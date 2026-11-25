Ante profesionales de la industria audiovisual, medios de comunicación y realizadores que estrenan en el festival, el equipo de IN-EDIT CHILE presentó esta semana en Citylab la programación y actividades de su nueva edición, que se realizará del 3 al 10 de diciembre en tres sedes en Santiago.

La jornada cerró con una presentación sorpresa de la banda Panico, cuyo documental, dirigido por Jorge Catoni y Renata Valencia, forma parte de la Competencia Nacional de Documentales.

Ya están a la venta las entradas por función y ya están disponibles los horarios de cada sede.

Programación internacional

La Programación Internacional llega cargada de estrenos con protagonistas como Pulp, David Bowie, Sun Ra, Fernanda Abreu, Kathleen Hanna, Kim Gordon, Dave Grohl, Jack Johnson y Marianne Faithfull, entre muchos otros.

Este año, además, la sección Splendit, dedicada a grandes historias para la pantalla grande, está protagonizada por Phil Lynott, Glen Hansard y Elvis.

El festival también reafirma su apoyo al cine y documental musical local, con largometrajes y cortometrajes en las categorías Competencia Nacional y Fuera de Competencia, además de DOCS IN PROGRESS, espacio pensado para el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento de redes en la industria.

Homenaje a Alvaro Peña

N-EDIT CHILE, además, rinde homenaje al músico Álvaro Peña. El día en que habría cumplido 83 años se estrenará Álvaro, Inside Out, dirigido por Christian Zschammer y filmado durante sus últimos meses de vida. También se reprogramará Full Dedication Alvaro, ganadora del Premio Internacional del festival en 2009.

IN-EDIT CHILE suma tres actividades que cruzan música, cine y archivo. El viernes 4 de diciembre se realizará “IN-EDIT CHILE presenta a Francisca Valenzuela y Ruidosa, mujeres que hacen ruido”, el estreno de un cortometraje que repasa diez años del festival fundado por Francisca Valenzuela, seguido de un panel con invitadas del cine y la música. Las entradas están a la venta por Ticketmaster y en la boletería del teatro (liberada para abonados y acreditados).

El martes 8 de diciembre, a las 17 horas, la videoartista y compositora Chini.png (María José Ayarza), se presentará como VJ en la Cineteca Nacional con una selección de videoclips que revelan su universo artístico y sus influencias. La entrada es liberada previa inscripción en inedit.cl desde el jueves 26 de noviembre. Por otro lado, el jueves 10 de diciembre, a las 19 horas, también en la Cineteca Nacional, la ceremonia de premiación y clausura contará con un concierto de Coti Aboitiz, de La Ley, junto al realizador Germán Bobe, quienes pusieron música a veintidós registros históricos filmados entre 1910 y 1929, cedidos por la Cineteca Nacional de Chile (actividad con invitación).

Abonos

Aún está disponible el Abono Teatro NESCAFÉ de las Artes: 13 películas, 4 días. Con él tendrás:

– Acceso a todas las funciones en Teatro NESCAFÉ de las Artes que se realizarán del jueves 3 al domingo 6 de diciembre.

– Acceso a todas las funciones en la Cineteca Nacional del 4 al 10 de diciembre.

– Acceso a ceremonia de inauguración.

– Acceso a ceremonia de premiación en Cineteca Nacional.

– Un 20% de descuento en la compra de una entrada para asistir a la gala de Fernanda Abreu. Documental + concierto, lunes 7 de diciembre.

También ya están disponibles las entradas por función. El link directo de compra para cada una, lo encuentras en nuestro calendario.