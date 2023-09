Documental “Un fulgor que no se apaga”

Universidad de Concepción, Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Víctor Lamas 1290, Concepción.

Martes 3 de octubre – 18:00 horas.

Confirmar asistencia a fulgornosepagapelicula@gmail.com.

Esta obra es realizada por el periodista Marcelo Henríquez, periodista e hijo del médico Hernán Henríquez Aravena, quien encabezó el valioso trabajo en salud que se desarrolló durante la Unidad Popular en las provincias de Malleco y Cautín., y por Ricardo von Muhlenbrock, documentalista.

Ambos realizaron cuatro viajes al sur de Chile, territorio ancestral mapuche denominado por sus habitantes originarios como Wallmapu, para reconstruir el trabajo realizado en esa zona durante el gobierno de la Unidad Popular.

Médicas y médicos, enfermeras, dentistas, asistentes sociales y trabajadores formaron un equipo que por primera vez en la historia de Chile llevó la salud al campo, a las zonas cordilleranas, de la costa y de difícil acceso, creando más de 50 postas rurales. Además se creó un programa de formación de monitores o líderes de salud de las propias comunidades, a los cuales se le entregaron conocimientos de atención sanitaria, mejoramiento productivo y se convirtieron en las vías de comunicación con los hospitales cuando era necesario la atención secundaria o terciaria.

“Es decir”, como destaca Henríquez “se implementó una política de salud pública, que salía del estrecho espacio de los hospitales, donde la población campesina y mapuche en especial raramente llegaba, y se enfocó, en cambio, en la prevención y en el mejoramiento de las condiciones de vida en general”. Todo esto en el marco de la reforma agraria, que devolvió más de 130 mil hectáreas al pueblo mapuche y entregó tierras a campesinos que hasta ese momento trabajaban en condiciones de esclavitud, sin cobrar siquiera un sueldo. Se crearon consejos comunales de salud, consejos campesinos y cooperativas para que los frutos de la tierra fueran compartidos de acuerdo a las necesidades de las familias campesinas.

“Nuestro objetivo ahora es compartir la película en el marco de los 50 años del golpe civil y militar. Fue impresionante ver los logros que se alcanzaron en salud en Malleco y Cautín. Se sentaron las bases para la Escuela de Medicina en Temuco, se crearon nuevas especialidades que no existían, se fortalecieron como nunca antes los hospitales. Como dice la doctora Cecilia Albala en la película, el liderazgo tecnológico estaba en la salud pública, para el bien de todas y todos, y no en la privada, como sucede hoy, para el beneficio de una minoría privilegiada”, dice von Muhlenbrock.

Tras nueve años del primer viaje de grabación, este trabajo independiente recorre Temuco y sus alrededores buscando reconstruir una historia que hasta hoy se ha intentado silenciar. Tras el golpe civil y militar, médicos que encabezaron este trabajo como Arturo Hillerns en Puerto Saavedra y Eduardo González en Cunco, fueron secuestrados, torturados y asesinados por las Fuerzas Armadas y la policía. Hasta hoy, junto a Hernán Henríquez, y al trabajador del hospital de Temuco y dirigente sindical Alejandro Flores son detenidos desaparecidos. También fueron asesinados los educadores sanitarios Jécar Nehgme y Gastón Elgueta.

“Los crímenes contra ellos y la persecución, tortura y exhoneración de decenas de funcionarios sanitarios evidencia la represión desatada contra los protagonistas de uno de los pilares del proceso de cambios encabezado por el presidente Salvador Allende, y cuyo otro eje en Malleco y Cautín giró en torno a la reforma agraria y la recupeación de tierras del pueblo mapuche, por lo que violencia desatada contra ellos en la zona fue tan masiva”, enfatiza Henríquez.

Un elemento que da mucho valor a esta película es el hallazgo y digitalización de obras audiovisuales que retratan este momento histórico y que se mantenían guardadas por 50 años en la Cineteca Nacional. Obras como El Renacer de un hombre (1973) y Cautín ¡Primer Paso! (1971), aportan imágenes y sonidos que enriquecen el relato. “Al ver estas imágenes digitalizadas fue una emoción muy grande, ya que estábamos viendo lo que escuchamos en las entrevistas a los sobrevivientes de la dictadura, de las comunidades mapuche donde se desarrolló un trabajo inédito en la historia de Chile de llevar la salud a las comunidades rurales, zonas

donde nunca en su vida habían visto un médico o dentista”, afirma Ricardo von Muhlenbrock.

Además, el film incluye una serie de valiosas fotografías tomadas por Juan Maino Canales, fotógrafo chileno y militante del MAPU detenido desaparecido por agentes de la dictadura el 26 de mayo de 1976 a la edad de 29 años.

Este relato se mantiene vigente, porque la aspiración de una sociedad más justa sigue viva y porque aún no hay justicia: los torturadores y asesinos de Hernán aún no cumplen su condena. El juez en visita Álvaro Mesa dictó sentencia y condenó a varios militares en 2020 por torturas y homicidio, entre ellos al ex fiscal militar y abogado Alfonso Podlech. Pero la Corte Suprema aún no confirma las penas. Incluso hace unas semanas, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de uno de los condenados lo que sigue dilatando el fallo y perpetúa la impunidad.

Otras funciones:

4 de octubre a las 18:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de Temuco

6 de octubre a las 18:00 horas en el Salón de Honor de la Universidad de Chile

7 de octubre a las 19:00 horas en el colegio Rubén Darío en La Reina

12 de octubre a las 19:30 horas en la USACH