Hola, cómo estás este jueves 19 de noviembre. Ojalá muy bien. Durante esta semana no solo se han reunido algunos líderes mundiales en China y la conspiración en torno a un apagón en todo el planeta se ha tomado las redes sociales, también en Washington se ha desarrollado la Neuroscience 2026.

Y la próxima semana en Chile se efectuará la “previa” de la segunda versión de Congreso Futuro Nueva Longevidad: “Más años para ser humanos”. Estas últimas actividades giran en torno a la vejez, más bien a la longevidad y a cómo estamos viviendo o vamos a vivir esa etapa.

Un dato: en Chile la esperanza de vida es de 81,9 años, pero la esperanza de vida saludable llega a los 69,4. Esta diferencia de 12,5 años es el desafío que tenemos por delante. Deslízate hacia abajo para encontrar un artículo sobre cómo se podría atacar el alzhéimer cuando está partiendo; esto a raíz de que los investigadores de la Universidad Johns Hopkins presentaron en Neuroscience evidencia que muestra signos significativos de la enfermedad de Alzheimer antes de que llegue al hipocampo. O sea, se podría tratar en sus inicios.

Y el otro es una invitación a participar en la conversación sobre longevidad que se hará en el contexto del Congreso Futuro. Te dejo el link más abajo para que te inscribas.

Cuando se habla de obesidad suele usarse como indicador el IMC, pero la cintura y su medida tienen mucho que aportar. En Mito o Verdad descubre cómo se puede asociar tanto una cintura grande como una muy pequeña con un mayor riesgo de muerte en todas las categorías de IMC y todas las edades.

Y en Voces de Salud Solidaria, mira y escucha la entrevista a la cirujana, pediatra y genetista clínica Rosa Pardo, que aborda las principales barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades poco frecuentes y sus familias para acceder a un diagnóstico.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

Dónde comienza la enfermedad de Alzheimer

Esta semana, en Washington, se ha desarrollado Neuroscience 2026, la reunión anual de la Society for Neuroscience. Y en ese contexto se presentó el trabajo –publicado recientemente en NeuroImage Reports– de los investigadores de la Universidad Johns Hopkins que han identificado dos áreas del cerebro que muestran signos significativos de la enfermedad de Alzheimer antes de que llegue al hipocampo.

Esto, proporcionando posiblemente nuevos biomarcadores que podrían diagnosticar a las personas e iniciar el tratamiento antes de que comiencen los síntomas, cuando las intervenciones pueden ser más efectivas.

El equipo analizó cientos de escáneres cerebrales de personas en varias etapas del alzhéimer y descubrió que la corteza entorrinal y la amígdala comenzaron a encogerse antes del hipocampo, la región principal del cerebro responsable de la memoria, donde los médicos suelen buscar evidencia de la enfermedad.

“Hemos encontrado que hay cambios tempranos en el cerebro que manifiestan los biomarcadores clínicos de la atrofia hasta una década antes de que haya síntomas clínicos. Son al menos 5 a 10 años en los que tu cerebro está cambiando. Imagínate si pudiéramos comenzar a tratar los cambios neurodegenerativos a los 2, 3 o 4 años en lugar de hacerlo después de 15 años, cuando los síntomas se notan en la memoria. Esa es la gran promesa aquí para tus seres queridos que están en riesgo”, dijo el ingeniero biomédico y autor senior Michael Miller.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en todo el mundo. Los investigadores saben que comienza a acumularse en el cerebro décadas antes de que aparezcan los síntomas de pérdida de memoria, y sospechan que los tratamientos serían más efectivos durante esos primeros años.

Por lo tanto, el desarrollo de biomarcadores confiables para las primeras etapas del alzhéimer es fundamental.

“Nuestro objetivo es poder tratar a las personas antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, para que puedan retrasarse o incluso detenerse”, dijo la coautora y directora del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins, Marilyn Albert.

El equipo analizó cientos de imágenes de resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones (PET) de dos cohortes independientes, la Iniciativa de Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer y el estudio Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals.

Las exploraciones se tomaron a lo largo del tiempo de pacientes con alzhéimer que no tenían síntomas, que sufrían deterioro cognitivo y que murieron a causa de la enfermedad.

En los pacientes de ambos estudios, dos regiones cerebrales cercanas al hipocampo, la corteza entorrinal y la amígdala, mostraron una mayor atrofia relativa y pérdida de volumen en relación con el hipocampo durante la fase inicial de la enfermedad, encontró el equipo.

La corteza entorrinal es responsable de recuperar viejos recuerdos. La amígdala está vinculada a la memoria emocional.

El equipo también demostró que la contracción de la atrofia de la materia gris se localizó espacialmente con cambios en la proteína tau medida por imágenes PET y patología digital. La patología Tau es un sello distintivo conocido del Alzheimer.

