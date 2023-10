Concierto de la Camerata UANDES: “De Bach a Villa-Lobos”

Aula Magna Biblioteca de la Universidad de los Andes, Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes.

Miércoles 4 de octubre – 19:00 horas.

Entradas en Ticketplus.

Guiados por el violín de la cubana Mónica Betancourt y la batuta del italiano Giovanni Panella, la Camerata UANDES hará un recorrido por diversas piezas para orquesta de cuerdas, que muestran el desarrollo armónico y estilístico de la música clásica a través de los años, desde el barroco de Bach hasta el siglo XX de Villa-Lobos y Bartok.

Programa:

G. Panella: Intermezzo de la ópera lírica “Michael”

J. S. Bach: Concierto para violín y orquesta en sol menor, BWV 1056R

Solista: Mónica Betancourt” (violín)

H. Villa-Lobos: Preludio de la Bachianas Brasileiras N°4

C. Franck: Prelude, Fugue et Variation, Op.18

B. Bartok: Danzas Folclóricas Rumanas, Sz. 56

G. Rossini: Sonata per Archi N. 3 en Do mayor

Elenco:

Camerata UANDES

Director Invitado: Giovanni Panella

Solista: Mónica Betancourt (violín)

Biografías

Giovanni Panella: Nacido en Italia en 1985, desde 2014 reside en Buenos Aires. Luego de graduarse brillantemente en composición y dirección coral en el Conservatorio L. Refice de Frosinone, y en dirección orquestal en el Conservatorio S. Pietro a Majella de Nápoles, se perfeccionó con Gianluigi Gelmetti en la prestigiosa Academia Musicale Chigiana de Siena. Ha sido alumno de Pio Di Meo y Gian Luigi Zampieri, ambos custodios de la gran tradición musical italiana en el ámbito de la dirección coral y orquestal.

La trayectoria de Giovanni Panella se ha caracterizado por la presentación de proyectos de valor histórico-musical, pero al mismo tiempo muy atractivos para todas las tipologías de público, desde el melómano hasta los “novicios” de la música académica, así como por la difusión de la música italiana de la primera mitad del siglo XX en todas sus formas: música de cámara, vocal, sinfónica y sinfónico-coral.

Sus composiciones han sido interpretadas en importantes instituciones europeas y latinoamericanas, brindando al público obras de distintos estilos y formaciones, desde la música de cámara hasta obras sinfónico-corales. En calidad de director invitado ha desarrollado su carrera en el ámbito sinfónico, coral y operístico en Italia, Europa y América Latina.

Desde el 2014 ocupa el cargo de director musical y Kapellmeister de la Basílica Nuestra Señora del Socorro de Buenos Aires, interpretando con su cantoría obras sinfónico-corales del gran repertorio, así como composiciones poco difundidas. En este último aspecto destaca el redescubrimiento y difusión de las obras del compositor italiano Licinio Refice a través de la investigación musicológica y dirección de sus obras, del cual es uno de los principales propulsores a nivel mundial.

Desde 2019 es director del ensamble vocal de la Fundación “Prometheus”, que interpreta repertorio polifónico, y en 2021 asumió como Director Artístico de esta organización, desarrollando proyectos de formación musical, temporadas musicales vocales y sinfónicas y cursos de formación para músicos y aficionados.

Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Guanajuato (México) en el programa educativo DITE (Doctorado Iberoamericano en Teorías Estéticas), con una tesis sobre la obra Maria Maddalena de Licinio Refice, manuscrito hallado, reconstruido y presentado nuevamente al público en 2019.

En 2023 realizará su debut como director con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Camerata UANDES.

Mónica Betancourt: Violinista cubana, se graduó en el año 2011 con Título de Oro en el Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba. Comenzó sus estudios a la edad de ocho años con la Maestra Rusa Alla Taran, y luego con el Maestro Alfredo Muñoz. Durante sus 16 años de estudio en Cuba, obtuvo varios premios, entre ellos el Concurso Internacional Jose White, el Concurso Música de Cámara UNEAC, y el Concurso Musicalia.

Entre 2010 y 2011 cursa semestres de estudios en la Göteborgs Universitet, Suecia, en violín y música de cámara, con los maestros Tobias Grandmont y Rogers Johansson; en 2013 participa en el curso de verano de la Universidad del Mozarteum en Salzburgo, Austria, con la profesora Mayumi Seiler. Entre 2015 y 2019 participó en el proyecto TTT, clases Magistrales en Villarrica, Chile, con Mayumi Seiler, Heidi Litschauer y Jutta Puchhammer-Sédillot.

En Cuba formó parte de las Orquestas de Cámara Música Eterna y Solistas de la Habana, y fue concertino entre 2011 y 2013 de la Orquesta Sinfónica del Liceo Mozartiano de la Habana y de la Orquesta de Cámara de la Habana. Durante ese tiempo trabajó con prestigiosos directores de orquesta como Ronald Zollman, Jorge Rotter, y el violinista y director de orquesta Walter Reiter. Se presentó en varias oportunidades como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la batuta de la Maestra Daiana García y del Maestro José Antonio Méndez.

Radicada en Santiago de Chile desde el año 2013, se encuentra impartiendo clases desde 2015 en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor y desde 2021 en la Universidad de Chile.

Entre 2014 y 2019 fue integrante del Ensamble MusicActual de la Universidad San Sebastián.

Actualmente es ayudante de concertino de la Orquesta de Cámara de la Universidad Andrés Bello y concertino de la Camerata de la Universidad de Los Andes.