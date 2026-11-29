Chile vive, paradójicamente, de espaldas al mar. Con más de 6.400 kilómetros de costa y una de las mayores extensiones de aguas jurisdiccionales de la región, nuestra relación con el océano se ha limitado a la pesca, la minería y el comercio exterior. El mar ha sido una vía de salida para los productos, rara vez un espacio de desarrollo para las personas.

Las marinas deportivas, los clubes náuticos y la industria que los rodea son una de las palancas más subestimadas de desarrollo regional. Croacia convirtió su costa adriática en un referente mundial del turismo náutico, con una densa red de marinas, flotas de chárter y astilleros que sostienen empleo en localidades que antes dependían de una breve temporada estival. España, por su parte, construyó durante cuatro décadas una industria completa (puertos deportivos, varaderos, fabricantes y escuelas de vela) que hoy proyecta su marca en el Mediterráneo y el Atlántico. Los beneficios son concretos.

Una marina no es solo un lugar donde se amarran embarcaciones: es un ecosistema económico. Demanda restaurantes, hotelería, comercio y servicios profesionales; crea empleo calificado en mantención, carpintería de ribera, electrónica naval y gestión portuaria; y activa cadenas de proveedores locales motivando desarrollo sostenible en lugares aislados.

Para comunas de Los Lagos, Los Ríos, Coquimbo o Magallanes, ello podría significar diversificar su base productiva y reducir su dependencia de actividades estacionales. Además, el turismo náutico atrae a un visitante de alto gasto y larga estadía, que descubre el territorio desde el agua y regresa a él.

Chile cuenta con una ventaja que pocos países pueden exhibir: una geografía extraordinaria. Los canales patagónicos, los fiordos, el lago Llanquihue y el archipiélago de Chiloé ofrecen paisajes y condiciones de navegación de nivel mundial pero nos falta infraestructura, oferta de servicios y, sobre todo, falta una política pública que entienda el deporte náutico como industria capaz de generar desarrollo de territorios, empleo, bienestar y no como un lujo.

Nuestro marco normativo ha sido más un freno que un impulso. Las concesiones marítimas, reguladas por el DFL N° 340 de 1960, y una tramitación que involucra a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y a la autoridad marítima suelen demorar años y generan incertidumbre para el inversionista. Por eso, el país debería explorar incentivos tributarios focalizados y transitorios, como lo hizo antes con las zonas extremas mediante la Ley Austral.

Podrían considerarse la depreciación acelerada de la infraestructura portuaria deportiva, créditos tributarios a la inversión en marinas y astilleros regionales y un tratamiento especial para las embarcaciones destinadas al chárter turístico.

Todo ello con metas, evaluación periódica, cláusulas de caducidad y resguardos ambientales estrictos, para que el costo fiscal se compense con mayor actividad, empleo y recaudación futura. Chile no necesita inventar la rueda: basta mirar lo que otros han hecho con éxito y adaptarlo a nuestra realidad. Mirar hacia el mar no es una consigna romántica, sino una decisión de política económica.

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