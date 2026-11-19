Jorge Quiroz consiguió los votos que necesitaba, pero dejó a la oposición enfrentada. El acuerdo alcanzado por el ministro de Hacienda con senadores del Partido Comunista (PC), el PPD y la Democracia Cristiana (DC) para aprobar el endeudamiento público contemplado en el Presupuesto 2027 desató duros cuestionamientos del Partido Socialista (PS), que acusó a sus aliados de entregar al Gobierno su principal herramienta de negociación.

El conflicto estalló luego de que el Senado aprobara, por 31 votos a favor y 10 en contra, la reposición del artículo que autoriza al Presidente José Antonio Kast a contraer deuda por hasta US$25.000 millones, además de otros US$600 millones adicionales. La disposición había sido rechazada previamente en la Cámara de Diputados, donde la oposición había actuado coordinadamente para presionar al Ejecutivo.

El giro se produjo después de que Quiroz revirtiera su negativa inicial y anunciara un aporte de US$160 millones al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), junto con compromisos en salud, educación y programas de derechos humanos. Entre ellos figuran recursos para la Ley Ricarte Soto y la reposición de fondos para becas y acceso a tecnologías.

La falta de financiamiento del FAPP había llevado a senadores opositores, entre ellos Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS), a advertir sobre una eventual acusación constitucional contra el jefe de Hacienda. Sin embargo, una vez que el Ejecutivo cedió, sus caminos se separaron: los comunistas respaldaron el endeudamiento y los socialistas votaron en contra.

La senadora Daniella Cicardini (PS) cuestionó el entendimiento: “Me cuesta entender esta nueva alianza de senadores de oposición con el señor Quiroz”.

La parlamentaria también rechazó presentar los recursos para el FAPP como una concesión, argumentando que el Gobierno estaba legalmente obligado a contemplarlos en el Presupuesto.

Desde la Cámara de Diputados, Daniel Manouchehri (PS) apuntó contra quienes respaldaron a Hacienda y advirtió que “tendrán que explicar lo que pasó”. El legislador cuestionó que se autorizara mayor endeudamiento a un ministro cuya gestión económica ha sido duramente criticada por su colectividad.

Su compañero de bancada Marcos Ilabaca fue más allá y acusó al PC, la DC y el PPD de desbaratar el acuerdo transversal que había construido la oposición en la Cámara. A su juicio, rechazar la autorización de deuda era la principal herramienta para conseguir mayores concesiones del Gobierno durante la tramitación presupuestaria.

En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS) defendió la postura socialista y recalcó que cada colectividad deberá hacerse responsable de sus decisiones. El malestar también alcanzó al Frente Amplio, cuyos parlamentarios votaron contra la autorización de endeudamiento.

De pedir la renuncia de Quiroz a pactar con él

El desencuentro tiene un antecedente inmediato. Apenas un día antes, la oposición ya había exhibido sus diferencias sobre cómo enfrentar al propio Quiroz, luego de que el Comité Central del Partido Socialista exigiera su renuncia por la conducción económica del Gobierno, el deterioro del empleo y la situación fiscal.

La ofensiva socialista no fue consultada previamente con los demás partidos opositores y provocó reparos en el PPD. Su presidente, Raúl Soto, tomó distancia de la exigencia y sostuvo que solicitar la salida de un ministro es una atribución que corresponde al Presidente de la República.

En lugar de exigir su renuncia, el PPD anunció que impulsará una interpelación parlamentaria contra Quiroz para que responda por los resultados económicos del Ejecutivo. Este jueves, Soto ratificó la iniciativa y afirmó que buscan llevar al secretario de Estado al Congreso para que explique su gestión, una vez que se resuelva la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La Democracia Cristiana tampoco compartió la forma en que se plantearon las ofensivas. Su presidente, Álvaro Ortiz, pidió mayor coordinación y cuestionó que tanto la exigencia de renuncia como la interpelación fueran anunciadas sin una discusión previa entre los partidos.

Las diferencias quedaron aún más expuestas con la votación del endeudamiento: mientras el PS y el Frente Amplio rechazaron la autorización, senadores comunistas, democratacristianos y del PPD entregaron sus votos para que el Gobierno consiguiera reponerla.

Así, en menos de 48 horas, la oposición pasó de discrepar sobre cómo enfrentar a Quiroz a enfrentarse por un acuerdo concreto con él. El ministro consiguió destrabar una de las disposiciones centrales del Presupuesto 2027, pero el entendimiento dejó nuevas tensiones entre los partidos que buscan actuar como contrapeso a La Moneda, justo cuando la discusión presupuestaria se encamina a su tercer trámite legislativo.