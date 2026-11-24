Lanzamiento del libro “Donde habitan las abejas” en Curicó de Pilar González

Centro de Extensión, Universidad de Talca, Merced 437, Curicó.

Miércoles 2 de diciembre – 19:00 horas.

La poeta y periodista curicana Pilar González Langlois, publicó este nuevo poemario bajo el sello RIL Editores, el que explora los vínculos entre naturaleza, existencia y sensibilidad humana. El lanzamiento contará con la participación del poeta nacional Jaime Huenún y del escritor y periodista Rodolfo de los Reyes Recabarren.

La presencia de Huenún, una de las voces relevantes de la poesía chilena actual, abrirá un espacio de reflexión en torno a la obra y a los cruces entre poesía, memoria, territorio e identidad cultural. La jornada incluirá también lectura de poemas y una conversación con el público.

En «Donde habitan las abejas», González propone una mirada que busca redescubrir el mundo a través de sus elementos naturales y simbólicos. La relación entre naturaleza y existencia humana constituye uno de los ejes de este universo poético, donde las imágenes transitan entre lo cotidiano y lo imaginario, abriendo paso al asombro y a una particular sensibilidad frente a la vida.

Para el poeta y escrtor Leonidas Rubio esto se asemeja a una especie de “Zen doméstico”.

“Esa convivencia con la cotidianeidad puede leerse desde la perspectiva de un zen doméstico, en el que la reflexión no nace de grandes revelaciones, sino del contacto natural con los pequeños acontecimientos que se suceden sin pausa. Donde habitan las abejas encuentra su particular atractivo en esa libertad de mirar con un afán descubridor, en su disposición a dejarse sorprender por el mundo desde una observación participante, que no se contenta con el intelectualismo pero que tampoco evade la posibilidad de elaborar axiomas, aforismos y frágiles ecuaciones para ser esa abeja que habita la realidad laboriosamente”, plantea Rubio.

La publicación cuenta con un texto de contraportada del poeta y académico Andrés Morales, quien reconoce en esta escritura una «mirada adánica» sobre el mundo, la naturaleza y el ser humano. Morales destaca, además, su claridad, su búsqueda de belleza y una poesía que se proyecta como un espacio de esperanza.

Este nuevo libro da continuidad a un recorrido literario que tuvo un hito en 2024 con la publicación de «Los árboles mojan a la gente», bajo el sello Cuarto Propio, obra que recibió atención por su combinación de elementos líricos, imaginativos y surrealistas.

Su trabajo también ha sido recogido en publicaciones colectivas de circulación internacional, como «Regresar a tu jardín» (Espacio Sol Ediciones, 2025), antología dedicada a la figura de las abuelas, y «Voces poéticas, Mujeres del Maule», compilación de Ana María Lepe que reúne a 18 escritoras de la región.