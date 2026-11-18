Enfermedades poco frecuentes: pacientes enfrentan una larga espera por diagnóstico
Alrededor de un millón y medio de personas viven con enfermedades poco frecuentes en Chile. La doctora Rosa Pardo aborda las dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos, en el marco del Congreso Nacional Cerpohchi, que se realizará del 24 al 27 de noviembre en Santiago.
En una nueva edición de Voces de Salud Solidaria, la doctora Rosa Pardo, médica cirujana, pediatra y genetista clínica, aborda las principales barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades poco frecuentes y sus familias para acceder a un diagnóstico.
Entre las dificultades se encuentra la llamada “odisea diagnóstica”, un recorrido que puede extenderse durante años antes de obtener una respuesta médica. La falta de sospecha clínica, el acceso limitado a exámenes genéticos y los altos costos de algunas pruebas dificultan la detección oportuna.
A esta situación se suma el acceso desigual a tratamientos y la falta de recursos para garantizar una atención integral. La especialista plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre profesionales de la salud, investigadores, organizaciones de pacientes y autoridades.
En este contexto, del 24 al 27 de noviembre se realizará en el Hotel Alma Cruz de Santiago el Congreso Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas de Chile, Cerpohchi.
El encuentro reunirá a profesionales, investigadores y representantes de organizaciones de pacientes para analizar los desafíos del diagnóstico, el tratamiento y las políticas públicas relacionadas con estas enfermedades.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web https://cerpohchi.cl/
El desafío, explica la doctora Pardo, no se limita a garantizar medicamentos. También requiere construir un sistema de salud más equitativo y una sociedad capaz de comprender las necesidades de quienes viven con enfermedades poco frecuentes.
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