El equipo cree que medir la contracción de la atrofia en estas dos regiones juntas podría ser un mejor predictor temprano de la enfermedad de Alzheimer y un nuevo biomarcador prometedor, especialmente a medida que la tecnología de escaneo cerebral se vuelve más disponible y asequible.

Para las personas con antecedentes familiares de alzhéimer u otras preocupaciones, los médicos podrían comenzar a escanear esas nuevas regiones cerebrales cuando los pacientes tengan entre 30 y 40 años.

“A medida que los biomarcadores y los tratamientos estén cada vez más disponibles, saber quién va a tener deterioro cognitivo va a ser realmente importante”, dijo la neuropatóloga y coautora que estudia el alzhéimer y otras demencias, Meaghan Morris.

Esto realmente podría implicar una mejor estratificación de riesgos para identificar quién va a tener deterioro cognitivo en un futuro próximo y tratar a las personas cada vez antes para, en lo posible, ralentizar el curso de la enfermedad.

2

Cómo envejecer con salud y bienestar

¿Sabes cuál es la esperanza de vida en Chile hoy? 79,5 años para los hombres y 84,3 años para las mujeres, lo que da un promedio de 81,9 años para el país, de acuerdo con el INE, mientras que la esperanza de vida saludable llega a los 69,4. Esta diferencia de 12,5 años plantea uno de los grandes desafíos de una sociedad que envejece: cómo conseguir que una vida más larga sea también sinónimo de vivir bien. En eso hemos estado estos años en Efecto Placebo, aportando desde la difusión, aprendiendo juntos cómo cuidarnos y transitar lo mejor posible a través de los años.

Por ello, te quiero invitar para el próximo martes 24, a las 17:00 horas, a la conversación gratuita que abrirá la segunda versión de Congreso Futuro Nueva Longevidad: “Más años para ser humanos”.

La pregunta fundamental es: de los años adicionales que hemos ganado, ¿cuántos vivimos con salud, autonomía y bienestar? La conversación –entre especialistas de la ciencia, la salud, las ciencias sociales y la cultura– abordará qué sabemos realmente sobre cómo envejecer mejor frente al mercado de promesas asociadas a la longevidad; cómo prevenir el deterioro cognitivo; las desigualdades que determinan quiénes pueden acceder a una vejez saludable; y el papel de la memoria y los vínculos entre generaciones.

Con la mente despierta

El primer conversatorio de la jornada abordará los avances científicos sobre envejecimiento saludable y prevención del deterioro cognitivo. Desde la actividad física y el sueño hasta el cuidado de la audición y los vínculos sociales, la conversación buscará distinguir qué prácticas cuentan con evidencia científica y cuáles siguen siendo promesas.

El segundo conversatorio explorará cómo la cultura, el arte y los vínculos sociales contribuyen a preservar la memoria y transformar la manera en que entendemos la vejez.

La iniciativa está impulsada por Congreso Futuro, Fundación Encuentros del Futuro, el Senado de Chile y la Cámara de Diputadas y Diputados, en alianza con la Municipalidad de Las Condes y el Teatro Municipal de Las Condes.

Si quieres asistir, inscríbete gratis AQUÍ.

3

Mito o Verdad: la cintura sí importa

Cuando se trata de peso y medir obesidad, el índice de masa corporal (IMC) es la métrica más utilizada, aunque también se recomiendan medidas adicionales, como el tamaño de la cintura y las relaciones entre cintura y cadera o cintura y altura.

Pero la utilidad clínica del tamaño de la cintura ha sido obstaculizada por umbrales rígidos (102 cm + para hombres blancos y 88 cm + para mujeres blancas), que no tienen en cuenta las variaciones que se dan en la edad y el IMC, dicen los investigadores.

Un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Kwandong, se propuso evaluar la asociación combinada entre el IMC y la circunferencia de la cintura con la muerte por cualquier causa, estratificada por sexo y edad.

Concluyeron que tanto los tamaños de cintura grande como los muy pequeños están relacionados con un mayor riesgo de muerte en una amplia gama de pesos corporales. El estudio –de más de 17 millones de adultos– fue publicado en línea en el Journal of Epidemiology & Community Health.

El estudio

Se basaron en datos de 17.252.815 adultos del Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) en Corea del Sur. Los participantes recibieron chequeos de salud de rutina bienales, para incluir la circunferencia de la cintura y las mediciones del IMC en 2009 y 2010. Su supervivencia fue rastreada hasta la muerte o el 30 de junio de 2024, lo que ocurriera primero.

En 2009, la edad promedio entre las mujeres fue de 49 años y 47 entre los hombres.

La circunferencia promedio de la cintura fue de 76,4 y 83,8 cm, y el IMC promedio de 23 y 24, respectivamente.

