Martes 24 de noviembre de 2026

17:00 a 19:30 horas

Teatro Municipal de Las Condes

Gratuita, previa inscripción inscripciones: www.congresofuturo.cl

Chile vive cada vez más años, pero la longevidad no siempre va acompañada de bienestar. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida en el país alcanzaba los 81 años en 2019, mientras que la esperanza de vida saludable llegaba a los 69,4. Esta diferencia de 11,7 años plantea uno de los grandes desafíos de una sociedad que envejece: cómo conseguir que una vida más larga sea también sinónimo de vivir bien.

Esta será la conversación que abrirá la segunda versión de Congreso Futuro Nueva Longevidad: “Más años para ser humanos”, un encuentro gratuito que se realizará el próximo martes 24 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

La iniciativa, impulsada por Congreso Futuro, Fundación Encuentros del Futuro, el Senado de Chile, y la Cámara de Diputadas y Diputados, en alianza con la Municipalidad de Las Condes y el Teatro Municipal de Las Condes, reunirá a especialistas de la ciencia, la salud, las ciencias sociales y la cultura para abordar una de las transformaciones más importantes que enfrenta Chile: el envejecimiento de su población.

La edición 2026 profundizará en una pregunta fundamental: de los años adicionales que hemos ganado, ¿cuántos vivimos con salud, autonomía y bienestar? La conversación abordará qué sabemos realmente sobre cómo envejecer mejor frente al creciente mercado de promesas asociadas a la longevidad; cómo prevenir el deterioro cognitivo; las desigualdades que determinan quiénes pueden acceder a una vejez saludable; y el papel de la memoria y los vínculos entre generaciones.

“Chile está experimentando una transformación demográfica profunda y necesitamos comenzar a conversar hoy sobre cómo queremos vivir una vida cada vez más larga. La ciencia nos está entregando conocimiento que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, tanto individualmente como sociedad, y parte del propósito de Congreso Futuro es poner ese conocimiento al alcance de las personas”, señaló Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y cofundador de Congreso Futuro.

“Como teatro nos parece importante y necesario estar en la discusión sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo ahora que ha aumentado la esperanza de vida y todo indica que las artes y la cultura afectan de manera directa en el bienestar y salud del ser humano”, señaló Sergio Irarrázaval, gerente general del Teatro Municipal de Las Condes.

El primer conversatorio de la jornada abordará los avances científicos sobre envejecimiento saludable y prevención del deterioro cognitivo. Desde la actividad física y el sueño hasta el cuidado de la audición y los vínculos sociales, la conversación buscará distinguir qué prácticas cuentan con evidencia científica y cuáles siguen siendo promesas.

Entre los especialistas considerados se encuentran Daniela Thumala, académica de la Universidad de Chile especializada en psicogerontología; Soledad Matus, investigadora de Fundación Ciencia & Vida experta en neurodegeneración; Moisés Sandoval, coordinador del Núcleo de Envejecimiento del INTA; Joaquín Migeot, investigador de la UAI especializado en factores de riesgo de demencia; y Ernesto Vega, decano de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae, impulsor de propuestas para enfrentar el envejecimiento de Chile.

El segundo conversatorio explorará cómo la cultura, el arte y los vínculos sociales contribuyen a preservar la memoria y transformar la manera en que entendemos la vejez.

Participarán Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento; Patricia Rivadeneira, actriz y conductora del podcast Revolución de las viejas; Alejandra Fuentes, académica de la Universidad de Chile especializada en desigualdades sociales y bienestar en la vejez; y Rodrigo Bastidas, actor, guionista y director teatral, coautor de la obra Viejos de mierda.

La jornada forma parte de Ruta Futuro, la agenda de encuentros y actividades con que Congreso Futuro acerca durante todo el año la ciencia, el conocimiento y la reflexión a distintas comunidades, en el camino hacia Congreso Futuro 2027: “El Desafío de Ser Humanos”, que se realizará del 11 al 16 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho.