El Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana (DC) manifestó este martes su respaldo al proyecto de sala cuna universal, pero cuestionó su mecanismo de financiamiento, que contempla reducir las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía para financiar el nuevo beneficio.

En una declaración pública encabezada por su presidenta, María Beatriz Fuenzalida, la organización valoró la iniciativa como un avance para superar la discriminación contra las mujeres trabajadoras y promover la corresponsabilidad parental. Sin embargo, advirtió que “una conquista social” no debería financiarse “a expensas de otra”.

El cuestionamiento apunta a la cotización del 0,3% que deberán pagar los empleadores al nuevo Fondo de Sala Cuna, compensada con una rebaja de 0,15% en los aportes al Fondo de Cesantía Solidario y otro 0,15% en las cuentas individuales del seguro.

“¿Por qué, cuando se trata de ampliar los derechos sociales, la solución consiste en redistribuir los recursos de la propia protección social de los trabajadores, en lugar de buscar nuevas fuentes de financiamiento?”, planteó la organización.

Asimismo, cuestionó que eventuales excedentes del Seguro de Cesantía no se destinen a mejorar sus prestaciones, ampliar la cobertura o prolongar su duración, especialmente en un contexto de elevado desempleo.

La declaración también respondió a una carta publicada el 14 de noviembre en El Mercurio, en la que diez reconocidos economistas y otros 140 firmantes respaldaron la aprobación del proyecto. El Frente de Trabajadores DC los invitó a dialogar con las organizaciones sindicales para buscar una fórmula de financiamiento sostenible que no comprometa la protección frente al desempleo.

“La sala cuna universal debe representar una ampliación efectiva de la protección social, no una redistribución de recursos entre derechos de los propios trabajadores”, concluyó la organización.

Cabe mencionar que este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de sala cuna universal, que será votado este miércoles en la Sala. Tras su aprobación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió el avance de la iniciativa, aunque reconoció que su mecanismo de financiamiento no es perfecto. “En nuestro proyecto de ley hemos encontrado una fórmula. Una fórmula que quizás no es perfecta, pero que es muy superior a la realidad actual”, sostuvo. Además, destacó que se trata del primer proyecto de sala cuna que alcanza esta etapa de tramitación, luego de que las iniciativas de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric no lograran superar el primer trámite constitucional.

Declaracion Frente de Trabajadores DC by Andrés Cárdenas