“Coldplay por el Universo” en Planetario Usach

Planetario Usach, Alameda 3349, Metro Estación Central.

Viernes 22 y 29 de septiembre, sábados 23 y 30 de septiembre – 19:30 y 20:30 horas

Entradas: a $12.000 en Planetariochile.cl.

El trío presentará su nuevo disco, “Post” y un recorrido por la discografía de la agrupación.

La nueva experiencia inmersiva al más puro estilo de Planetario USACH: “Coldplay por el Universo”, un musical con espectaculares imágenes en 360º y las más de 5 mil estrellas del proyector óptico Carl Zeiss VI, acompañadas de los clásicos del cuarteto británico.

El setlist incluye 11 canciones, entre las cuales se encuentran “Clocks”, “Fix You” y “My Universe”, con las que podrás viajar por el Universo junto a Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion. Ellos han tocado frente a más de 4 millones de personas en su última gira “Music of the Spheres World Tour”.

Producido por Planetario USACH, “Coldplay por el Universo” es la primera experiencia en fulldome de la banda inglesa en Latinoamérica, un espectáculo imperdible para las y los fanáticos, y quienes disfrutan la música en otra dimensión.