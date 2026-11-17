La Selección Chilena se enfrentará a su par de Colombia este martes 17 de noviembre en el marco de la última fecha FIFA del año.

El amistoso internacional entre La Roja y los cafeteros se disputará a las 20 horas en el Estadio Monumental.

En el primer duelo del parón FIFA, Chile cayó por 1-0 en Cali el pasado viernes 13. Los dirigidos por Nicolás Córdova disputaron un partido débil, con bajísimo nivel en general.

El plantel era prácticamente el mismo que le había ganado a México en septiembre, excepto por el ingreso de Guillermo Maripán. Precisamente el central del Internacional de Puerto Alegre fue el lamentable protagonista del duelo. En la primera ocasión clara que Colombia tuvo de cara al arco nacional, Maripán desvió un centro del lateral derecho del Nottingham inglés Daniel Muñoz hacia la propia puerta en el 35′.

Tras sepultarse las esperanzas, Chile no logró encontrarle la vuelta al partido y quedó muy mal parado en todas sus líneas.

Así las cosas, la selección buscará redimirse de esta refriega y limpiar su imagen. La única baja nueva, producida en Cali, es la del defensor por izquierda de Colo Colo Diego Ulloa, que sufrió una fractura costal derecha.