Hoy el reggaetón y la música urbana son parte importante del paisaje musical chileno, pero su llegada y expansión en el país no ocurrieron de un día para otro. Hubo artistas, productores, DJs y espacios que contribuyeron a construir una escena cuando el género aún estaba comenzando. Para entender ese proceso, es necesario volver a sus orígenes y reconstruir cómo empezó todo.

Por 20 años la investigadora Andrea Ocampo ha dedicado su trabajo a analizar el impacto cultural del reggaetón en Chile. En el marco de su master en Estética de la Universidad Católica de Chile, guiada por la destacada crítica cultural y literaria Patricia Espinosa, Ocampo emprendió la tarea de rastrear los verdaderos orígenes del género en el país. Sin embargo, al iniciar su indagación teórica y de campo, se encontró con una paradoja estructural: mientras la música urbana dominaba las métricas globales, el periodo fundacional chileno comprendido entre los años 2002 y 2012 carecía por completo de archivos, documentación o registros oficiales.

“Cuando empecé a investigar me di cuenta de que era muy difícil llegar a los inicios. Me enfrenté a un vacío testimonial, solo tenemos en este momento a algunos de los artistas y productores que participaron de esta primera ola. Entre el 2002 y el 2012 hay como una década en la que no tenemos mucha información; yo diría que nada, para ser honesta. Ese momento de la historia de la música popular chilena se está perdiendo porque nadie se lo tomó muy en serio”, sostiene en conversación con El Mostrador.

Frente a la dispersión de materiales y la desaparición física de varios de sus protagonistas por fallecimiento o migración, Ocampo postuló repetidamente a los Fondos de Cultura de Chile para financiar la creación de un archivo, pero sus propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por prejuicios académicos y falta de respaldo institucional hacia los fenómenos masivos.

El reconocimiento llegó finalmente desde la Fundación Cultural Latin Grammy, que le otorgó una subvención de investigación para rescatar el patrimonio sonoro, gráfico y testimonial de más de 100 artistas y productores pioneros.

“En Chile he postulado varias veces a los Fondos de Cultura y jamás me han dado la mano para realizar la investigación, volverlo un libro o hacer un archivo. Se debe a una priorización sobre aspectos de la música popular que no son tan masivos o a disputas académicas sobre si merece o no ser estudiado. Por eso, contar con el respaldo de los Latin Grammy es increíble, le da una espalda y un peso enorme a la memoria histórica de nuestra música”, explica.

Levantar una historia del arte popular masivo en Chile no ha estado exento de tensiones. A su juicio, esta resistencia obedece tanto a la priorización estatal de expresiones musicales menos masivas como a disputas académicas conservadoras que aún cuestionan si el reggaetón merece ser objeto de estudio serio.

El reconocimiento, considerado el máximo aval para la investigación de las músicas populares en la región, otorga el respaldo financiero e institucional para crear el primer Archivo Histórico del Reggaetón Chileno. La iniciativa contempla el acopio, digitalización y catalogación de materiales dispersos sobre más de 100 artistas y decenas de productores activos durante la década de 2000 a 2012. El objetivo es garantizar que las futuras generaciones de estudiantes e investigadores dispongan de una base documental sólida sobre los antecedentes que precedieron a figuras contemporáneas como Marcianeke, Polimá Westcoast o Pablo Chill-E.

El origen del dembow chileno (2002–2004)

La investigación de Ocampo sitúa el origen del reggaetón chileno entre los años 2002 y 2004. Este surgimiento estuvo marcado por la convergencia de dos dinámicas culturales paralelas: el cruce con la migración caribeña y la apropiación tecnológica por parte de las juventudes populares.

Por un lado, en el contexto de las primeras olas migratorias haitianas a Chile, desembarcó en el país el proyecto de los Reggaeton Boys. Integrado por jóvenes que cantaban en iglesias de Puerto Príncipe, el grupo trajo consigo el dominio del dembow, el reggae jamaiquino y el reggae en español de matriz panameña (influenciado por artistas como El General), utilizando la música como un medio para generar ingresos e insertarse en la sociedad chilena.

Por otro lado, en comunas del norte de Santiago como Recoleta, Independencia y Conchalí, jóvenes raperos vinculados a las batallas callejeras comenzaron a experimentar con la masificación de internet en cibercafés y sus casas. Al descargar bases rítmicas digitales desde foros y plataformas de la época, descubrieron que podían aplicar sus destrezas de freestyle sobre métricas bailables, dando paso a una sonoridad inédita en la escena underground local.

De acuerdo Ocampo, este periodo fundacional se sostuvo sobre cuatro pilares creativos centrales: Reggaeton Boys, Reggaengsta Family, Croni-K y La Secta. Estas agrupaciones no solo encabezaron la difusión inicial en el circuito masivo y televisivo, sino que sus integrantes continúan influyendo hasta hoy en diversos eslabones de la industria urbana.

