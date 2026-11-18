En una nueva edición de Voces de Salud Solidaria, la doctora Rosa Pardo, médica cirujana, pediatra y genetista clínica, aborda las principales barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades poco frecuentes y sus familias para acceder a un diagnóstico.

Entre las dificultades se encuentra la llamada “odisea diagnóstica”, un recorrido que puede extenderse durante años antes de obtener una respuesta médica. La falta de sospecha clínica, el acceso limitado a exámenes genéticos y los altos costos de algunas pruebas dificultan la detección oportuna.

A esta situación se suma el acceso desigual a tratamientos y la falta de recursos para garantizar una atención integral. La especialista plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre profesionales de la salud, investigadores, organizaciones de pacientes y autoridades.

En este contexto, del 24 al 27 de noviembre se realizará en el Hotel Alma Cruz de Santiago el Congreso Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas de Chile, Cerpohchi.

El encuentro reunirá a profesionales, investigadores y representantes de organizaciones de pacientes para analizar los desafíos del diagnóstico, el tratamiento y las políticas públicas relacionadas con estas enfermedades.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web https://cerpohchi.cl/

El desafío, explica la doctora Pardo, no se limita a garantizar medicamentos. También requiere construir un sistema de salud más equitativo y una sociedad capaz de comprender las necesidades de quienes viven con enfermedades poco frecuentes.



