En plena Operación Rabat, un nuevo dolor de cabeza golpea al ministro de Justicia, Fernando Rabat. La Corte Suprema ordenó a su cartera resolver, a la brevedad, si concede o rechaza una rebaja de condena a un hombre sentenciado por violar reiteradamente a una niña. La decisión llega justo cuando el Gobierno intenta mantener congelados estos beneficios para contener la crisis política.

El caso involucra a Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, condenado en 2024 a cinco años y un día de prisión por la violación reiterada de la hija de su conviviente, entre 2018 y 2021, cuando la víctima tenía entre 10 y 13 años. Actualmente cumple su pena en la cárcel de Limache.

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este martes 17 de noviembre una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había acogido un recurso de amparo presentado por la defensa del condenado ante la falta de respuesta del ministerio.

Según la resolución reproducida por Emol, Justicia deberá “a la brevedad, acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena”, conforme a la Ley 19.856 y su reglamento.

La precisión es clave: la Suprema no ordenó otorgar la rebaja ni liberar al condenado, sino que exigió al ministerio pronunciarse sobre la solicitud.

La suspensión de Rabat, bajo presión

La controversia comenzó cuando la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso excluyó inicialmente a Alarcón del proceso de evaluación por la naturaleza del delito. Sin embargo, su defensa consiguió que la justicia ordenara reincorporarlo y posteriormente fue calificado con conducta sobresaliente.

Según sus abogados, las rebajas acumuladas le habrían permitido recuperar la libertad el pasado 26 de octubre. Pero el Ministerio de Justicia no había emitido una resolución sobre su solicitud, lo que motivó un nuevo recurso de amparo.

El 5 de noviembre, la Corte de Valparaíso ordenó resolver la petición en 24 horas. Justicia apeló, argumentando que la legislación no establece un plazo específico para pronunciarse. La Suprema terminó confirmando el fallo, con la declaración expresa de que la cartera debe decidir a la brevedad.

El pronunciamiento llega después de que Rabat anunciara, el 23 de octubre, la suspensión de las rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores, tras conocerse 56 beneficios concedidos durante su gestión. El 9 de noviembre, el Gobierno extendió el congelamiento a todos los delitos, mientras impulsa una reforma para eliminar este mecanismo.

El episodio se suma a la acusación constitucional presentada por la oposición contra Rabat, precisamente por las rebajas otorgadas y los cuestionamientos a las explicaciones entregadas por el ministro ante el Congreso.