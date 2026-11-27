Varios largometrajes y cortometrajes, en y fuera de competencia, forman parte de la programación del festival In Edit, que comienza el próximo jueves.

Abarcan personajes tan diversos como el compositor Roberto Falabella y el músico punk Álvare Peña, bandas como Pánico y Sepultura, y eventos como un festival de metal en la Patagonia chilena.

El festival se desarrollará en salas de Santiago y Valparaíso.

Largometrajes nacionales

En la competencia nacional figuran “Roberto Falabella, el peine de oro”, “Altas mareas: el pacto de hielo negro”, “El tigre del este” y “Pánico”.

La primera está centrada en un artista que estuvo recluido casi toda su vida a una silla de ruedas, y murió con tan solo 32 años de edad, el compositor Roberto Falabella (1926-1958), una figura de referencia para la música chilena. Este documental de Rafael Boetsch Mira y Cristóbal Azócar Mira, el primero centrado en su biografía, comparte aspectos de su vida y trascendental legado, en paralelo a la preparación que la Orquesta Sinfónica Juvenil trabaja para el reestreno de una obra suya casi olvidada: el ballet sinfónico “El peine de oro”.

La segunda, de Luis Renato Hermosilla, tiene como figura a la banda de “rock patagónico” Hielo Negro, iniciada en 1997 en Punta Arenas. Dos años después, la banda se traslada a Santiago y emprende un recorrido marcado por la autogestión, los escenarios, las giras y los cambios de formación, llevando desde el extremo sur una manera propia de entender y vivir el rock.

La tercera, de Jorge Acevedo Carrasco, está protagonizada por Custodio Andrés, un joven arriero y músico autodidacta de un pueblo cercano a Los Andes. Tiene un sueño y está dispuesto a casi todo por cumplirlo: llevar su música hasta México y regalarles un tema suyo a Los Tigres del Norte.

Y “Pánico”, Jorge Catoni y Renata Valencia, habla de la banda de punk francochilena homónima, mediante el acceso a valiosos archivos caseros, nunca antes difundidos, con una trayectoria también marcada por el autosabotaje y los malos entendidos con la industria y sus dinámicas previas al cisma del streaming, con el testimonio de sus integrantes, colaboradores y cercanos.

Asimismo, fuera de competencia están “Sepultura en el Instituto Nacional: labor omnia vicit” y “El sonido del matarife”.

La primera, de Alvaro Cariqueo Lavin, recuerda lo ocurrido en 2003 cuando los patios del liceo más antiguo de Chile acogieron una actividad impensada: un recital completo de Sepultura, fundamental banda del metal internacional. Contra todo pronóstico, las gestiones de un grupo de estudiantes del establecimiento conquistaron un hito sin comparación.

La segunda, de Francisca Keller, tienen como figura a Raúl Tapia, Raúl Tapia, ex matarife y cantor bohemio, quien a sus 86 años de vida reconstruye su vida a través del recuerdo de las canciones que lo habitan. Tangos, mambos, foxtrots e himnos pentecostales componen un relato que retrata toda una identidad colectiva del antiguo Santiago.

Cortometrajes nacionales

En tanto, en los cortometrajes en competencia participan “Natales Metal Fest X” y “Cabaret is not dead”.

El primero, de Allan Demuth, cuenta que existe en tierras patagónicas, desde hace once años, el festival de metal extremo más austral del mundo. Su décima edición contó con la participación de bandas de varios países, incluyendo a los chilenos Dorso y Belial.

El segundo cuenta la historia de Christine, que en los años 70conoció en un cabaret de Barcelona a Dollly van Doll, y entonces supo qué quería hacer de su vida. Cincuenta años después, persiste la amistad antre ambas, aún insertas en una bohemia y glamour que se resisten a desaparecer. Es una obra dirigida por V. Maureira, K. De Luca, M. Benzo, A. Donoso y P. Cuturrufo.

Fuera de competencia está “Hora punta”, de Franchesca Quezada. En ella, un empleado común y corriente se ve enfrentado en su cotidianidad a la coreografía de la rutina, la congestión y el agobio en las estaciones de Metro de Santiago. Cuando decide usar esa vía para trasladarse en la «Hora punta», se somete a la vorágine propia de ese espacio y sus vagones, acompañado de una música incidental que alimenta y exalta la tensión.

Homenaje

Finalmente hay un homenaje a Alvaro Peña con dos cintas: “Full dedication Alvaro” y “Alvaro inside out”.

La primera, de Jochen Hägle, Hans Kotter y Christian Zschammer, ganó en 2009 el premio Internacional del 6º IN-EDIT CHILE.

En el año de su fallecimiento, y a modo de tributo a quien no solo protagoniza el filme sino que fue parte presencial de nuestro festival, IN-EDIT reprograma esta cinta alemana que sigue la vida doméstica del inolvidable y radical creador chileno, un hombre que zarpó de Valparaíso, se insertó en el Londres del punk, y armó una vida sin concesiones en una pequeña ciudad de Alemania.

En la segunda, del mismo Zschammer, el foco está puesto sobre su proceso creativo, su trabajo en estudio, y también los mitos y verdades de su excéntrica biografía. La muerte de Peña, en enero pasado, convierte este estreno en el emotivo homenaje póstumo a un espíritu libre y a su inquebrantable dedicación al arte independiente.