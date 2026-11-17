La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se suma a la celebración de los 184 años de la Universidad de Chile con un concierto que contará con una primera función especialmente dirigida a la comunidad universitaria, el viernes 20 de noviembre, y una segunda destinada a todo público, el sábado 21 a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa contempla el regreso del maestro uruguayo Diego Naser tras su presentación con la orquesta en julio de este año, además del debut con la Sinfónica Nacional de la joven pianista chilena, Drina Mirić.

Actual director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río y Veracruz, Naser es, además, profesor de dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Anteriormente fue también director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay, mientras que como violinista integró la West-Eastern Divan Orchestra, bajo la batuta de Daniel Barenboim.

El concierto abrirá con la Obertura festiva, op. 21 de Juan Orrego Salas, una de las figuras centrales de la composición chilena del siglo XX. Escrita para celebrar el nacimiento de su hija Francisca, fue dedicada al maestro Víctor Tevah, quien fue el segundo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y quien permaneció más tiempo en el cargo, considerando sus distintos períodos. De estructura ternaria, se trata de una de las piezas del compositor más interpretadas en distintos países.

El programa continuará con el Concierto para piano n.º 13 en do mayor, K. 415, de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesto en Viena hacia 1782-1783, como parte de un grupo de tres obras para sus propios conciertos por suscripción. El rol de solista lo tendrá Drina Mirić, ganadora del Concurso de Solistas de la Orquesta Sinfónica Estudiantil y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 2026.

Mirić inició sus estudios formales de piano en 2017 en el Conservatorio de la Universidad de Chile, con la pianista Svetlana Kotova, y actualmente cursa el tercer año de Interpretación Musical, mención Piano, en la Facultad de Artes, donde estudia con el maestro Jorge Pepi-Alós. Han guiado también su desarrollo artístico los maestros Edith Fischer y Luis Alberto Latorre.

La solista se refiere al significado de este debut: “Para mí, como estudiante y como músico, significa muchísimo esta instancia. Jamás he tocado con una orquesta”, y confiesa estar “muy ansiosa de los ensayos. Quiero escuchar a la orquesta de cerca”.

Sobre la obra, destaca su cercanía con el lenguaje del compositor: “Siempre he sentido afinidad con Mozart. Es muy juguetón, muy lúdico, yo creo que hay que escucharlo con sentido del humor”. Añade que “la dificultad radica en la simpleza de la escritura. Tiene que sonar como naturaleza pura, como si fuera un cantante”.

La segunda parte del programa contará con la Sinfonía n.º 6 en do mayor, D. 589, de Franz Schubert, conocida como “La pequeña”. Escrita por el compositor a sus veinte años, la obra recoge la influencia de Haydn, Beethoven y Rossini, cuya música causaba furor en Viena por esos años.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketplus y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20, Providencia) y en el Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43). Los valores parten desde los $5.000, con descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia, Patrimonio Cultural y Mundo ACHS.

Programa

Concierto 184º aniversario Universidad de Chile

Sábado 21 de noviembre, 19:30 horas. Gran Sala Sinfónica Nacional.

Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Diego Naser (Uruguay), director invitado.

Juan Orrego Salas – Obertura festiva, op. 21.

Wolfgang Amadeus Mozart – Concierto para piano n.º 13 en do mayor, K. 415.

Drina Mirić (Chile), solista invitada.

Franz Schubert – Sinfonía n.º 6 en do mayor, D. 589, “La pequeña”.