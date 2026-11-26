Claudio Alvarado tuvo que ponerse nuevamente el traje de bombero político de José Antonio Kast. A cuatro días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el titular de Interior salió a contener un nuevo enfrentamiento entre Republicanos y Chile Vamos.

Desde Puerto Montt, el biministro del Interior y de la Segegob abordó este jueves las declaraciones del diputado republicano Agustín Romero, quien descartó la posibilidad de conformar una coalición con la derecha tradicional, comparando la relación entre ambos sectores con el agua y el aceite.

Alvarado llamó a los partidos que respaldan al Ejecutivo a actuar con la mayor unidad posible. “Ojalá que este tipo de declaraciones se minimicen”, sostuvo, agregando que su deseo personal es que no existan.

El secretario de Estado destacó que la propia bancada republicana se desmarcó de los dichos de Romero y aseguró que el parlamentario está disponible para conversar con los representantes de Chile Vamos y ofrecer las disculpas correspondientes.

Asimismo, puso énfasis en los avances legislativos que el Gobierno ha conseguido con la colaboración de los parlamentarios, entre ellos la Ley de Reconstrucción y el despacho del proyecto de Sala Cuna Universal.

No es la primera vez que Alvarado debe salir a apagar un incendio político. Incluso antes del cambio de mando, como consignó El Mostrador, el gremialista asumió ese papel ante la controversia protagonizada por la entonces futura ministra Mara Sedini. En julio, también debió intervenir para recomponer las confianzas con sectores de la oposición tras el traspié tributario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la tramitación de la megarreforma.

La coalición que no cuaja

La controversia se desató luego de que Romero afirmara en el podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, que no existe posibilidad de constituir una coalición con Chile Vamos.

El republicano cuestionó los llamados a realizar cambios de gabinete provenientes de la derecha tradicional y puso en duda que todos los parlamentarios oficialistas estén dispuestos a rechazar la acusación constitucional contra Rabat.

Sus declaraciones provocaron una rápida reacción. El diputado UDI Juan Antonio Coloma cuestionó la “falsa superioridad moral” del parlamentario, mientras que la secretaria general de RN, Katherine Martorell, advirtió que sus palabras no contribuyen a la gestión presidencial.

Este jueves, la diputada Ximena Ossandón (RN) apuntó directamente a la conducción del Mandatario.

“Este es un problema del Presidente Kast, de liderazgo con sus propios parlamentarios”, sostuvo en T13.

Aunque descartó que Chile Vamos se declare opositor al Gobierno, Ossandón advirtió que el grado de colaboración con el Ejecutivo dependerá también de cómo este se relacione con sus aliados.

Republicanos se desmarca

Los dichos de Romero también encontraron resistencia dentro de su propia colectividad. El jefe de bancada de diputados republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que sus declaraciones no representan la posición de la bancada.

En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó sus palabras de “desafortunadas” y sostuvo que no reflejan el trabajo desarrollado con las demás colectividades oficialistas.

No obstante, Squella relativizó la necesidad de formalizar una coalición, argumentando que ya existe una coordinación política entre los partidos y que lo fundamental es mantenerla, independientemente del nombre que reciba esa alianza.

El episodio se produce pese a los esfuerzos de Kast por ordenar a sus parlamentarios. El miércoles, el Mandatario compartió una comida con la bancada republicana en Cerro Castillo, precisamente en medio de los llamados a mejorar la coordinación oficialista.

También ocurre apenas dos días después de que la bancada de la UDI advirtiera que, mientras la oposición “se desangra” por el caso firmas, la derecha sigue cometiendo el error de no actuar como coalición.

A más de ocho meses del cambio de mando, la formalización de una alianza política que dé sustento al Gobierno de Kast sigue siendo una tarea pendiente del oficialismo.