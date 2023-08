Muestra “Re Shape” en MAC Parque Forestal

MAC Parque Forestal, Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes.

Inauguración: martes 22 agosto – 16:00 horas.

Inscripciones aquí.

Cinco duplas de artistas de diversos países darán a conocer sus procesos artísticos en una muestra que reúne múltiples formatos: videoinstalaciones, exploraciones sonoras, cartografías y visualidades. Tras la realización de (Re)Shape, residencia organizada por Fundación Mar Adentro, Work it Out, cheLA, The Art Corner of Tehran y Wixutta Knowledge Center, las obras de creadores provenientes de Chile, Mozambique, Suiza, Argentina e Irán.

En la apertura se hará presente el artista nacional Sebastián Mejia, quien en su trayectoria ha abordado la vida natural invisibilizada en las ciudades. El fotógrafo, quien fue parte de la residencia junto al artista de performance Oliver Roth, compartirá su experiencia en (Re) Shape: “Mostraremos el proceso que dio lugar los diversos formatos de diálogo que se generaron junto a Oliver a la hora de pensar cómo unir la fotografía y la performance en relación con la pregunta ¿cuando ocurre el arte?”.