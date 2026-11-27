La animación chilena volvió a quedarse con el máximo reconocimiento del festival mexicano Pixelatl.

En la edición 2026 del certamen mexicano, el estudio Framatika Studio, de la Región de La Araucanía, ganó con “Catbox” el galardón principal de la competencia de pitching Ideatoon, una de las instancias más competitivas e influyentes de la región, diseñada para conectar proyectos latinoamericanos en desarrollo con cadenas, plataformas e inversores globales, entre ellos Cartoon Network, Disney, Netflix, Sony Pictures Animation y Mattel TV.

El premio llega en el punto más alto de la industria local: según ProChile, con datos del Servicio Nacional de Aduanas, la animación chilena exportó cerca de US$40 millones en 2025, un crecimiento cercano al 1.500% respecto de 2020, cuando los envíos apenas alcanzaban los US$2,5 millones.

La cifra se enmarca en un año récord para las industrias creativas nacionales, que superaron los US$100 millones en exportaciones de servicios.

A ese impulso se suma un historial de reconocimiento global que incluye el Oscar de “Historia de un Oso” (Punkrobot, 2016), la nominación al Oscar de “Bestia” (Hugo Covarrubias, 2022) y el reciente Premio del Público de Annecy 2026 para el largometraje “Kona, una gata valiente”.

“CatBox” es una serie animada original desarrollada por Framatika Studio, dirigida al público preescolar de entre 3 y 6 años, que combina la animación 3D con elementos gráficos en 2D y una estética artesanal. La serie sigue las aventuras de Óscar, un gato de peluche, y Berta, una tijereta, quienes descubren mundos extraordinarios a través de cajas que dan paso a nuevas aventuras, promoviendo la imaginación, la curiosidad y el aprendizaje socioemocional.

El proyecto es liderado por Mario Contreras, director y fundador de Framatika Studio y director general de CatBox, junto a Camila Valenzuela, directora de animación de la serie, y ha contado con la colaboración de profesionales de la animación digital egresados de la Universidad Mayor de Temuco. Su triunfo demuestra que desde La Araucanía es posible desarrollar contenidos originales con estándares internacionales y competir en los mercados más exigentes de la industria de la animación.

“Para Chilean Animation, Pixelatl es una vitrina de industria y proyectos profundamente relevante a nivel latinoamericano, ya que nos permite conectarnos como continente. Al ser un país geográficamente aislado y lejano en términos logísticos, asistir como delegación nacional a estos espacios resulta fundamental. Nos llena de orgullo que Chile haya logrado posicionarse en Ideatoon, un verdadero semillero de ideas animadas en Latinoamérica, demostrando tanto la alta calidad técnica y artística de nuestros profesionales como la pertinencia de sus propuestas frente a las necesidades de las audiencias actuales”, señala Ximena Araya Gutiérrez, Coordinadora de Chilean Animation.

“Hoy vivimos un momento clave marcado por el cruce entre la animación y los videojuegos, donde las propiedades intelectuales (IP) se conciben más allá de un solo formato o dispositivo. Tanto Pixelatl como los principales encuentros de industria apuntan hacia esa convergencia; por ello, nuestro desafío ya no es solo posicionar proyectos, sino abrirnos hacia la interdisciplinariedad, lo que vuelve aún más estratégico estar presentes en estas instancias”, añadió.

“Ganar Ideatoon con CatBox es una enorme alegría para nuestro equipo, pero también una demostración de que desde Temuco y La Araucanía podemos crear historias capaces de conectar con el mundo. Desde Framatika Studio queremos contribuir a la descentralización de la industria de la animación en Chile, generando nuevas oportunidades para el talento regional. Este reconocimiento nos impulsa a seguir desarrollando proyectos originales, establecer alianzas y coproducciones internacionales, y consolidar una industria creativa desde el sur de Chile con identidad propia y proyección global”, destaca Mario Contreras, director y fundador de Framatika Studio y director general de CatBox.

Videojuegos, series y cortometrajes: la diversidad del talento nacional

La misión dejó, además, una postal para la historia: por primera vez, la delegación chilena incluyó a un estudio de videojuegos. Se trata de Dreams of Heaven, estudio de la Región de O’Higgins encabezado por su CEO Nahir Fajardo, que llegó al mercado mexicano con “Stay With Me”, una aventura de misterio y terror psicológico ambientada en 1999: la historia de una joven que desaparece en un bosque y cuyo único rastro es una grabación en VHS, en la que el jugador revive sus últimas horas y cada decisión cambia el desenlace.

El título fue premiado en los Latinx Game Awards, realizados al alero de la Game Developers Conference (GDC), y su presencia en Pixelatl abre una nueva puerta para la convergencia entre animación y videojuegos, dos industrias creativas que en Chile crecen de la mano.

“La experiencia vivida en Pixelatl fue realmente gratificante; es la primera vez que participamos de un evento mayormente de animación, lo que nos abrió la visión de trabajo, los espacios en los que coincidimos y las oportunidades que se pueden generar si nos juntamos más como industria audiovisual. Me parece increíble poder ver en esta área a tantas mujeres liderando —al menos es mucho mayor que en videojuegos, sobre todo a nivel nacional— y el apoyo, cariño y preocupación que existe tanto desde las personas de animación con las que compartí como de las mujeres increíbles que conocí. Aprovecho de agradecer por el espacio”, comenta Nahir Fajardo, CEO de Dreams of Heaven.

La diversidad técnica y narrativa del país también se desplegó en la programación oficial: el cortometraje “Entelequia”, dirigido por Marcos Sánchez, producido por Punkrobot y coproducido con la Universidad de Las Américas, fue seleccionado en la categoría experimental, mientras que el proyecto “Los del fondo”, de Monoactivos (Joaquín Zurita y Carlos Elgueta), compitió también en Ideatoon. En paralelo, Natalia Bustamante y Queca Ovalle (Not Nancy) presentaron la charla “El viaje de Wiflyns: de la biblia de pitch a la pantalla”, donde expusieron cómo su serie —único proyecto chileno finalista en Ideatoon 2023— aseguró financiamiento e inició la producción de su primera temporada.

La misión comercial y creativa, coordinada por Ximena Araya Gutiérrez (ANIMACHI / Chilean Animation), incluyó además a Max Narr (Hera Management), Isabel Rosemblatt (Atelier Naif), Benjamín Pinto (Bruto Films), Juan Cifuentes Mera (Pista B), César Cabezas (Gecko Animación), Gabriel Noé (Zumbástico), y los profesionales independientes Santiago Feliú y Rod Molina, quienes viajaron para buscar alianzas, coproducciones y nuevos negocios para el contenido nacional.

Tras la premiación, se espera que “CatBox” avance en conversaciones con compradores e inversores internacionales, consolidando el posicionamiento de Chile como uno de los polos de creación animada más dinámicos de América Latina.

Más información en el instagram @chileananimation.