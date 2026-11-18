Este martes finalizó el paro del Ballet Nacional Chileno (BANCH), compañía de danza contemporánea dependiente del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y se confirmó la salida de la directora artística, Avatâra Ayuso.

El miércoles 11 de noviembre, sus bailarines resolvieron iniciar un paro de actividades, luego de semanas de cuestionamientos a la gestión de Avatâra Ayuso. La coreógrafa y bailarina española que ocupó brevemente la dirección artística del BANCH entre septiembre y noviembre de 2026. Formada en ballet clásico, danza contemporánea y tango, cuenta con formación de posgrado en Reino Unido y Alemania. A lo largo de su carrera ha trabajado junto a figuras fundamentales de la danza contemporánea internacional, como William Forsythe, Wayne McGregor, Frédéric Flamand y Angelin Preljocaj.

Es también fundadora de AVA Dance Company y de AWA Dance, organización dedicada al liderazgo de mujeres y niñas a través de la danza. Sus creaciones han sido presentadas en diversos escenarios de Europa, África, Asia y América Latina, consolidando un trabajo caracterizado por el diálogo entre culturas, la experimentación escénica y la búsqueda de nuevos lenguajes para la danza contemporánea.

A través de una declaración, el elenco informó que se diseñará una metodología participativa y propositiva para el proceso de elección de la dirección artística.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad laboral y el desarrollo artística del Ballet Nacional Chileno”, señala el documento.

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El conflicto se hizo público el pasado 2 de noviembre, cuando la totalidad del elenco presentó un manifiesto dirigido a la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces, y a la directora del CEAC, Dominique Thomann. En el documento, los intérpretes expresaron su desacuerdo con la conducción artística de Ayuso, quien asumió el cargo a comienzos de septiembre.

En el documento, los bailarines cuestionaron la organización de los ensayos, la planificación coreográfica y las metodologías utilizadas durante el proceso de creación de Índigo.

Entre los problemas señalados mencionaron modificaciones constantes en las secuencias coreográficas, falta de claridad en las indicaciones, dificultades para definir los repartos y una utilización que calificaron de ineficiente de los tiempos de ensayo.

Según el elenco, estas situaciones impidieron desarrollar adecuadamente las etapas de repetición, limpieza y consolidación del material coreográfico.

“Consideramos que el trabajo ha adolecido de una grave falta de organización, conducción y competencia profesional”, señalaron en el documento.

Las críticas también alcanzaron el tratamiento conceptual de Índigo, obra que aborda temáticas vinculadas al colonialismo, el despojo de los pueblos originarios y la memoria territorial. A juicio de los intérpretes, estos contenidos no habrían sido desarrollados con la investigación y reflexión crítica necesarias.

El punto de mayor tensión se produjo este miércoles 11 de noviembre, tras una reunión en la que participaron integrantes del elenco, representantes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (AFUCH), la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad de Chile (FENAFUCH) y la Filial AFUCH CEAC.

Por parte de la Dirección del CEAC asistieron Dominique Thomann, directora del organismo; Rodney Belmar, asesor legal; Cecilia Reyes, coordinadora general y de Relaciones Públicas; y Gabriel Monsalve, coordinador de Gestión Administrativa.

Luego de este encuentro, los integrantes del BANCH resolvieron iniciar un paro de actividades, profundizando una movilización que hasta entonces se había expresado principalmente a través de manifiestos, comunicaciones formales y solicitudes de reunión con las autoridades universitarias.

Por su parte, el CEAC fue consultado por el tema por El Mostrador e informó que se manifestará próximamente al respecto.