La circunferencia de la cintura se dividió en intervalos de 5 cm dentro de cada una de las 15 categorías de IMC, que van de 12 a 50 kg2.

Durante un período de monitoreo promedio de casi 14 años, 955.725 (casi el 11%) de todos los hombres y 615.825 (casi el 7,5%) de todas las mujeres murieron.

Entre los hombres, el tamaño promedio de la cintura aumentó hasta los 50 años y cayó después de mediados de los 70.

Entre las mujeres, el tamaño promedio de la cintura aumentó desde mediados de los 20 hasta mediados de los 70, después de lo cual cayó.

Surgió una asociación en forma de U entre la circunferencia de la cintura y el riesgo de muerte, con el riesgo más bajo asociado con un tamaño de cintura de 80-94 cm en hombres y 75-89 cm en mujeres.

El IMC siguió un patrón similar, con el menor riesgo de muerte asociado con un IMC de 24-28 en hombres y 23-27 en mujeres.

Pero tanto una cintura grande como una muy pequeña se asociaron con un mayor riesgo de muerte en todas las categorías de IMC y todas las edades, aunque esta asociación era más fuerte en edades mayores, particularmente entre las mujeres de 75 años o más.

Entre aquellos en o por encima de la circunferencia media de la cintura por su sexo, edad e IMC, cada aumento de 5 cm en el tamaño de la cintura se asoció con un 16% más de riesgo de muerte en los hombres y un 14% más de riesgo de muerte en las mujeres.

En los de peso normal, pero con una cintura grande, una reducción de 5 cm en el tamaño de la cintura y una pérdida de peso del 8-10% (IMC de 2 unidades más baja) generalmente no se asoció con un menor riesgo de muerte.

Pero en aquellos que tenían un poco de sobrepeso y una cintura grande específica del IMC, una pérdida de peso del 7 al 8% se asoció con un menor riesgo de muerte, mientras que una reducción de 5 cm en el tamaño de la cintura, pero el mismo IMC, se asoció con un riesgo aun menor de muerte.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa y el efecto, pero, si se confirma que es causal, “nuestros análisis conjuntos detallados delinean cómo el manejo óptimo de la adiposidad para la longevidad difiere entre los perfiles de IMC [circunferencia de la cintura], proporcionando una base empírica para el manejo individualizado de la obesidad”, escriben los investigadores.

A modo de explicación de sus hallazgos, los autores de la investición señalan que una cintura más delgada, en ausencia de pérdida de peso, indica la pérdida de grasa visceral junto con el aumento de masa libre de grasa, especialmente el músculo magro. Y el aumento de la masa muscular está relacionado con una mejor aptitud cardiorrespiratoria, los cuales reducen independientemente el riesgo de muerte.

Por otro lado, una cintura más delgada y más pérdida de peso generalmente resultan de la restricción calórica, y aquellos que no son obesos pierden proporcionalmente más masa muscular que aquellos que lo son, lo que potencialmente compensa los beneficios de la pérdida de grasa visceral, agregan.

4

Voces de Salud Solidaria: la odisea diagnóstica de las enfermedades raras

Las enfermedades raras las hemos visto varias veces en este newsletter, pero nunca es suficiente hablar sobre ellas, porque ese millón y medio de personas que viven con estas condiciones, también conocidas como enfermedades huérfanas, deben lidiar con dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos.

Entre el 24 y 27 de noviembre se realizará el Congreso Nacional Cerpohchi, en el Hotel AlmaCruz, ubicado en Santiago Centro.

Por ello, en una nueva edición de Voces de Salud Solidaria, la médica cirujana, pediatra y genetista clínica, Rosa Pardo, aborda las principales barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades poco frecuentes y sus familias para acceder a un diagnóstico.

Entre las dificultades se encuentra la llamada “odisea diagnóstica”, un recorrido que puede extenderse durante años antes de obtener una respuesta médica. La falta de sospecha clínica, el acceso limitado a exámenes genéticos y los altos costos de algunas pruebas, dificultan la detección oportuna.

A esta situación se suma el acceso desigual a tratamientos y la falta de recursos para garantizar una atención integral. La especialista plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre profesionales de la salud, investigadores, organizaciones de pacientes y autoridades.

El desafío, explica la doctora Pardo, no se limita a garantizar medicamentos. También requiere construir un sistema de salud más equitativo y una sociedad capaz de comprender las necesidades de quienes viven con enfermedades poco frecuentes.

El congreso de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas de Chile, reunirá a profesionales, investigadores y representantes de organizaciones de pacientes para analizar los desafíos del diagnóstico, el tratamiento y las políticas públicas relacionadas con estas enfermedades.

Si quieres participar, puedes inscribirte AQUÍ.

Mira la entrevista audiovisual AQUÍ.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, espero que te haya resultado interesante. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.