“No hay fotos de las primeras presentaciones, de los primeros fan clubs, ni de las grabaciones de los estudios que se hacían en las casas. Me parece que ese momento de la música popular chilena se está perdiendo porque nadie se lo tomó muy en serio. De hecho, los mismos artistas de hoy se consideran pioneros, y para mí siempre fue: “¿pioneros de qué o sobre qué?”. Hay una falta de memoria histórica enorme, aun cuando muchos productores de antes hoy trabajan con los chicos más jóvenes en sus mismos equipos. Mi meta fue despejar este descampado de memoria”, explica.

Pero las investigaciones de Ocampo establece una distinción fundamental entre los mecanismos de control social aplicados en el Caribe y los desplegados en Chile.

En Puerto Rico, el reggaetón naciente sufrió una severa persecución policial y judicial que buscaba criminalizar a los jóvenes de los caseríos y sofocar el componente afrocaribeño y rebelde de su ritmo y lírica. En cambio, en Chile la discriminación no adoptó un carácter primordialmente policial, sino que se ejerció a través de los medios de comunicación y la televisión abierta.

Las cadenas televisivas y las emisoras FM actuaron como filtros de homogenización, exigiendo limar o “blanquear” la aspereza de los sonidos e imágenes originales para autorizar su difusión. En el caso de los propios Reggaeton Boys, el nombre original de la agrupación fue modificado por exigencia de la industria para rotular explícitamente el género, mientras que su álbum debut consistió en reversiones sobre pistas preexistentes adaptadas para el consumo radial. Posteriormente, las agrupaciones chilenas comenzaron a redactar sus propias líricas, visibilizando sus problemáticas territoriales e imprimiéndole una deriva rítmica singular.

“El proyecto de los Reggaeton Boys se llamó Reggaeton Boys para que la gente pudiera identificar que esto era reggaetón. De hecho, su primer disco fue un álbum de reversiones con las mismas bases que lo blanqueaban de alguna manera para ingresar a radios FM. Después de esto, las bandas chilenas comenzaron a plasmar sus propias líricas, problemáticas y derivas rítmicas”, afirma.

Asimismo, el archivo de Ocampo desmiente la creencia de que las alianzas internacionales son un fenómeno reciente. La primera generación de artistas urbanos chilenos de 2002–2004 ya entabló vínculos humanos y colaboraciones discográficas directas con referentes internacionales del reggaetón boricua de la talla de Ñengo Flow y Franco el Gorila.

“Los primeros en hacer este vínculo con otros exponentes del reggaetón no fueron los Pailitas ni los chicos de las generaciones jóvenes de hoy, sino esta época de reggaetón chileno que trabajó directamente con Ñengo Flow, con Polaco o con Franco el Gorila”, dice. Estigma de clase y vigencia del habla popular

Más allá de sus dinámicas comerciales, Andrea Ocampo analiza el reggaetón como una expresión artística y una alegoría sociocultural de la juventud popular. Durante la década del 2000, los jóvenes de sectores vulnerables que se reunían en plazas públicas para bailar o escuchar esta música enfrentaron un marcado estigma de clase. Catalogados peyorativamente por la prensa y las elites como “flaites” o peligrosos, encarnaban los sectores que la sociedad prefería invisibilizar. La crítica conservadora tendió a atribuir a la música males sociales complejos como la violencia o la delincuencia, ignorando las condiciones materiales de pobreza y falta de oportunidades de las que emergían los artistas y su público.

“El primer prejuicio fue de clase: cabros de comunas que se juntan en las plazas y adquieren esta imagen de vagos, marihuaneros o personas peligrosas. Representaban eso que la sociedad del Bicentenario no quería ver”, afirma.

“Hay un estigma social de clase y un subrayar permanentemente que son “lo indeseable”, la música de la violencia. Pero aquí hay una sociedad violenta que vive su presente de un modo grotesco y distópico; estos artistas representan con su música y su estética las aspiraciones cuando ya no hay futuro para los jóvenes”, agrega.

Al mismo tiempo, la música funcionó como un catalizador de autonomía corporal y afectiva. En una época marcada por la transición analógico-digital (a través de chats de Messenger, foros y blogs), el reggaetón ofreció a las juventudes vinculadas a las “fiestas pokemonas” y a las tribus urbanas un espacio para reconocer el placer, habitar la sexualidad y desafiar los mandatos morales de la época.

«La música llamaba al baile, a la cuestión corporal de poder reconocer el placer, el tener un cuerpo. Fue muy provocativo para la época y estuvo muy vinculado a las fiestas pokemonas y a las tribus urbanas. Se ha tratado de imponer que la música incentiva la delincuencia o la violencia, pero no se miran las condiciones materiales de las cuales ellos emergen, qué es lo que ven o cuáles son las ambiciones de su barrio”, sostiene. Finalmente, Ocampo reivindica el reggaetón como un patrimonio lingüístico que preserva la memoria oral. “El reggaetón es un arte popular, es parte de la cultura y del patrimonio nacional, pero también es una ficción: su estética es una alegoría respecto a los anhelos de la sociedad chilena”, concluye. “¿Cómo llega un Jordan 23 a cantar una canción donde dice “Yo soy el taita de tu taita”? El “taita” es más antiguo que el Jordan 23. Son palabras que vienen de los abuelos y bisabuelos de estos jóvenes que migraron del campo a la ciudad. Hay allí una historia lingüística en plena vigencia”