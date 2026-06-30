Desempleo vuelve a subir: tasa llega a 9,4% y marca su mayor nivel en 5 años

La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y se explica porque la fuerza de trabajo creció un 1,3%, por encima del incremento registrado por las personas ocupadas, que fue de 0,8%. La cifra es un nuevo máximo de los últimos cinco años, desde cifras parecidas en junio del 2021.

En ese contexto, el número de personas desocupadas aumentó 6,9% en doce meses, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%).

La tasa de participación laboral se ubicó en 62,4%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales en un año, mientras que la tasa de ocupación llegó a 56,5%, retrocediendo 0,1 puntos porcentuales. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,2%.

Las mujeres registraron una tasa de desocupación de 10,5%, equivalente a un incremento de 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado respondió a que la fuerza laboral femenina aumentó 2,0%, por encima del crecimiento de 1,5% de las ocupadas.

En ese grupo, las desocupadas crecieron 6,5%, debido al aumento tanto de las cesantes (6,0%) como de quienes buscan empleo por primera vez (10,5%). La participación femenina alcanzó 53,6% y la ocupación llegó a 48,0%.

Entre los hombres, la desocupación se situó en 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. La fuerza de trabajo masculina creció 0,8%, mientras que los ocupados solo aumentaron 0,2%.

Los hombres desocupados aumentaron 7,3%, impulsados por el crecimiento de los cesantes (5,8%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (24,1%).

Pese al aumento del desempleo, el total de personas ocupadas creció 0,8% en doce meses, impulsado principalmente por las mujeres (1,5%), mientras que en los hombres el alza fue de 0,2%.

Por actividad económica, el mayor crecimiento del empleo se observó en la industria manufacturera (5,2%), las actividades de salud (6,0%) y las actividades profesionales (11,6%).

En cuanto a la categoría ocupacional, el incremento estuvo liderado por las trabajadoras por cuenta propia (5,3%) y las personas asalariadas informales (7,1%).

El informe también mostró un deterioro en la informalidad laboral. La tasa de ocupación informal llegó al 27,0%, un aumento de un punto porcentual en doce meses.

En las mujeres la informalidad alcanzó 28,8%, mientras que en los hombres llegó a 25,6%, con incrementos de 1,2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Las personas ocupadas informales crecieron 4,6% respecto del año anterior, impulsadas principalmente por el comercio (7,2%) y la industria manufacturera (15,4%).

Al ajustar la serie por factores estacionales, el desempleo llegó a 9,2%, aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior.

Respecto de la intensidad del empleo, el volumen total de horas efectivamente trabajadas disminuyó 0,1% en doce meses, mientras que el promedio semanal cayó 0,8%, situándose en 37 horas. Los hombres trabajaron en promedio 39,1 horas semanales y las mujeres 34,3 horas.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,8%, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En la capital, el empleo creció 0,8%, impulsado principalmente por la industria manufacturera (10,3%), las actividades profesionales (15,6%) y el comercio (3,5%).