Obra “Molotov” en Teatro Universidad de Chile

Teatro Universidad de Chile, Providencia 43, Metro Baquedano.

Viernes 8, sábado 9, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de septiembre – 20:00 horas.

Martes a viernes – 10:00 a 19:00 horas. Sábado con función – 15:00 a 19:00 horas.

Entradas en Ticketplus.

El Ballet Nacional Chileno vuelve al escenario del Teatro Universidad de Chile este viernes 8 de septiembre, para presentar un nuevo ciclo que contará con dos obras: “Molotov”, de Francisc Bustamante, y “Dúo. Bosquejos de creación”, de Mathieu Guihaumon.

Bailarina y coreógrafa profesional egresada el año 2022 de la Escuela Moderna de Música y Danza, Francisc Bustamante, trabaja por primera vez una obra para el BANCH. Junto con este desafío, actualmente se encuentra creando también “Carrusel”, con el colectivo “Plan Caos”. Durante su carrera ha viajado a distintas regiones de Chile y países como Estados Unidos, Perú y España, participando de festivales, competencias, workshops y dictando clases. Asimismo, ha dirigido diversos proyectos audiovisuales con enfoque en danza y colaborando con artistas nacionales de la música.

Bustamante comenta que la invitación para este ciclo “nace en enero de este año, cuando estrené mi primera función, Trans-plant-e, donde estaba recopilando los trabajos que venía realizando desde 2019 junto a una exposición de Las performances”. Añade que el trabajo con la compañía “ha sido una experiencia realmente enriquecedora, de hartas emociones, un viaje súper lindo, íntimo, que me ha inspirado a seguir creando más, que me invita a seguir desarrollando e investigando en base a lo que me está moviendo, que es el cuerpo y todas las reflexiones que van surgiendo tras estas problemáticas sociales y personales, que siento me unen y me hacen ligar la danza con mi persona y mi historia”.

Señala también que “Molotov” surge a partir de algunos cuestionamientos que nacen desde su intimidad, como cuál es el sentido de su cuerpo en este tiempo que es finito, cíclico, en “este espacio que te violenta, que te anula, que te reprime, que te transgrede”. Agrega que concibe el cuerpo “como una energía que acciona, detona y transforma, al igual que el fuego”, y que, de este modo, la obra transmite aquel deseo de querer comunicar, expresar, “fusionando este espacio íntimo, interno, con un externo socio-político-cultural”.

Junto con el estreno de “Molotov”, se presentará también el remontaje de “Dúo. Bosquejos de creación”, del director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guihaumon, inspirada en La Tempestad, de William Shakespeare, la que fue parte de la temporada 2016 del BANCH, no habiéndose presentado nuevamente desde entonces. Así, tras siete años, esta creación vuelve al escenario del Teatro Universidad de Chile.

“Yo estudié hace muchos años esta obra, que es bien extraña, algo borrosa. No se sabe bien dónde está lo real y la ilusión, algo que en otras de las creaciones de este autor sí queda muy claro”, comenta el coreógrafo francés, quien contó con la colaboración de la destacada actriz nacional Millaray Lobos García, para desarrollar la dramaturgia, que incluye algunos textos y la participación en escena de la artista. Así, la actriz explica que “tomamos “La tempestad” como la inspiración que nos llevó por el camino de reflexiones y exploración, para hacer una traducción de ciertos temas”, indicando, además, que “creo que reforcé mucho la idea de que el punto de partida fue la música”.