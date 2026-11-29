Solemos ordenar la política en el eje izquierda-derecha. Sigue sirviendo, pero en casi todas las democracias se ha quedado corto para explicar por qué la gente vota como vota. Hay fracturas más hondas que atraviesan a ambos bandos y que esa línea no registra.

En Chile, la división más duradera de los últimos 30 años fue la del Sí y el No de 1988. Ese plebiscito marcó identidades y lealtades que se transmitieron dentro de las familias. Con los años se fue desdibujando. Lo ocurrido en dictadura sigue pesando, pero los electores cambiaron. Para alguien de 30 años 1988 pertenece a la historia y no a su biografía, y las definiciones políticas han ido adquiriendo otros sentidos. El clivaje del Sí y el No quedó como una orientación de segundo orden, presente pero subordinada a preguntas más urgentes.

La derecha ha propuesto un sustituto: el plebiscito de salida de 2022, en que el 62% rechazó la propuesta de la primera Convención. Esa votación habría inaugurado una nueva frontera política, tan estable como la de 1988 y, de paso, favorable a quienes la proclaman. Para sostener esa tesis hay que olvidar el segundo plebiscito de salida. En 2023, también con padrón ampliado y electores, entre comillas, obligados, el texto redactado por un consejo de mayoría republicana fue rechazado por el 56%, un resultado casi inverso en su sentido político.

Si 2022 hubiera fundado una identidad duradera, el electorado de 2023 se habría alineado con quienes encabezaron el Rechazo. Ocurrió lo contrario. En una consulta constitucional cada persona sopesa cosas distintas: lo que dice el texto, quién lo escribió, el clima del momento, las ganas de cerrar un proceso que se hizo largo. Esa mezcla de motivos impide leer el resultado como una línea divisoria nítida, y por eso ninguno de los dos plebiscitos sirve para fundar un clivaje estratégico.

Me parece que existe una fractura más estable, aunque no es ideológica en sentido estricto: la que separa a quienes impugnan al que gobierna de quienes lo respaldan.

El patrón se observa en muchos países. En 2024, con elecciones en buena parte del mundo, los oficialismos perdieron apoyo de forma casi generalizada, fueran de izquierda o de derecha. En Chile la secuencia es elocuente. Desde 2010 ninguna coalición de gobierno ha retenido la presidencia: Piñera sucedió a Bachelet, Bachelet a Piñera, Piñera otra vez a Bachelet, Boric a Piñera y Kast a Boric. En cinco elecciones seguidas ganó la oposición. La suerte de un candidato depende, en buena medida, de dónde se ubica respecto del poder de turno, y bastante menos de su programa.

El segundo factor es la relación con el establishment. Hoy los electores evalúan a un candidato por su condición de outsider o insider antes que por sus propuestas. Franco Parisi obtuvo casi el 20% en la primera vuelta de 2025 con la consigna “ni comunachos ni fachos”, que prometía distancia frente a todos y casi ningún contenido programático.

Con estos dos factores se entiende que lo que en una elección parece un clivaje pueda cambiar por completo en la siguiente. Boric llegó como el outsider que desafiaba a la élite de la transición. En La Moneda se convirtió en insider, y la impugnación de la Constitución pasó a ser la posición oficial. Rechazar el texto se volvió entonces la manera más a mano de impugnar al poder, y por eso el Rechazo adquirió un aire de rebeldía que poco tenía que ver con un giro conservador del país.

Con José Antonio Kast ocurrió algo parecido. Fue diputado durante años y candidato presidencial en varias ocasiones, de modo que difícilmente puede presentarse como recién llegado. Pero estaba en las antípodas de Boric, y esa posición le dio fuerza impugnadora. Ganó como el opuesto más nítido del gobierno saliente, y es dudoso que la mayoría de sus votantes haya adherido a su ideario.

Si el clivaje de fondo enfrenta a quienes impugnan el poder vigente con quienes lo sostienen, la fuerza política de los próximos años estará del lado de quien logre impugnar al gobierno actual. Kast es ahora el incumbent, y carga con el desempleo, la recesión y unos recortes que han ido erosionando su respaldo. Quienes celebraron 2022 como el comienzo de una nueva era harían bien en mirar 2023 y las encuestas de este año. El péndulo que los llevó a La Moneda sigue en movimiento.

La oposición tampoco debería confiarse. El votante que castiga al gobierno desconfía igualmente de quienes gobernaron antes, y no premiará a quien solo ofrezca volver a lo anterior. Tendrá futuro la impugnación que se perciba distinta del poder actual y también del que ya pasó por La Moneda. Quien lo entienda dejará de discutir las fronteras de 1988 o de 2022 y podrá disputar el lugar que el electorado chileno ha premiado en cada elección desde 2010.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.