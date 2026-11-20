Renuncia de Carolina Rossi profundiza crisis de la ministra Lincolao

La subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, renunció a su cargo tras meses de diferencias con la ministra Ximena Lincolao. El Presidente José Antonio Kast aceptó su salida el 19 de noviembre. La crisis se profundizó después de los despidos de funcionarios y de una intervención de La Moneda para intentar resolver el conflicto entre ambas autoridades. Carolina Calvo Ascencio asumirá como subsecretaria subrogante. Lincolao evitó profundizar en las disputas, defendió su trayectoria y aseguró que mantiene una buena relación con el Gobierno. También descartó renunciar al ministerio.

Convenio de Lincolao con OpenAI desata cuestionamientos por transparencia y datos

El acuerdo firmado por la ministra Ximena Lincolao con OpenAI abrió cuestionamientos en el Congreso. El memorándum contempla cooperación para explorar aplicaciones de inteligencia artificial en el Estado, capacitación de funcionarios y apoyo al sector tecnológico. El documento no establece compras, exclusividad ni contrataciones obligatorias, pero incluye disposiciones de confidencialidad. El Ministerio de Ciencia aseguró que no permitirá acceso a datos sensibles. Parlamentarios solicitaron conocer sus alcances y las condiciones de futuros proyectos. También se registraron gestiones ante Contraloría.

Quiroz logra aprobar endeudamiento y divide a la oposición por Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiguió que el Senado aprobara por 31 votos contra 10 la autorización de endeudamiento del Presupuesto 2027. El acuerdo contempla hasta 25 mil millones de dólares y otros 600 millones adicionales. Para conseguir los votos, Hacienda comprometió cerca de 160 millones de dólares para el Fondo Autónomo de Protección Previsional, además de recursos para salud, educación y derechos humanos. El entendimiento con senadores del PC, PPD y Democracia Cristiana provocó críticas del Partido Socialista, que cuestionó la pérdida de capacidad negociadora de la oposición.

OEA convoca reunión por el TIAR tras solicitud de Chile y otros 11 países

La Organización de los Estados Americanos confirmó para este viernes 20 de noviembre una reunión de su Consejo Permanente, luego de la solicitud presentada por Chile y otros 11 países para abordar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La cita fue convocada para las 12:30 horas de Washington. La iniciativa está vinculada al Escudo de las Américas y propone coordinar respuestas frente al narcotráfico transnacional y el terrorismo. Parlamentarios de oposición solicitaron explicaciones al Gobierno sobre los compromisos asumidos y los alcances de la participación chilena.

Trump, Xi y Putin acuerdan declaración conjunta tras histórica cumbre en China

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, concluyeron su primera cumbre trilateral en Shenzhen, China. El encuentro se extendió aproximadamente una hora y veinte minutos y terminó con una declaración conjunta en la que los mandatarios expresaron su compromiso de impulsar reformas a Naciones Unidas. La cita también abordó asuntos de seguridad internacional y desarme nuclear. Antes de la reunión, Trump sostuvo encuentros bilaterales con Xi y Putin. Los tres gobiernos deberán precisar cómo se traducirán los compromisos diplomáticos en medidas concretas.

Fiscalía investiga firmas cuestionadas en permisos constitucionales del Senado

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio por el eventual uso irregular de firmas de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes acompañan al Presidente Kast en Asia. La controversia surgió tras la presentación de documentos para retirar permisos constitucionales durante la discusión del Presupuesto 2027. Una de las firmas habría sido copiada desde otro documento. El Ministerio Público deberá establecer quién elaboró y presentó los escritos y si existió autorización. El retiro de los permisos podía modificar los quórums del Senado. No se ha acreditado la comisión de un delito.

PPD anuncia interpelación a Quiroz tras retroceso del PIB chileno

La economía chilena registró una caída interanual de 1,1 % durante el tercer trimestre de 2026. Entre los sectores más afectados estuvo la minería, con una contracción de 14,7 %. Tras conocerse los resultados, la bancada del PPD e independientes anunció que impulsará una interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El anuncio fue realizado por el diputado Raúl Soto, quien vinculó la iniciativa con la situación económica y laboral del país. La solicitud deberá cumplir su tramitación en la Cámara antes de que se concrete una sesión de fiscalización al secretario de Estado.

Sala Cuna Universal avanza al Senado y Gobierno promete limitar el copago

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Sala Cuna Universal por 132 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. La iniciativa elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio, amplía la cobertura a padres y personas independientes y establece un fondo solidario financiado mediante cotizaciones. Durante la votación, el Gobierno comprometió una norma para limitar el copago de las familias en salas cunas privadas a aproximadamente un 20 % del aporte destinado al beneficio. Ese cambio aún no integra el texto aprobado, que pasó al Senado.