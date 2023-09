Homenaje a Víctor Jara en Copiapó

Sala de Cámara de Copiapó, Alameda Manuel Antonio Matta 260, Copiapó.

Sábado 16 de septiembre – 20:00 horas.

Gratis.

Con música, poesía, artes gráficas, teatro y danza, artistas de Atacama se unirán para realizar el evento conmemorativo “Te recuerdo Víctor”, que a 50 años del asesinato del cantaautor popular Víctor Jara, será una instancia cargada de memoria, sentido y razón.

Sumado a este evento músicos y músicas de Atacama se encuentra en el desarrollo de un disco versionando temas icónicos del cantautor, este proceso también será registrado de forma audiovisual. Estas instancias se gestan con el sentido de realizar un homenaje profundo, conmovedor y cargado de cariño para este artista chileno, el que no se ha realizado en el territorio, por ello como artistas vieron la necesidad de gestar y reconocer su legado.

“Estaba la idea de hacer un homenaje y este es el año nùmero 50 de su asesinato, de homenajear, esta conmemoración es un hito, un número cerrado y se levanta con más energía la voz, entonces dijimos hagamoslo, aunque nos duela un poco. Por ello, la convocatoria es a no olvidarnos, a buscar la historia, a veces somos muy cómodos, nos tienen que decir como pensar y es súper triste, entonces la invitación a la comunidad es a pensar y no olvidar, que no pase nuevamente”, señaló Carlos Jimenez, músico regional, uno de los precursores y organizadores de este evento.

“Además, entregar el mensaje que somos fuertes, hemos pasado por tantas cosas y no podemos dejar que esto se vuelva a repetir y no tenemos que permitirlo a través de actos, como la alegría de que estamos juntos, que somos músicos, podemos componer. podemos recordar, seguir haciendo música, teatro, desde las letras, hacer libros, entre otros y seguir fortaleciéndonos”.

De esta forma, al compartir la iniciativa con los artistas locales, varios de ellos decidieron participar. La instancia reunirá en la música al Coro de Cámara de Copiapó, Agrupación “Las Cuerdas”, Wanako Banda, Irene Alvear Azcárate, Luis Martínez, Leo Carrizo, Oktagones y Sarkastico; en poesía a Gabriel Ocaranza; en teatro a la Compañìa de Teatro “El Filtro”; mientras que en danza se presentará Barbara Villaroel, María Isabel Neyra. Marianela Rivera y Andrea Peralta; y en artes gráficas serán parte Zak. GEO2SET y Cami Maldonado.

Juan Manuel Cáceres, músico y actor, que es parte activa de la organización y gestor de esta instancia, reflexionó que “es relevante desde muchos puntos de vista, para quienes en su tiempo y aún ahora seguimos pensando que los derechos humanos, la participación en política no deben estar teñidas por la violencia y la posibilidad de que se puede hacer desaparecer a quienes no piensan igual”.

“Para quienes vivieron en dictadura o sus familiares fueron perseguidos, es muy relevante la figura de Víctor Jara, porque representa a todas las personas que sufrieron las fuertes consecuencias de la dictadura militar. Como músico, actor y persona de izquierda, todos esos elementos se unen de forma muy fuerte a Víctor Jara, él ha sido una gran influencia en mi desarrollo en el arte y la cultura, por ello es súper importante que sigamos alzando la voz y exigir justicia para Víctor”, agregó.

Por su parte, Irene Alvear Azcárate, cantora de la localidad de El Tránsito, Valle del Huasco, quien también estará presente en el evento, destacó que “es un trabajo creativo de varias decenas de artistas de Atacama. Es una muestra palpable de que la creación de Víctor Jara no está limitada ni por las formas, ni por las fronteras, ni por el tiempo: Víctor Jara era un ser creativo en el sentido más amplio de la palabra”.

“Creó poesía, obras de teatro, música, arte visual, todo con una profunda raíz popular, de la tierra, de la gente humilde. Su nivel de sensibilidad llega a lo más profundo de lo que significa ser humano. La importancia de este evento es su ‘espontaneidad’; no es que ‘tengamos’ que recordar a Víctor Jara; más bien, él y su creación acompañan permanentemente a todos quienes hacen arte de una manera honesta”, añadió.

La iniciativa también cuenta con la organización del Estudio de Grabación Bajo el Chañar y la Fundación Mal de Pampa; y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, la Agrupación de Artistas de Atacama AGATA, la Corporación Municipal y Luna Negra.