La Moneda desiste de adelantar acusación contra Rabat y ausencias favorecen al ministro

El Gobierno desistió de adelantar la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que quedó prevista para el lunes 30 de noviembre. Las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles y Zandra Parisi presentaron licencias médicas por 14 días, lo que dificulta el cálculo de votos de los impulsores del libelo. En paralelo, la comisión revisora acordó solicitar antecedentes al Presidente José Antonio Kast y al titular de Justicia para aclarar las versiones contradictorias respecto del conocimiento del Mandatario sobre las rebajas de condenas que originaron la acusación.

Delfina Guzmán es despedida en el Teatro Nacional Chileno

Este miércoles continúa el velatorio público de la actriz Delfina Guzmán, fallecida ayer a los 98 años, en el Teatro Nacional Chileno, en pleno centro de Santiago. El Gobierno decretó dos días de duelo oficial en reconocimiento a su trayectoria y contribución a las artes nacionales. La familia informó que mañana jueves se realizará una misa en su memoria, a las 11:00 horas, en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, el cortejo fúnebre pasará por la Pérgola de las Flores y continuará hasta el cementerio Parque del Recuerdo, donde está prevista una ceremonia privada. La despedida pública se extenderá hoy hasta las 21:00 horas.

Cámara y Senado votan hoy el acuerdo por el Presupuesto 2027

El Congreso votará este miércoles el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre ambas cámaras por el Presupuesto 2027. La instancia repuso las partidas de Interior, Agricultura, Culturas y Mujer y Equidad de Género, además del financiamiento para instituciones como el Museo de la Memoria y Londres 38. El acuerdo también establece cambios en la administración de los gastos operacionales de los expresidentes de la República, que quedarán sujetos a la fiscalización de Contraloría. La medida no modifica las dietas que reciben los exmandatarios, establecidas por ley permanente.

Cámara aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años

Con 132 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que establece en 14 años la edad mínima para acceder a redes sociales. La iniciativa también contempla restricciones para menores de edad en plataformas de apuestas en línea, pornografía y servicios de contenido personal bajo suscripción. El texto permite a los padres o representantes legales exigir indemnizaciones por daños ocasionados por incumplimientos de la normativa. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, los adolescentes chilenos pasan más de 45 horas semanales en redes sociales.

Cobre borra las ganancias del año y dólar alcanza su mayor nivel desde 2022

El dólar cerró el martes en $1.033,5 en el mercado cambiario chileno, con un incremento de $16,7 respecto de la jornada anterior, alcanzando su mayor cotización desde julio del 2022. En tanto, el cobre completó 11 sesiones consecutivas de retrocesos, acumulando una caída de 14,22 % durante ese período y de 16,71 % en lo que va de noviembre. La cotización oficial del metal en la Bolsa de Metales de Londres se situó en US$5,46 por libra. Entre los factores que explican el retroceso figuran la menor demanda industrial china, el fortalecimiento del dólar y las expectativas respecto de las inversiones en inteligencia artificial.

Usach anuncia querella y refuerza seguridad tras agresiones durante movilización

La Universidad de Santiago (Usach) anunció acciones judiciales tras las agresiones sufridas por un dirigente estudiantil y un guardia de seguridad durante la jornada de movilización del martes. El vicepresidente de la Federación de Estudiantes, Bastián López, fue golpeado por personas que no han sido identificadas y trasladado a un servicio de urgencia. El rector, Pedro Palominos, informó que la Dirección Jurídica presentará una querella contra quienes resulten responsables. Además, anunció el reforzamiento de los accesos vulnerados y restricciones al ingreso de personas externas durante manifestaciones.

Más de 21 mil personas diagnosticadas con VIH no reciben tratamiento en Chile

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud correspondientes al 2024, unas 91 mil personas vivían con VIH en Chile. De ellas, 86.419 conocían su diagnóstico, pero solo 64.504 recibían tratamiento. La brecha equivale al 24 % del total de personas que viven con el virus, frente al 10 % registrado a nivel mundial. La organización AIDS Healthcare Foundation advirtió que las demoras en la confirmación de los diagnósticos, las listas de espera para acceder a especialistas y la persistencia del estigma dificultan el inicio de las terapias. Entre quienes reciben tratamiento en Chile, el 95 % alcanza la supresión viral.

Estados Unidos respalda a Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar

El Gobierno de Donald Trump manifestó su respaldo a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar. La propuesta contempla instalar la sede principal del organismo en Valparaíso, mientras Bruselas albergaría la infraestructura para el intercambio de información. El Departamento de Estado llamó a los países integrantes del acuerdo a respaldar la postulación, mientras Washington evalúa su ratificación. La candidatura compite con la ciudad china de Xiamen y la decisión se adoptará durante la primera Conferencia de las Partes, prevista para enero del 2027 en Nueva York.

Polonia denuncia una nueva violación de su espacio aéreo por parte de Rusia

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron que un dron ruso ingresó en su espacio aéreo durante una ofensiva contra objetivos en el oeste de Ucrania. El mando militar activó sus sistemas de defensa antiaérea y autorizó el derribo del aparato, aunque finalmente no abrió fuego debido al riesgo para la población civil. El incidente ocurrió cuatro días después de que proyectiles rusos ingresaran en territorio polaco, sin provocar víctimas ni daños, de acuerdo con las autoridades. Tras ese episodio, el Gobierno de Varsovia convocó al embajador ruso. Polonia integra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Congreso de Brasil aprueba paquete de ajuste fiscal del Gobierno de Lula

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el paquete de ajuste fiscal impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones. La iniciativa, que ya había sido respaldada por el Senado, quedó en condiciones de ser promulgada. El proyecto amplía las facultades del Ejecutivo para congelar gastos y reducir exenciones tributarias, con el objetivo de cumplir las metas fiscales del 2027. La deuda pública brasileña supera el 80 % del producto interno bruto, mientras el real llegó el lunes a cotizarse en seis unidades por dólar, su nivel más bajo desde abril del 2025.