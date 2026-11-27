A partir de un documento familiar que narra una huida a Mendoza por el Portillo de los Piuquenes, Cristóbal Marín construye una vasta historia cultural de las cordilleras chilenas.

El libro, que cierra la trilogía iniciada con Huesos sin descanso, sigue la pista a capas de representación de los Andes, desde su carácter sagrado para los pueblos originarios y su imagen colonial como barrera infranqueable hasta su papel en las guerras de Independencia, las migraciones, la ciencia, el montañismo y la identidad chilena.

La investigación se desplaza por archivos, cementerios, museos, hoteles, sanatorios y cruces cordilleranos; y se mezcla con viajes del propio autor, recuerdos de infancia y relatos transmitidos por su familia.

Por sus páginas también transitan figuras como José de San Martín, Alberto de Agostini, Primo Levi, la Monja Alférez, arrieros y caciques pehuenches; enfermos de tuberculosis, sanatorios de montaña; exploradores como Charles Darwin que buscan cumbres imposibles; pumas, cazadores y perseguidos por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Con la montaña como protagonista, archivo y testigo, este libro entrelaza viajes, documentos, tumbas, imágenes y recuerdos para preguntar de qué modo el paisaje guarda aquello que una familia y un país no pueden —o no quieren— olvidar.

Cristóbal Marín es Licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, Máster en Ciencias Sociales y Doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham (UK). Ha dictado clases en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Católica. Es coautor de la exitosa y premiada serie documental Chile Íntimo. Algunos de sus artículos y columnas han sido publicados en El Mercurio y La Tercera. Es autor de los aclamados ensayos Huesos sin descanso y Atacama fantasma.