Trabajar no basta…

Cuando recién empezaba mi vida laboral, un día caminando con mi jefe nos cruzamos con un amigo suyo, un poco mayor que nosotros. Al igual que yo, trabajaba en una gran compañía, y se notaba que le iba increíble: su auto, su casa, su vida en general reflejaban éxito.

Cuando se despidió y siguió su camino, mi jefe me preguntó ¿Sabes cómo se logra todo eso?

La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí lo obvio: Supongo que es muy bueno en lo que hace y le pagan mucho.

—No—me dijo sonriendo—. Invirtiendo.

En ese momento no entendí bien el alcance de esa frase, pero algo me quedó grabado: si quería alcanzar lo que años después llamaría mi Tranquilidad Financiera, tenía que hacer algo más que ser un buen empleado.

Trabajar es importante, pero no es lo que marca la diferencia. Lo que realmente cambia el juego son cuatro principios simples (pero no necesariamente fáciles):

Trata de ganar lo más que puedas, explotando más tus capacidades que tus pasiones. Las pasiones son maravillosas, pero las capacidades son las que pagan las cuentas. No puedes gastar todo lo que ganas. Y mucho menos endeudarte solo para vivir mejor hoy. Ahorrar es el filtro entre el deseo y la disciplina. Si no logras los dos primeros, no tienes con qué invertir . Y, aunque suene paradójico, invertir es la parte más fácil. Otros hacen el trabajo por ti. Tú solo necesitas constancia y paciencia. Ahorrar exige renunciar; invertir exige esperar. Haz todo lo anterior durante toda tu vida. Solo así el interés compuesto podrá hacer su magia, esa que transforma el tiempo en tu mejor aliado financiero.

Cuatro principios que, si los conviertes en un hábito, te permitirán alcanzar la Tranquilidad Financiera que todos buscamos: la de saber que el dinero trabaja por ti… y no al revés.