Pese a que la tasa de desocupación en Chile alcanzó el 10%, su nivel más alto en cinco años, los ministros del Trabajo, Tomás Rau, y de Economía, Daniel Mas, destacaron las señales de recuperación que, a su juicio, muestran las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La tasa de desempleo subió de 9,8 a 10%, lo cual es una mala cifra. No la vamos a minimizar y estamos trabajando para superar este complejo momento”, afirmó Rau.

No obstante, el secretario de Estado sostuvo que “hay razones para estar optimistas de lo que vendrán los próximos meses”, apuntando al incremento de la ocupación respecto del trimestre móvil anterior.

“El empleo por primera vez aumenta respecto del trimestre anterior de manera importante. Si uno compara con el trimestre anterior, hay 76.000 empleos adicionales. Y si uno hace el ajuste estacional, que es la forma correcta de comparar, hay 55.000 empleos adicionales”, señaló.

El titular del Trabajo atribuyó el incremento de la desocupación a que “mucha más gente está saliendo a buscar empleo”, destacando además que la tasa de participación laboral femenina alcanzó el 53,8%.

“Tenemos que destrabar los permisos para que las inversiones se realicen. Necesitamos volver a crecer para generar empleo y necesitamos poner todas las condiciones habilitantes para que, cuando esas inversiones se materialicen, se transformen en empleos efectivos”, agregó.

Por su parte, el ministro de Economía reconoció que “más de un millón de chilenos buscan trabajo y no lo encuentran. Personas y familias que han postergado sus sueños. Por eso, desde el primer día, el empleo ha sido la principal prioridad de nuestro gobierno”.

Mas también manifestó su optimismo respecto de la evolución de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.

“Hay señales que nos indican que vamos en la dirección correcta, como que más personas están volviendo a encontrar trabajo y que la construcción, el transporte y la minería se están reactivando. Pero mientras haya tantas familias esperando una oportunidad, no hay nada que celebrar”, afirmó.

Las declaraciones de ambos ministros se producen en medio de un deterioro del mercado laboral que, pese al repunte de la ocupación respecto del trimestre móvil anterior, mantiene el desempleo en niveles que no se registraban desde la pandemia de Covid-19.