El escritor japonés Ryū Murakami, fallecido el pasado 17 de octubre a los 74 años, fue una de las voces más provocadoras de la literatura japonesa contemporánea. Nacido en 1952 en Sasebo, ciudad que albergaba una importante base naval estadounidense, creció en un país marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas. Perteneció a una generación que heredó la experiencia de la derrota y fue testigo del acelerado crecimiento económico japonés. En 1976 publicó Azul casi transparente, su primera novela, con la que obtuvo el prestigioso Premio Akutagawa.

La decadencia como síntoma social

Publicado en español por la editorial chilena Abducción, Decadencia de Tokio reúne quince cuentos escritos entre 1986 y 2003. Sus relatos presentan jóvenes desorientados, artistas, trabajadoras sexuales y personajes que enfrentan distintas formas de violencia y aislamiento. A través de ellos, Murakami construye una imagen de Japón donde la decadencia aparece como un síntoma social. La frustración, la búsqueda de placer y la necesidad de reconocimiento revelan las contradicciones de una sociedad materialmente próspera, cuyos habitantes experimentan profundas dificultades para encontrar sentido a sus vidas.

Uno de los aspectos más inquietantes del libro es la construcción de sus personajes femeninos. En los cuentos agrupados bajo el título Topacio, Murakami explora la prostitución y las relaciones de poder, donde el cuerpo femenino aparece sometido a distintas formas de dominación y violencia. Estas narraciones plantean preguntas sobre los límites de la representación y el lugar que ocupan las mujeres en su escritura. En otros relatos, como Cisnes y En el aeropuerto, los personajes femeninos adquieren mayor complejidad a través de sus deseos, frustraciones y decisiones.

La importancia de Murakami reside en su capacidad para ampliar las formas de representar la sociedad japonesa. Su escritura transita entre la sátira, el realismo, la violencia explícita y la introspección, incorporando elementos del cine, la música y la cultura popular. En Decadencia de Tokio, sus personajes habitan una sociedad que ofrece múltiples posibilidades de consumo y pocas respuestas a sus necesidades afectivas. En esa distancia entre las promesas de bienestar y las experiencias individuales se configura una de las preocupaciones centrales de su literatura.

Revisa el comentario completo a continuación:



