Petición a World Press Photo para que investigue autoría de histórica fotografía de Allende en 1973

Más de 300 fotógrafas, fotógrafos, periodistas y otros profesionales de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Francia y Países Bajos han respaldado una solicitud dirigida a la Fundación World Press Photo para que realice una investigación independiente que permita esclarecer la autoría de la fotografía de Salvador Allende en el Palacio de La Moneda, tomada el 11 de septiembre de 1973 y distinguida como Foto del Año en 1974.

Entre los adherentes se encuentran los fotógrafos chilenos ganadores del Premio Pulitzer Edgard Garrido y Marco Ugarte, y Chas Gerretsen, ganador de la Medalla de Oro Robert Capa, junto a otros destacados profesionales de la fotografía y el periodismo. La convocatoria destaca que la transparencia y la investigación rigurosa son esenciales para fortalecer la confianza pública en el periodismo.

Asimismo, sostiene que identificar correctamente la autoría de una imagen constituye una responsabilidad con sus creadores, con las personas retratadas y con la sociedad que la reconoce como parte de su historia.

“Esta iniciativa nace exclusivamente de un principio esencial del periodismo: el compromiso con la integridad, la exactitud y la veracidad”, señala la carta respaldada por los firmantes.

El documento precisa que la campaña no persigue una reivindicación política, institucional o personal, ni pretende establecer anticipadamente quién realizó la fotografía. Una revisión de los antecedentes, sin conclusiones anticipadas La fotografía fue publicada por primera vez el 26 enero de 1974 en la portada del NYT sin firma de autor y, ese mismo año, recibió el máximo galardón de la Fundación World Press Photo: Foto del Año.

La autoría permaneció registrada como «NN, The New York Times» tanto en el periódico estadounidense como en el archivo de World Press Photo hasta 2007, cuando la imagen fue atribuida a Luis Orlando “Chico” Lagos, jefe de Fotografía de la Presidencia durante el gobierno de Salvador Allende.

Un reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, publicado por CIPER el 11 de septiembre de 2026, reunió antecedentes sobre la posible autoría de Leopoldo Víctor Vargas, también fotógrafo de la Presidencia. Entre ellos figuran su testimonio grabado, copias de la secuencia de fotografías conservadas por su familia y relatos relacionados con la adquisición y publicación de las imágenes por The New York Times.

La campaña solicita que los antecedentes relativos a ambos fotógrafos sean examinados con el mismo rigor, imparcialidad y respeto. Sus adherentes subrayan que apoyar la investigación no significa respaldar una autoría determinada, sino contribuir a una búsqueda documentada de la verdad.

Según el reportaje de CIPER, World Press Photo señaló que revisaba sus archivos y correspondencia histórica sobre el caso. La solicitud propone que esa revisión se traduzca en una investigación independiente, con un alcance y una metodología públicos, abierta a todas las personas e instituciones que puedan aportar información verificable. Transparencia y respeto por los autores

La petición plantea cuatro medidas: incorporar especialistas en fotoperiodismo, investigación documental, archivos y materiales fotográficos; reunir y contrastar los antecedentes sobre Lagos y Vargas, con participación de sus familias en igualdad de condiciones; solicitar la colaboración de The New York Times y otros archivos e instituciones; y publicar conclusiones fundamentadas, incluso si la evidencia no permite establecer definitivamente una autoría.

El documento pide que, a partir de esos resultados, World Press Photo confirme, precise o rectifique la información de su archivo, según corresponda. Los firmantes destacan que esclarecer la autoría no modifica los hechos registrados en la fotografía, sino que permite contar con un registro histórico más preciso y resguardar el reconocimiento que corresponde a su autor.

“No buscamos sustituir una atribución por otra sin pruebas ni construir una interpretación política de los hechos”, expresa la convocatoria.

Su propósito es verificar y documentar la autoría hasta donde las evidencias lo permitan, con pleno respeto por la memoria y la integridad profesional de ambos fotógrafos. La campaña mantiene abierta la invitación a la comunidad fotográfica, periodística y académica a sumar su apoyo y aportar antecedentes que contribuyan a esclarecer la historia de esta imagen.