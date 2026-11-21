Un país puede tener acceso a la mejor inteligencia artificial (IA) del mundo y aun así quedarse fuera de ella. La humanidad está en plena etapa de definiciones sobre el rol que jugará esta tecnología en la sociedad durante los próximos años, y Chile se encuentra ante ese riesgo, el de llegar al futuro con acceso a la IA y lejos de quienes la desarrollan.

Hace algunos días, el gobierno anunció un acuerdo con OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT. Se trata de un memorándum de entendimiento, firmado en San Francisco por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, que suma a Chile al programa OpenAI for Countries y que contempla la capacitación de funcionarios del Estado en IA, la exploración de aplicaciones para la gestión pública y el apoyo a startups locales. Este acuerdo se suma al firmado con ElevenLabs, la empresa detrás de modelos de IA para voz, que entregará créditos de uso de su plataforma a startups chilenas. El acuerdo con OpenAI, de relevancia nacional, ha dividido opiniones en el Congreso y en redes sociales.

Es cierto que ambas medidas buscan conectarnos al ecosistema global, pero ninguna involucra inversión de estas empresas en Chile. El memorándum con OpenAI establece un marco de colaboración sin compromisos comerciales y deja abierta la puerta a futuros servicios pagados, por lo que el flujo de dinero, si lo hay, iría principalmente en una dirección, de Chile hacia la empresa.

Quizás la conversación sería distinta si el anuncio fuese que una de estas empresas instala en Chile un laboratorio de investigación para Latinoamérica. El verdadero foco debe estar en lograr que la investigación de frontera en IA se haga desde Chile, y eso exige, más que créditos de uso o centros de datos, una visión de inversión en laboratorios de IA distribuidos por el país. Los laboratorios más importantes del mundo muestran que lo central es abordar la IA desde todas las miradas, de la filosofía a la economía, y que las ciencias de la computación son solo una dimensión más de esta revolución.

¿Por qué es tan relevante pensar la IA como un activo estratégico? Porque vivimos una revolución solo comparable a la Revolución Industrial o a la invención de la imprenta, y eso obliga a mirar lejos. Siguiendo la analogía con esta última, ¿por qué conformarnos con capacitarnos para usar la imprenta, si como país deberíamos plantearnos construir imprentas para el mundo? Cuesta pensar que la IA sea ajena a lo que vivimos hoy, y cuesta más aún proyectar el futuro sin ella. Un país que solo la consume depende de lo que otros decidan investigar.

El futuro espera de nosotros acciones que hagan posible lo que algunos visualizan como los beneficios que traerá la adopción de IA para Chile. Sin embargo, esos beneficios solo llegarán tras un trabajo de largo plazo en capacidades tecnológicas, investigación y desarrollo.

Para que ese sueño se haga realidad, hay que pavimentar el camino hoy con inversión en laboratorios y en investigación de frontera hecha desde Chile, y proyectar al país como un polo de conocimiento en lugar de un espectador que espera ser integrado a la red global. De lo contrario, las buenas intenciones primarán sobre los hechos, y a ese futuro llegaremos solos.







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