La decisión de Chile de suscribir la solicitud para convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) abrió un nuevo flanco político para el Gobierno de José Antonio Kast. El documento, firmado por Chile y otros once países miembros del tratado, pide a la OEA convocar una reunión para abordar el avance del terrorismo y de las redes delictivas transnacionales, tal y como informó El Mostrador. La solicitud se enmarca en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos.

El paso fue cuestionado por el diputado Gonzalo Winter (FA), quien ofició a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa para que entreguen antecedentes sobre la decisión y sus alcances. El parlamentario sostiene que existe una contradicción entre la actuación del Gobierno y las explicaciones que previamente entregó el Ejecutivo al Congreso respecto del carácter de la iniciativa.

“Nos acabamos de enterar que 11 países, miembros del Escudo de las Américas, acaban de hacer una declaración solicitando la activación del TIAR”, señaló Winter. A su juicio, se trata de un asunto particularmente relevante porque el TIAR es un tratado de asistencia recíproca suscrito en 1947 y asociado a mecanismos de defensa colectiva entre los Estados americanos que forman parte de él.

La controversia está relacionada con el alcance de la solicitud. El documento presentado ante la OEA invoca el artículo 6 del TIAR, disposición que contempla la convocatoria del órgano de consulta cuando la soberanía, integridad territorial o independencia política de un Estado americano sean afectadas por una agresión que no sea un ataque armado, o cuando exista cualquier hecho o situación que pueda poner en peligro la paz del continente.

La carta sostiene que las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico transnacional y al terrorismo constituyen una situación que pone en peligro la paz y seguridad de las Américas y plantea iniciar un proceso de consulta para promover una acción colectiva y coordinada.

Al mismo tiempo, el documento establece expresamente que esa acción “no estará dirigida contra ningún Estado miembro ni implicará el uso de la fuerza armada”. También precisa que la solicitud no prejuzga las medidas que eventualmente pueda adoptar el órgano de consulta bajo el artículo 8 del tratado.

Ese último punto es relevante para dimensionar el alcance actual de la decisión: Chile no está solicitando en este documento una intervención militar ni autorizando el uso de la fuerza. Lo que está haciendo es respaldar la convocatoria del mecanismo de consulta previsto por el TIAR.

Sin embargo, el artículo 8 contempla un abanico de eventuales medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas hasta el empleo de la fuerza armada. La carta establece que cualquier decisión futura deberá ajustarse a la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el propio TIAR y las normas del derecho internacional.

La crítica de Winter apunta precisamente a la diferencia entre la explicación pública que el Gobierno había dado sobre el Escudo de las Américas y la nueva solicitud formal ante la OEA.

“Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, porque en las declaraciones del Escudo de las Américas decía con toda claridad que uno de los objetivos era usar el TIAR”, sostuvo.

El parlamentario recordó que, cuando se discutió la adhesión de Chile a la iniciativa, el Ejecutivo había descartado que esta implicara compromisos de defensa colectiva.

En septiembre, de hecho, la Comisión de Defensa de la Cámara solicitó al Ministerio de Defensa que informara el sentido y alcance de la adhesión al Escudo de las Américas, incluyendo qué obligaciones había asumido Chile, si contemplaba transferencia de información de inteligencia, quién determinaría las organizaciones consideradas parte del crimen organizado y qué efectos tendría la iniciativa sobre las Fuerzas Armadas y la soberanía nacional.

Además, parlamentarios de oposición habían solicitado formalmente información a Cancillería sobre la naturaleza, contenido y compromisos asumidos por Chile con la iniciativa. El oficio de septiembre pidió expresamente que, si la respuesta contenía materias reservadas o secretas, el Gobierno indicara de manera destacada el fundamento legal de esa clasificación.

A juicio de Winter, la nueva solicitud ante la OEA demuestra que aquellas interrogantes tenían fundamento.

“Cuando se le preguntó en prensa, en la Comisión de Relaciones Exteriores, y en la interpelación al canciller si acaso esto tenía que ver con la defensa y tenía que ver con la activación del TIAR, él siempre dijo que no”, afirmó.

Y agregó: “Nos trató de hacer tontos, nos engañó”.

La vinculación entre el Escudo de las Américas y el TIAR, sin embargo, no apareció por primera vez con la carta enviada a la OEA.

La declaración conjunta mediante la cual Chile adhirió a la iniciativa el 22 de septiembre ya contemplaba la intención de solicitar a la OEA la constitución de un órgano de consulta bajo el TIAR. El Gobierno chileno presentó entonces el Escudo de las Américas como un mecanismo de coordinación voluntaria destinado a combatir el crimen organizado transnacional.

La propia Presidencia informó en septiembre que la adhesión contemplaba acceso a información especializada sobre crimen organizado, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y PDI y coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.

Lo que cambia ahora es que aquella intención se materializó en una solicitud formal ante la OEA firmada por Chile.

Son doce los países miembros del TIAR que respaldan la petición: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. A ellos se sumaron Bolivia, Ecuador y Guyana, que son miembros de la OEA pero no forman parte del tratado.

La reunión solicitada está prevista para el 19 de noviembre, aunque su realización depende de una decisión del Consejo Permanente de la OEA, que debe aprobarla por mayoría absoluta.

El oficio de Winter busca que el Gobierno explique por qué Chile decidió suscribir la solicitud y cuáles son sus alcances concretos, particularmente considerando que involucra un tratado cuyo objeto original está vinculado con la asistencia y defensa colectiva.

El parlamentario también cuestiona que una decisión de esta naturaleza se haya adoptado, según su interpretación, sin una discusión suficiente con el Congreso.

“Lo más grave es que cuando Chile, a espaldas del Congreso Nacional, en secreto se adhirió al Escudo de las Américas, decía con toda claridad que era para activar el TIAR”, sostuvo.

Por ello, anunció que el objetivo de los oficios enviados a Cancillería y Defensa es que ambos ministerios “le den cuentas al país” respecto de las razones por las que Chile está suscribiendo documentos vinculados con defensa y asistencia recíproca.

El debate abre así una discusión que va más allá de la lucha contra el crimen organizado. El Gobierno sostiene que el Escudo de las Américas permite mejorar la cooperación regional, compartir información y enfrentar redes criminales transnacionales. Pero la oposición cuestiona que una iniciativa presentada inicialmente bajo ese enfoque esté derivando hacia un mecanismo formal contemplado en un tratado de asistencia recíproca.

La controversia, por tanto, queda instalada en dos niveles: qué alcance concreto tendrá la participación chilena en el proceso del TIAR y cuánto fue informado el Congreso sobre esa decisión.

Winter cerró su crítica con un mensaje directo al Presidente: “Sáquenos de las locuras expansionistas de Donald Trump”.