Kast anuncia asociación estratégica con Vietnam: busca abrir mercado para carnes, cobre y litio

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que Chile y Vietnam elevarán sus relaciones bilaterales a una asociación estratégica, tras reunirse en Hanói con su par vietnamita, Tô Lâm. La decisión busca profundizar el intercambio comercial, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de exportación de productos nacionales hacia el mercado asiático.

Durante una declaración conjunta, el Mandatario destacó que el acercamiento representa una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, que cumplen 55 años desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos.

“Hace 55 años, como lo señaló usted, nuestros países establecieron relaciones diplomáticas. Hoy, Presidente, hemos decidido llevarlas más lejos, elevando esto a una asociación estratégica”, señaló Kast.

El jefe de Estado también expresó su respaldo a los compromisos planteados por Vietnam durante la reunión.

“Compartimos los seis puntos que usted menciona y trabajaremos con fuerza para llevar adelante todos esos intercambios y esos acuerdos que favorecen a nuestros pueblos”, afirmó.

Uno de los principales objetivos del acercamiento es facilitar el ingreso de productos agropecuarios chilenos al mercado vietnamita, especialmente carnes de vacuno, cerdo y pollo.

Kast explicó que las gestiones entre los ministerios de Agricultura de ambos países podrían abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores nacionales, considerando que Vietnam cuenta con una población cercana a los 100 millones de habitantes.

“Significa que, si nuestros ministerios de Agricultura avanzan, nuestra carne de vacuno, de cerdo y de pollo, tiene potencial de llegar a un mercado de 100 millones de personas. Eso es más trabajo en nuestros campos y en nuestras plantas”, sostuvo.

El Mandatario vinculó esta posibilidad con la generación de empleos en las actividades agrícolas y en las plantas procesadoras de alimentos de Chile.

Otro de los compromisos abordados durante el encuentro fue la posibilidad de establecer un marco de mediano y largo plazo para el suministro de cobre y litio chilenos a Vietnam.

Kast destacó el desarrollo que ha experimentado el país asiático en materia de electromovilidad y planteó que una mayor relación comercial en torno a estos minerales podría impulsar nuevas inversiones en las regiones mineras nacionales.

“Vamos a trabajar en un marco de mediano y largo plazo para los suministros de cobre y litio chilenos en Vietnam, que ha tenido un desarrollo en la electromovilidad, como hemos podido apreciar en estos días. Eso es más inversión para las regiones mineras de nuestra nación”, indicó.

La agenda comercial también contempla mejorar la conexión entre los puertos chilenos y los principales terminales asiáticos, con el propósito de facilitar el transporte de mercancías y fortalecer las rutas de intercambio.

En esa línea, el Presidente destacó el papel que deberá cumplir ProChile en coordinación con su contraparte vietnamita para ampliar las oportunidades de negocios.

“Que ProChile trabaje codo a codo con su par vietnamita para abrirles camino a nuestros exportadores grandes y pequeños”, planteó.

Asimismo, anunció que ambos países buscarán avanzar hacia un convenio destinado a evitar la doble tributación, con el objetivo de facilitar las inversiones y las operaciones económicas bilaterales.

La cooperación en materia de seguridad también formó parte de los asuntos tratados durante la reunión.

Kast sostuvo que Chile y Vietnam deben fortalecer su coordinación frente a las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

“El crimen organizado no respeta fronteras y hay que enfrentarlo con socios a ambos lados del océano”, afirmó.

En materia de inversiones, el jefe de Estado extendió una invitación a representantes vietnamitas para participar en la cumbre Choose Chile 2027, que se realizará en marzo del próximo año y reunirá en Chile a inversionistas de distintos países.

“En esa cumbre los esperamos, como le planteé, con los brazos abiertos, con nuestras puertas abiertas a la inversión y al intercambio de tecnología y servicios”, señaló.

La invitación forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por atraer capitales extranjeros y promover nuevas oportunidades de cooperación económica y tecnológica.

Durante su intervención, Kast insistió en que los compromisos internacionales deben traducirse en resultados para la economía nacional y en oportunidades laborales.

“Cada acuerdo que firmamos lejos de nuestras naciones debe transformarse en trabajo para nuestros compatriotas”, manifestó.

El Mandatario cerró su declaración destacando los objetivos compartidos entre Chile y Vietnam en materia de desarrollo económico y bienestar de sus habitantes.

“Dar paz y bienestar al pueblo es lo que hoy, Presidente, nos hemos comprometido a hacer juntos. Más inversión y más trabajo para los chilenos y para los vietnamitas. Más prosperidad para nuestros pueblos”, concluyó.