vez mayor fuerza en la Rapa Nui del siglo XXI”.

Patricia Stambuk Mayorga nació en Punta Arenas, vive en Viña del Mar; se tituló de periodista en la Universidad de Chile con máxima distinción, y fue la primera mujer periodista en ser incorporada como miembro de número en la Academia Chilena de la Lengua, institución de la cual actualmente es vicedirectora. Es considerada precursora en la defensa y protección del medio ambiente, así como de los pueblos originarios y su cultura.