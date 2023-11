IX Encuentro de Ilustración y Cómic en La Reina

Casona Nemesio Antúnez, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina.

6 al 10 de diciembre.

Entrada liberada.

La narradora gráfica y artista visual argentina María Luque y el ilustrador y cantautor peruano, Amadeo Gonzáles, serán los invitados centrales del IX Encuentro de Ilustración y Cómic en La Reina, tradicional festival que este este año se desarrollará entre el 6 y el 10 de diciembre, agrupando una gran feria, conversaciones, exposiciones, talleres, firmas de libro y espectáculos que mezclan el dibujo con la música y el humor, encuentro que es organizado por la Corporación Cultural de La Reina.

A los invitados extranjeros se sumarán sus pares locales realizando charlas, workshops, presentaciones, firmas y diversos formatos de dibujo en vivo en una de las ferias de ilustración más importantes del país.

Además de una oferta de múltiples editoriales, tiendas y un gran staff de ilustradores independientes con la mejor oferta de narrativa gráfica, cómic, fanzine y un sin fin de merch ideal para suplir toda necesidad de regalo navideño y donde Luque y Gonzales te esperarán con su propio stand, la programación incluirá diversos talleres gratuitos que abordan desde la creación de personajes, el humor gráfico, pasando por el uso del color e incluso técnicas narrativas para sacar fuera el mundo interior a través del dibujo.

Todas serán implementados por grandes del cómic y humor gráfico, como Malaimagen, Maliki 4 Ojos, Sol Díaz y los más reconocidos exponentes del género. Ahora, si lo que se busca es perfeccionar técnicas o tener la oportunidad exclusiva de recibir conocimientos de los invitados, tanto María Luque como Amadeo Gonzales realizarán un workshop dirigido a ilustradores o personas con el interés marcado en la narrativa gráfica, con cupos limitados.

La oferta gratuita no solo incluirá lanzamientos, charlas y talleres, si no que -como es tradición- incorporará los conciertos y stand up ilustrados: el sábado 9 a las 19:00 hrs. la comediante Paola Molina @confesionesdepaolamolina estrenará un show experimental de stand-up -para público adulto- en compañía de la ilustradora nacional Bernardita Olmedo @bruta_queesbruta; además el jueves 7, la orquesta de la fundación de orquestas juveniles e infantiles de chile – FOJI – interpretará una selección familiar del repertorio clásico con el dibujo en vivo de Sol Díaz y -como hito de cierre el domingo 10- el rapero y compositor

Bronko Yotte, estrenando su formato de quinteto, verá como un desfile de ilustradores e ilustradoras locales -así como los invitados internacionales- interpretarán en vivo sus rimas a través del dibujo, siendo el resultado proyectado en tiempo real en la @salanemesio.

Además, en dicha sala de cine se estarán proyectando estrenos del cine de animación y fantasía, en una selección de la cartelera de Sala Nemesio adaptada especialmente para este festival.

Como todos los años, la entrada al evento es liberada, en un ambiente familiar donde además habrá demostraciones permanentes de juegos de mesa, autores/as firmando sus publicaciones y foodtrucks para que puedas permanecer toda la tarde en Casona Nemesio Antúnez.

Puedes revisar el programa en el sitio web del evento www.lareinailustra.cl y en las redes del mismo @lareinailustra y @culturalareina.

ACTIVIDADES DESTACADAS

CONCIERTO ILUSTRADO

Jueves 7 de Diciembre, 19 hrs.

Orquesta FOJI + Dibujo en Vivo de ilustradora nacional Sol Díaz

STAND UP ILUSTRADO

PAOLA MOLINA

Sábado 9 de Diciembre, 19 hrs.

+ Dibujo en Vivo de ilustradora nacional Bernardita Olmedo

CONCIERTO ILUSTRADO

Domingo 10 de Diciembre, 19 hrs.

Bronko Yotte + Dibujos en Vivo de ilustradores invitados.