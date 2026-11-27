Rabat enfrenta plazo judicial a tres días de la votación de su acusación constitucional

Este viernes vence el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso al Ministerio de Justicia para acreditar el cumplimiento de una sentencia que ordena resolver la solicitud de rebaja de pena de un condenado por violación de una menor de edad. El diputado socialista Juan Santana anunció que denunciará por desacato al ministro Fernando Rabat si incumple la resolución. En paralelo, la comisión revisora de la acusación constitucional tiene hasta la medianoche para concluir su trabajo. La Cámara votará el libelo el lunes 30 de noviembre, mientras la bancada del Partido de la Gente (PDG) sigue sin adoptar una posición común.

Armada reivindica el rol estratégico de Chile en Magallanes ante próxima travesía del Danstar

El comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, expuso ante representantes de más de 30 marinas del mundo el papel estratégico de Chile en el estrecho de Magallanes, el paso Drake y el acceso a la Antártica. Durante el Simposio Naval del Pacífico Occidental, realizado en Tahití, destacó la vigilancia y el libre tránsito por estas rutas marítimas. Su intervención coincide con los preparativos del carguero Danstar para restablecer la conexión comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falkland. La naviera chilena anunció que no solicitará autorización a Argentina e invocará el derecho de paso inocente por sus aguas jurisdiccionales.

Gobierno ofrece reajuste del 4,6 % al sector público y gremios reducen sus pretensiones

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, presentaron una primera propuesta de reajuste salarial del 4,6 % para los funcionarios públicos, distribuida en tres etapas: 1,6 % en diciembre, 1,5 % en mayo y 1,5 % en septiembre. Los gremios redujeron su demanda inicial del 6,3 % al 5,6 %, con la exigencia de que el incremento se aplique íntegramente en diciembre. Las negociaciones continuarán este viernes al mediodía. En paralelo, la Mesa del Sector Público de la CUT exigió rectificar la circular de Hacienda sobre renovación de contratas, cuestionando la eliminación de la exigencia expresa de fundamentar las desvinculaciones.

Tribunal Constitucional rechaza impugnación contra postergación de traspasos a los SLEP

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por diputados de oposición contra el proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa permite que los municipios que cumplan determinados requisitos soliciten aplazar la incorporación de sus colegios al nuevo sistema. El Ejecutivo deberá publicar la ley antes del 1 de diciembre para que comunas como Ñuñoa y Rengo puedan solicitar la postergación del traspaso previsto para enero del 2027. El tribunal informó que dará a conocer los fundamentos de su sentencia dentro del plazo legal.

Canciller venezolano prepara visita a Chile por invitación de La Moneda

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, prepara una visita a Chile tras recibir una invitación oficial del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El viaje, que aún no ha sido confirmado por Caracas, está proyectado para mediados de diciembre e incluiría una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna. Las gestiones buscan avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y los servicios consulares. Entre los asuntos pendientes figura la ejecución de cerca de seis mil decretos de expulsión de ciudadanos venezolanos, cuya materialización se ha visto impedida por la falta de documentación.

Congo acorta distancia con Chile en exportaciones de cobre

La República Democrática del Congo superó por primera vez el millón de toneladas de cobre exportadas durante un trimestre, acercándose a los 1,28 millones que Chile comercializó entre julio y septiembre. El avance del país africano, cuya industria minera cuenta con una importante participación de capitales chinos, coincide con las dificultades productivas de Codelco y otras operaciones nacionales. De acuerdo con proyecciones recogidas por Bloomberg, la producción chilena de cobre podría situarse este año por debajo de los cinco millones de toneladas, su menor nivel desde el 2003. Chile continúa siendo el principal productor mundial del metal.

Campillai presenta querella contra tres exgenerales de Carabineros por violaciones a los DD. HH.

La senadora independiente Fabiola Campillai presentó una querella contra los exgenerales de Carabineros Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate, a siete años de perder la visión tras ser impactada por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario policial. La acción judicial busca establecer las responsabilidades del entonces alto mando ante las vulneraciones de derechos humanos registradas durante el estallido social. Los tres exgenerales ya fueron formalizados en el marco de una investigación cuyo plazo vence el próximo 6 de enero. La querella permitirá a la parlamentaria solicitar nuevas diligencias en esa causa.

Fiscalía presenta acusación contra dos personas por megaincendio de 2023 en el Biobío

El Ministerio Público presentó una acusación contra un supervisor de la empresa eléctrica Coelcha y un contratista por su eventual responsabilidad en el incendio forestal que afectó a Nacimiento y Santa Juana en febrero del 2023, provocando la muerte de 14 personas y consumiendo 69 mil hectáreas. De acuerdo con la Fiscalía, las deficiencias en los trabajos de mantención de la vegetación bajo el tendido eléctrico permitieron el contacto de una rama con una línea energizada, originando el siniestro. El organismo persecutor solicita penas de cinco años de presidio para ambos acusados. El tribunal deberá fijar la audiencia de preparación del juicio oral.

España cierra su campaña electoral tras debate marcado por la confrontación entre bloques

España concluye este viernes la campaña para las elecciones generales anticipadas del domingo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, encabezará su último acto electoral en Madrid, mientras el representante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo hará en Sevilla. Santiago Abascal, de Vox, cerrará su campaña en Valencia y Ada Colau, de Frente Amplio, en la capital española. Los cuatro candidatos participaron anoche en el último debate televisivo, donde la inmigración, la crisis habitacional, la violencia de género y las diferencias respecto de las políticas sociales marcaron la discusión.

Trump pide a Putin detener la agresión militar contra Europa tras reunión con la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que durante su encuentro con Vladímir Putin en China, el pasado 19 de noviembre, solicitó al mandatario ruso poner fin a las agresiones militares contra territorios europeos para facilitar un acuerdo entre Moscú y Kiev. Las declaraciones se conocieron tras su reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte. Ambos instaron a Rusia y Ucrania a evitar acciones que amplíen la guerra y abordaron el incremento del gasto militar de los países miembros de la alianza, en momentos en que los ataques afectan la infraestructura energética de ambos países.