Los esfuerzos de la ONU por reducir la brecha digital en las zonas rurales de Ñuble

Más del 90% de la población del país está conectada a internet. En Ñuble, sin embargo, la brecha digital se refleja en que solo el 87% de los hogares cuenta con acceso a este servicio, lo que la ubica entre las tres regiones con menor nivel de conectividad del país. Esta cifra se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional, que alcanza el 93,2%, de acuerdo con estudios encabezados por la Universidad de Concepción.

“Estos datos, más allá de cifras técnicas, afectan las oportunidades de educación, trabajo, acceso a servicios y participación social. En un contexto donde la digitalización cruza casi todas las dimensiones de la vida cotidiana, contar con una conexión estable, asequible y de calidad ya no es un lujo: es una necesidad”, afirma Paola Zerega, académica de la Escuela de Administración y Negocios de la casa de estudios.

Los intentos para equilibrar el acceso al servicio entre las ciudades y el campo no se limitan al número de antenas. El problema es la calidad de internet, la cual llega a la mayoría de las zonas rurales a través de la telefonía móvil. De ahí que, en este mismo newsletter, diéramos cuenta de fallas en al menos siete comunas de la región, lo que motivó una fiscalización iniciada por la Subtel a empresas de telefonía móvil que mantienen una treintena de antenas en localidades apartadas.

Para expertos, el tema de fondo es mejorar la calidad del servicio, de la mano de una mayor conectividad y también, a través de capacitaciones a las comunidades sobre el uso de servicios digitales.

En esta dimensión se mueve la ONU, que escogió a Ñuble para su programa “Comunidades Conectadas”, impulsado por el Sistema de las Naciones Unidas en Chile y el Gobierno Regional de Ñuble, el cual ya cuenta con 31 puntos de conectividad digital operativos en zonas rurales de la región, superando la meta inicialmente prevista y abriendo nuevas oportunidades para comunidades históricamente afectadas por la brecha digital.

Marjorie Avilés, productora de berries de la localidad de Cotrauco, en la comuna de San Ignacio, recuerda las dificultades que enfrentaban antes de contar con conectividad. “Necesitábamos que los chicos no tuvieran que llegar del colegio y volver a caminar seis kilómetros para ir a hacer una tarea. Necesitábamos tener señal de internet, porque hoy todo te lleva a una página, a un link, a una reunión online. Si no tienes señal, te quedas ahí mismo: avanzan los de allá y nosotros seguimos aquí”, señaló.

“Ahora lo que viene es seguir avanzando y aprendiendo, porque este es un mundo nuevo. Hay mucha gente que no sabe, que no se atreve, pero con esta cercanía que está llegando a los sectores vamos a aprender, le vamos a perder el miedo y vamos a poder desde nuestra localidad salir al mundo”, afirmó.

Óscar Torres, profesor encargado de la Escuela Montaña de Copihues, en Cobquecura, explicó que la llegada de internet marca “un antes y un después” para sus estudiantes. Antes, relató, si un niño o una niña necesitaba conocer un concepto o ver una imagen para comprender una materia, el profesor debía bajar hasta un lugar con señal, buscar la información, guardarla y volver días después a la escuela.

“Ahora es más sincrónico. Si tiene una dificultad, la busca por los diferentes medios y sabe rápidamente de qué estamos hablando. Esto les ha abierto otro mundo a los niños”, sostuvo el docente, agregando que lo importante en esta nueva etapa será enseñarles a buscar, usar y aprovechar adecuadamente la información disponible.

Con los 31 puntos ya operativos, el programa inicia ahora una fase clave: fortalecer las capacidades digitales de las comunidades, para que la conectividad se traduzca en mejores oportunidades educativas, productivas, sanitarias y sociales. Esta etapa considera capacitaciones en el uso de tecnologías de la información, herramientas digitales y acceso a servicios, con especial atención en mujeres rurales, comunidades aisladas y grupos históricamente excluidos.

“Hemos conversado con mujeres que son protagonistas de esta transformación y que nos muestran cómo la digitalización mejora la vida, la productividad y las oportunidades de estudio de niños y niñas. En el siglo XXI, la conectividad tiene que ser un derecho para todas las personas, y como Sistema de Naciones Unidas estamos felices de contribuir a este cambio”, expresó la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, María José Torres, para quien la conectividad digital debe entenderse como una herramienta esencial para la inclusión y el desarrollo sostenible.

La misión de Naciones Unidas desarrolló actividades en terreno en las comunas de San Ignacio y El Carmen, sosteniendo encuentros con comunidades rurales, autoridades locales y actores productivos vinculados al programa.

La agenda incluyó una conversación con vecinas y vecinos de la Junta de Vecinos de Meco Cotrauco, en la que se abordaron los avances y desafíos de la conectividad digital en sectores rurales; una visita al Hospital Comunitario de El Carmen para conocer experiencias de telesalud y atención digital; y un recorrido por la cooperativa Marrón Andino, donde se relevó el potencial de las herramientas digitales para fortalecer el desarrollo productivo local y generar nuevas oportunidades para los territorios rurales de Ñuble.