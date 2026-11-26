Tras conseguir el despacho del Presupuesto 2027 y del proyecto de Sala Cuna Universal, el Presidente José Antonio Kast volvió a poner sobre la mesa la responsabilidad del sector privado en la recuperación económica del país.

El Mandatario participó la noche de este jueves en el Encuentro Anual de la Industria 2026, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), donde reiteró el llamado que hace un mes formuló en la Enade: que los empresarios traduzcan las señales del Gobierno en inversión y empleo.

Esta vez, sin embargo, lo hizo con un plazo sobre la mesa. El próximo 11 de marzo, cuando cumpla su primer año en La Moneda, Kast espera exhibir resultados concretos en el marco del desafío de los 100 días que anunció el lunes.

“Queremos llegar con más empleo, con la economía recuperando el crecimiento y con un país más ordenado y seguro. Estamos seguros que lo vamos a hacer”, afirmó.

Acto seguido, moderó las expectativas: “Seguramente algunas cifras no serán tan buenas como las que podríamos esperar, pero hemos ido poniendo las bases para que eso cambie y va a ir cambiando mes a mes”.

El discurso se produjo en vísperas de la publicación de una nueva cifra de desempleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El último registro situó la desocupación nacional en 9,8%, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses.

“A quien pueda evitar un despido, hágalo”

Tal como ocurrió en la Enade, Kast sostuvo que la recuperación económica no depende exclusivamente de La Moneda ni de las reformas que apruebe el Congreso.

“El Gobierno tiene que hacer su parte, el Congreso tiene que hacer su parte y el mundo empresarial y del emprendimiento también tiene que hacer la suya”, afirmó.

Pero esta vez fue más allá de pedir inversiones y nuevas contrataciones. El jefe de Estado solicitó explícitamente a los empresarios evitar despidos.

“Cada mes de espera, con cientos de empleos que no existen, en un país que lleva más de 40 meses con desempleo alto, es inaceptable. Y hay un llamado: a quien pueda evitar un despido, hágalo”, expresó.

Incluso aludió a las eventuales reducciones de personal derivadas de la incorporación de inteligencia artificial o de las mejoras en seguridad, que podrían disminuir la demanda de guardias.

“Yo los invito a pensar en esas familias que se quedan sin trabajo”, sostuvo, instando a mantener esos puestos laborales cuando sea posible, mientras la economía recupera su dinamismo.

El Mandatario también recogió la propuesta empresarial de abrir un diálogo entre el Gobierno, los empleadores y las organizaciones sindicales para abordar la situación del mercado laboral.

De las leyes a los resultados

Kast hizo un repaso de los avances legislativos de su administración, destacando la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y las iniciativas destinadas a agilizar permisos.

También agradeció la colaboración transversal de senadores y diputados que, a su juicio, han ido “más allá de las legítimas diferencias, poniendo a Chile por delante”.

De cara a 2027, el Presidente destacó las proyecciones de crecimiento del Banco Central, de entre 2% y 3%, y de Morgan Stanley, de 3,5%, aunque manifestó que su aspiración es que las expectativas económicas se traduzcan en proyectos concretos.

“Espero que el gran titular del 2027 no sea una proyección, sino que una obra que partió”, señaló.

El espaldarazo a Pérez Mackenna

Junto con defender las cifras preliminares de su administración en materia de seguridad, Kast cuestionó la cobertura mediática de su reciente gira por Asia, reprochando que parte de ella se haya concentrado en su incomodidad frente a un robot durante una actividad de promoción de las cerezas chilenas.

“Queda todo resumido a lo negativo. ¿Dónde está lo positivo?”, cuestionó.

En ese contexto, el Mandatario entregó un especial respaldo al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Al referirse a los recorridos internacionales del Ejecutivo, destacó que el canciller “ha hecho muchos más que yo” y agradeció su trabajo y la energía desplegada, “más allá de una interpelación, mucho más allá”.

Kast relevó particularmente las gestiones diplomáticas con Bolivia, Venezuela, Filipinas, Vietnam y Bélgica.

“Todo ese trabajo vale la pena y afuera lo ven, lo ven incluso más que acá en nuestra propia nación”, aseguró.

El Presidente cerró su intervención insistiendo en la responsabilidad del sector privado: “Es la hora de invertir en Chile, es la hora de crear empleo en Chile, es la hora de volver a creer en Chile”.