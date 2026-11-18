La sonda Voyager 1 de la NASA está a punto de convertirse en el primer objeto fabricado por la humanidad en alcanzar una distancia de un día luz de la Tierra. A medida que se adentra cada vez más en el espacio interestelar, la nave espacial lanzada hace 49 años se sitúa a una distancia asombrosa de más de 26.000 millones de kilómetros.

Una nave embajadora de la Tierra

Cuando la Voyager 1 alcance este hito extraordinario el miércoles, sus señales de radio tardarán exactamente 24 horas en llegar a la Tierra viajando a la velocidad de la luz; en otras palabras, un día luz.

La NASA estima que pasarán otros 18.000 años antes de que la nave complete un año luz y más del doble de ese tiempo para que se acerque a otra estrella.

La directora del proyecto, Suzanne Dodd, considera a la nave como la embajadora de la Tierra viajando entre las estrellas mientras despierta una “sensación de asombro” en nuestro planeta.

“Es un tesoro nacional. Realmente extraordinario”, afirma.

Cómo celebrar la hazaña desde la Tierra

Para conmemorar el momento, la NASA insta a personas de todo el mundo a tomar sus teléfonos o linternas para crear una ola de luces tras el atardecer del martes, utilizando el código Morse para deletrear hacia el cielo nocturno las letras V-G-R, el distintivo de llamada de la Voyager.

A pesar de los fallos esporádicos propios de su antigüedad, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, continúan enviando datos científicos y de ingeniería mientras se desplazan hacia distintos puntos del espacio a 61.000 kilómetros por hora.

Aunque fue lanzada dos semanas antes que su hermana en 1977, la Voyager 2 no alcanzará la marca de un día luz hasta 2035.

De los planetas gigantes al espacio interestelar

La Voyager 1 sobrevoló Júpiter y Saturno para deleite de los científicos en 1979 y 1980, respectivamente, antes de abandonar el sistema solar.

En 2012 alcanzó lo que la NASA define como el espacio interestelar, la vasta región situada entre los sistemas estelares. La Voyager 2 visitó esos dos planetas, además de Urano y Neptuno, antes de adentrarse en el espacio interestelar en 2018.

Casi a diario, las sondas transmiten detalles sobre ese entorno jamás explorado: la intensidad y dirección del campo magnético, así como datos sobre la presión circundante, el polvo y los rayos cósmicos galácticos.

Los problemas técnicos del pasado

Dodd, quien trabaja en el programa Voyager desde 1984, señala que ambas naves funcionan de manera similar a satélites meteorológicos. Anteriormente, se ha necesitado de un par de ingenieros jubilados para solucionar problemas técnicos.

Por ejemplo, en septiembre pasado, los controladores completaron la más reciente maniobra de ahorro de energía para la nave —impulsada por plutonio—, y en octubre perdieron brevemente el contacto con ella. Aún investigan la causa de esa interrupción.

El “Punto Azul Pálido”

Más allá de haberse aventurado más lejos que cualquier otro objeto humano, en 1990 capturó la fotografía más distante de la Tierra: el icónico “Punto Azul Pálido”, tomado desde más allá de Neptuno.

“En ese punto azul es donde todos los que conoces y todos de los que alguna vez oíste hablar, y cada ser humano que haya existido, vivieron sus vidas. Es un escenario muy pequeño en una gran arena cósmica”, dijo el famoso astrónomo Carl Sagan, de la Universidad de Cornell, miembro del equipo de imagenología, al presentar la fotografía al mundo en 1990.

El Disco de Oro

El Disco de Oro también nació del impulso de Sagan. Cada sonda porta un disco fonográfico chapado en oro de 30 centímetros que contiene saludos en 55 idiomas, además de imágenes y diagramas.

Sagan incluyó la voz de su hijo Nick, entonces de 6 años: “Hola desde los niños del planeta Tierra”. También incorporó una aguja e instrucciones de reproducción para cualquier eventual receptor extraterrestre.

“Es una cápsula del tiempo de la vida en la Tierra en 1977. Espero que algo, o alguien, la encuentre quizá dentro de 1.000 años”, concluye Dodd.