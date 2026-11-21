El 6 de noviembre, Chile y Bélgica anunciaron una candidatura conjunta para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ). Valparaíso conservaría la sede y sus funciones principales, mientras que Bruselas albergaría la infraestructura tecnológica del Mecanismo de Intercambio de Información y las reuniones de los órganos subsidiarios.

El acuerdo redujo de tres a dos las candidaturas: Valparaíso-Bruselas y Xiamen (China). El 12 de noviembre, el gobierno chino cuestionó tanto el procedimiento como la distribución de funciones. Pekín tiene un interés directo en la disputa, pero sus objeciones plantean una pregunta legítima: ¿qué gana Chile al compartir una sede que inicialmente aspiraba a albergar íntegramente?

Acoger la Secretaría habría representado una oportunidad histórica para Chile, un país cuya política exterior se ha caracterizado por la defensa del derecho internacional, en particular del derecho del mar. Habría permitido reforzar la presencia de instituciones multilaterales en el hemisferio sur con una organización con actividad diplomática, científica y tecnológica permanente.

Sin embargo, la alianza con Bélgica reduce el alcance de esa oportunidad. ¿Por qué renunciar a albergar capacidades tecnológicas fundamentales para el funcionamiento del tratado? ¿Se trata de limitaciones nacionales o de una concesión para obtener apoyos diplomáticos? La ventaja electoral de sumar candidaturas puede parecer evidente, pero sus beneficios para Chile, mucho menos.

Más preocupante es el costo geopolítico de esta decisión. La candidatura conjunta ha transformado una competencia entre tres ciudades en una disputa directa con China. La asociación de Chile con un país europeo permite a Pekín presentar la elección como un enfrentamiento entre el Norte Global y China, cuestionando incluso la preferencia por las capacidades tecnológicas europeas. No significa que Chile haya buscado confrontar a Pekín, pero las implicaciones políticas de esta alianza resultan difíciles de ignorar.

China ha recurrido precisamente a la narrativa del Sur Global para denunciar la concentración de instituciones y capacidades en Europa. Es un argumento interesado, pero pertinente. La candidatura chilena ofrecía la posibilidad de fortalecer la presencia latinoamericana en la gobernanza multilateral, mientras que la alianza con Bruselas debilita parcialmente esa aspiración. La controversia revela también las dificultades de Chile para articular su vinculación con las economías desarrolladas y sus intereses como país en desarrollo.

El momento resulta especialmente delicado. La controversia coincide con la cumbre de APEC en Shenzhen y el encuentro previsto entre Kast y Xi Jinping, después de varios años de disputas jurídicas y políticas vinculadas a proyectos e inversiones chinas en Chile. Todo ello en un contexto de elevada dependencia comercial, con más de un tercio de las exportaciones chilenas destinadas a China. Chile no está obligado a respaldar la candidatura china ni a subordinar sus decisiones a sus relaciones comerciales. Pero generar una nueva fuente de tensión con su principal socio comercial exige una justificación que vaya más allá de las ventajas electorales de la alianza.

La Cancillería sostiene que la candidatura conjunta mejora las posibilidades de Valparaíso. Sin embargo, una candidatura no debe evaluarse únicamente por las posibilidades de ganar, sino también por lo que se obtiene y a lo que se renuncia. Antes de la COP de enero de 2027, corresponde explicar qué apoyos adicionales entrega Bélgica, qué beneficios concretos justifican las concesiones realizadas y cómo se ha ponderado el impacto de esta decisión en las relaciones entre Chile y China.

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