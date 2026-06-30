Desempleo vuelve a subir: tasa llega a 9,4% y marca su mayor nivel en 5 años
La desocupación aumentó a 9,4% entre marzo y mayo de 2026, 0,5 puntos más que hace un año, según el INE. El alza se explicó porque la fuerza laboral creció más que el empleo, mientras también aumentó la informalidad hasta el 27%.
La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y se explica porque la fuerza de trabajo creció un 1,3%, por encima del incremento registrado por las personas ocupadas, que fue de 0,8%. La cifra es un nuevo máximo de los últimos cinco años, desde cifras parecidas en junio del 2021.
En ese contexto, el número de personas desocupadas aumentó 6,9% en doce meses, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%).
La tasa de participación laboral se ubicó en 62,4%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales en un año, mientras que la tasa de ocupación llegó a 56,5%, retrocediendo 0,1 puntos porcentuales. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,2%.
Las mujeres registraron una tasa de desocupación de 10,5%, equivalente a un incremento de 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado respondió a que la fuerza laboral femenina aumentó 2,0%, por encima del crecimiento de 1,5% de las ocupadas.
En ese grupo, las desocupadas crecieron 6,5%, debido al aumento tanto de las cesantes (6,0%) como de quienes buscan empleo por primera vez (10,5%). La participación femenina alcanzó 53,6% y la ocupación llegó a 48,0%.
Entre los hombres, la desocupación se situó en 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció 0,8%, mientras que los ocupados solo aumentaron 0,2%.
Los hombres desocupados aumentaron 7,3%, impulsados por el crecimiento de los cesantes (5,8%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (24,1%).
Pese al aumento del desempleo, el total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, impulsado principalmente por las mujeres (1,5%), mientras que en los hombres el alza fue de 0,2%.
Por actividad económica, el mayor crecimiento del empleo se observó en la industria manufacturera (5,2%), las actividades de salud (6,0%) y las actividades profesionales (11,6%).
En cuanto a la categoría ocupacional, el incremento estuvo liderado por las trabajadoras por cuenta propia (5,3%) y las personas asalariadas informales (7,1%).
El informe también mostró un deterioro en la informalidad laboral. La tasa de ocupación informal llegó al 27,0%, un aumento de un punto porcentual en doce meses.
En las mujeres la informalidad alcanzó 28,8%, mientras que en los hombres llegó a 25,6%, con incrementos de 1,2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.
Las personas ocupadas informales crecieron 4,6% respecto del año anterior, impulsadas principalmente por el comercio (7,2%) y la industria manufacturera (15,4%).
Al ajustar la serie por factores estacionales, el desempleo llegó a 9,2%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior.
Respecto de la intensidad del empleo, el volumen total de horas efectivamente trabajadas disminuyó 0,1% en doce meses, mientras que el promedio semanal cayó 0,8%, situándose en 37 horas. Los hombres trabajaron en promedio 39,1 horas semanales y las mujeres 34,3 horas.
En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8%, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
En la capital, el empleo creció 0,8%, impulsado principalmente por la industria manufacturera (10,3%), las actividades profesionales (15,6%) y el comercio (3,5%).
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